لندن ہائی کمیشن کی نادرا اور پاسپورٹ سروسز معطل
پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے تکنیکی خرابی کی وجہ سے نادرا، پاسپورٹ اور ویزا سروسز عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ بحالی کی تاریخ کا اعلان آئندہ اطلاع کے ذریعے کیا جائے گا۔
پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے سرکاری خدمات میں عارضی رکاوٹوں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے نادرا ، پاسپورٹ اور ویزا سروسز کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے سفری دستاویزات اور دیگر اہم سرکاری خدمات کے حصول میں مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ ہائی کمیشن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں شہریوں کو بتایا گیا ہے کہ ان سروسز کی بحالی تک متعلقہ سہولیات فراہم نہیں کی جائیں گی۔
انٹرنیٹ کیبل میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے معطلی
ہائی کمیشن کے اعلامیے کے مطابق اس معطلی کی بنیادی وجہ زیرِ سمندر انٹرنیٹ کیبل میں پیش آنے والی تکنیکی خرابی ہے۔ اس خرابی کے نتیجے میں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی متاثر ہوئی ہے جس سے متعلقہ آن لائن نظام بھی متاثر ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ سروسز آن لائن تصدیقی عمل پر انحصار کرتی ہیں، اس لیے سسٹم کی دستکاری نے ان خدمات کو روکنے پر مجبور کر دیا ہے۔Also readسم-می وی 5 کیبل خرابی: پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز متاثر
تصدیق کی کارروائی معمول کے مطابق جاری رہے گی
حالانکہ نادرا، پاسپورٹ اور ویزا سے متعلق بنیادی خدمات معطل ہیں، تاہم ہائی کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ دستاویزات کی تصدیق کا عمل معمول کے مطابق جاری رہے گا۔ شہریوں کو واضح کیا گیا ہے کہ معطل شدہ خدمات دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے آئندہ اطلاع کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا، اس لیے شہریوں کو مسترد اعلانات یا غیر تصدیق شدہ خبروں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔
شہریوں کو دستیابی اور بحالی کی امید
برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو اب عارضی طور پر سفری دستاویزات اور دیگر سرکاری خدمات کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہائی کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ متاثرہ سسٹمز کے ذریعے کی جانے والی کوئی بھی کارروائی درست نہ ہو۔ شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ بحالی تک صبر کریں اور اگلے اعلانات کا انتظار کریں۔
آئندہ اطلاع تک خدمات نہیں بحال ہوں گی
اعلامیے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تکنیکی مسائل کے حل تک ان خدمات کو دوبارہ فعال نہیں کیا جائے گا۔ ہائی کمیشن لندن نے شہریوں کو یقین دلایا ہے کہ جیسے ہی سسٹم بحال ہو جائے گا، اس کی اطلاع فوراً جاری کی جائے گی۔ اس عارضی بندش کے دوران شہریوں کو ہونی والی تکالیف کو دیکھتے ہوئے، حکام نے متبادل راستوں یا دستی تصدیق کے طریقوں کا اشارہ نہیں دیا ہے، سوائے دستاویزات کی تصدیق کے معمول کے عمل کے۔
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