لندن میں ریل گاڑیوں کی ہڑتال کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ برطانیہ اور فرانس نے ہرمز کی آبنائے کی سکیورٹی مشن پر مذاکرات کیے ہیں۔
لندن : لندن شہر میں ریل گاڑی وں کی ہڑتال کے باعث نقل و حمل کے نظام میں شدید تعطل جاری ہے، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹوں کے مطابق، ریل، بحری اور ٹرانسپورٹ یونین (آر ایم ٹی یونین ) کی ہڑتال کا پہلا مرحلہ آج مقامی وقت کے دوپہر 12 بجے تک جاری رہنے کا شیڈول ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی اسٹیشنوں اور ریل لائنوں کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ فار لندن کے حکام نے یونین سے مزید صنعتی کارروائی منسوخ کرنے اور عوامی تکلیف کم کرنے کے لیے مذاکرات میں واپسی کی اپیل کی ہے۔ یونین نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کی مانگیں پوری نہیں کی گئیں تو اگلے ہفتے مزید ہڑتال یں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے جمعرات کو 24 گھنٹے تک جاری رہنے والے صنعتی کارروائی کے دوسرے مرحلے کا بھی اعلان کیا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ جاری ہڑتال کے نتیجے میں شہر میں ای بائک کی طلب میں اضافہ ہوا ہے اور ٹیکسی کے کرایوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، کیونکہ مسافر متبادل نقل و حمل کے اختیارات تلاش کر رہے ہیں۔ تنازعہ مبینہ طور پر کام کے نمونوں میں مجوزہ تبدیلیوں پر اختلافات کا نتیجہ ہے، بشمول ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے متعارف کرائی گئی چار روزہ کام کرنے کی پالیسی۔ آر ایم ٹی یونین ہفتے میں چار دن کام کرنے اور ہفتے میں کل 32 گھنٹے کام کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ دریں اثنا، برطانوی دارالحکومت میں روزمرہ کی زندگی پر تعطل کا اثر جاری ہے کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ یہ ہڑتال نہ صرف لندن کے شہریوں کے لیے بلکہ پورے برطانیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ریل گاڑی وں کا نظام برطانیہ کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے اور اس میں تعطل سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار جن کا دارومدار وقت پر مال کی ترسیل اور ملازمین کی آمد و رفت پر ہے، وہ خاص طور پر متاثر ہو رہے ہیں۔ ہڑتال کے باعث سپلائی چین میں بھی خلل پڑ رہا ہے، جس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت نے ہڑتال کو ختم کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اب تک کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ شہریوں کی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور ان کے لیے جلد از جلد حل تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے یونین اور ٹرانسپورٹ حکام سے فوری مذاکرات کرنے اور ایک ایسا معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اس صورتحال نے برطانیہ میں مزدوروں کے حقوق اور حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ آر ایم ٹی یونین کا موقف ہے کہ وہ اپنے اراکین کے حقوق کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہے اور وہ ایک منصفانہ اور مناسب معاوضے کے حقدار ہیں۔ دوسری جانب، حکومت کا کہنا ہے کہ وہ معاشی استحکام کو برقرار رکھنے اور عوامی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اصلاحات کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ تنازعہ برطانیہ میں بڑھتی ہوئی عدم مساوات اور معاشی بدحالی کی علامت بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت کو مزدوروں کی شکایات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ ورنہ، یہ ہڑتال برطانیہ میں مزید سماجی اور معاشی مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، برطانیہ اور فرانس نے ہرمز کی آبنائے کی سکیورٹی مشن کے منصوبے پر 30 ممالک کے ساتھ مذاکرات کی میزبانی کی ہے۔ تہران دھمکی کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا: موغدام۔ یہ بین الاقوامی تعاون کی ایک مثال ہے جو خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے.
