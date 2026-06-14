لندن میں شاندار ٹرپنگ دی کلر کی تقریب، بادشاہ چارلس III کی سرکاری سالگرہ منائی گئی

لندن کے دل میں ہزاروں افراد کی موجودگی میں ٹرپنگ دی کلر کی شاندار رسماں منائی گئی جس میں بادشاہ چارلس III اور ملکہ کیمیلا نے تاریخی تقافل گاڑی سے سفر کیا اور فوجی بٹالین اور گھوڑ سوار دستے نے اپنی شاندار رہنمائی دکھائی۔
مرکزی لندن کی سڑکیں اس سال کے سالانہ " ٹریپنگ دی کلر " تقریب کی جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد سے بھر گئیں، جس کا مقصد بادشاہ چارلس III کی سرکاری ولادت کا جشن منانا ہے۔ بکنھیم پیلس کے اردگرد کی گلیاں یونین جیک کے پرچوں سے سجائی گئیں اور عوام نے اس تاریخی رسماں کے لئے بہترین مقام حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے ہی جمع ہونا شروع کر دیا۔ بادشاہ چارلس III اور ملکہ کیمیلا نے دی مال پر ایک شاندار تقافل گاڑی کے ذریعے سفر کیا اور پھر ہارس گارڈز پیریڈ میں پہنچ کر سرکاری تقریب کا آغاز ہوا۔ عوام نے شاندار فوجی بکٹری اور گھوڑ سوار فوجیوں کی آمد پر زور دار خوشیاں منائیں اور سلطنت کے اس سب سے مشہور روایتی پروگرام کی نئی جھلک دیکھنے کے لیے پرچے لہراتے رہے۔ تقریب کے اہم لمحات میں سرخ رنگ کے منفرد یونیفارم پہنے سپاہیوں کا پرفارم اور بیئر اسکن ٹوپیوں کے ساتھ ان کی حُسنِ جلوہ شامل تھا، جن کے ساتھ فوجی بینڈ اور گھوڑ سوار دستے بھی موجود تھے۔ یہ فوجی ساز و سامان نہ صرف برطانوی فوج کی تاریخی محنت کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ اس تقریب کی دلکشی کا بھی حصہ ہے۔ ہر سال یہ رسماں تقریباً دو سو ساٹھ سال پرانی برطانوی{ی} شاہی روایت کی بناء پر منائی جاتی ہے اور اس میں شاہی خاندان کے اراکین، فوجی عملے اور عالمی سطح پر آنے والے ناظرین شامل.
مرکزی لندن کی سڑکیں اس سال کے سالانہ "ٹریپنگ دی کلر" تقریب کی جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد سے بھر گئیں، جس کا مقصد بادشاہ چارلس III کی سرکاری ولادت کا جشن منانا ہے۔ بکنھیم پیلس کے اردگرد کی گلیاں یونین جیک کے پرچوں سے سجائی گئیں اور عوام نے اس تاریخی رسماں کے لئے بہترین مقام حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے ہی جمع ہونا شروع کر دیا۔ بادشاہ چارلس III اور ملکہ کیمیلا نے دی مال پر ایک شاندار تقافل گاڑی کے ذریعے سفر کیا اور پھر ہارس گارڈز پیریڈ میں پہنچ کر سرکاری تقریب کا آغاز ہوا۔ عوام نے شاندار فوجی بکٹری اور گھوڑ سوار فوجیوں کی آمد پر زور دار خوشیاں منائیں اور سلطنت کے اس سب سے مشہور روایتی پروگرام کی نئی جھلک دیکھنے کے لیے پرچے لہراتے رہے۔ تقریب کے اہم لمحات میں سرخ رنگ کے منفرد یونیفارم پہنے سپاہیوں کا پرفارم اور بیئر اسکن ٹوپیوں کے ساتھ ان کی حُسنِ جلوہ شامل تھا، جن کے ساتھ فوجی بینڈ اور گھوڑ سوار دستے بھی موجود تھے۔ یہ فوجی ساز و سامان نہ صرف برطانوی فوج کی تاریخی محنت کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ اس تقریب کی دلکشی کا بھی حصہ ہے۔ ہر سال یہ رسماں تقریباً دو سو ساٹھ سال پرانی برطانوی{ی} شاہی روایت کی بناء پر منائی جاتی ہے اور اس میں شاہی خاندان کے اراکین، فوجی عملے اور عالمی سطح پر آنے والے ناظرین شامل
ٹریپنگ دی کلر بادشاہ چارلس III لندن برطانوی شاہی روایت فوجی تقاریب
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