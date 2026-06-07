لورڈز کے پچ پر ٹیسٹ کرکٹ کا غیر موزوں کھیل، سٹوکز اور لِتھم کی رائے

انگلینڈ نے نیو زیلینڈ کو زوردار شکست دی اور لورڈز کے متغیر باؤنس والے پچ پر کھیل کے معیار پر کھلاڑیوں اور حکام کی تباہ کن رائے۔
انگلینڈ کے کپتان بین سٹوکز نے لورڈز کے پچ کو " ٹیسٹ کرکٹ کے لیے غیر موزوں" قرار دیا ہے، جب ان کی ٹیم نے اتوار کو نیو زیلینڈ کو 115 رنز سے ہرایا۔ نیو زیلینڈ کو 254 رنز کی ضرورت تھی، لیکن چوتھے دن کے دوپہر تک اُنہوں نے صرف 138 رنز بنائے۔ اسپریڈ کا ذمہ دار گس ایٹکنسن تھا جس نے 5-30 کے شاندار اشارے لیے۔ نیو زیلینڈ کا کل اسکور اپنی پہلی اننگز کے 113 رنز سے بہتر تھا، کیونکہ واپسی پر سمار اولی رابنسن نے اپنی ٹیسٹ کی بہترین اشارے 5-39 کے ساتھ واپس آئیں۔ 150 ویں ٹیسٹ جو لورڈز پر پیش ہوا - جو کسی بھی میدان پر سب سے زیادہ میزبانی کا ریکارڈ رکھتا ہے - اس کی متغیر باؤنس کی وجہ سے بلے بازوں کے لیے کھیل مشکل ہو گیا۔ اس میچ میں صرف دو نصف سدی (ففٹی) انفرادی اسکور سامنے آئے، دونوں ہی انگلستان کے کھلاڑیوں کے تھے: ہیری بروک نے 56 اور ایمیلیو گے نے اپنی ٹیسٹ ڈیبیوٹ پر 57 رنز بنائے، بالترتیب میزبانی ٹیم کی پہلی اور دوسری اننگز میں۔ گِس ایٹکنسن کے مَٹ ہینری کو باہر نکال کر میچ ختم کرنے پر، چار اننگز میں صرف 996 گیندیں گئیں - جو 1888 کے بعد لورڈز میں مکمل ٹیسٹ کے لئے سب سے کم گیندیں ہیں۔ پہلے دن ہی 16 وِکٹیں گرتیں، جس پر سٹوکز نے میڈیا سے کہا: "اگر آپ پہلے دن موجود تھے تو آپ نے شاندار دن گزارا۔ وِکٹیں گرتی رہیں، گیندیں ہر سمت اُڑتی رہیں… 16 وِکٹیں اور 200 رنز بنے، یہ ایک بہترین دن تھا۔ لیکن پچ غیر مستقل تھی۔ ایک ایسے شخص کے طور پر جو مانتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ سب سے بہترین فارمیٹ ہے اور کبھی غائب نہیں ہونی چاہیے، یہ صورتحال موزوں نہیں ہے… کھلاڑیوں کے پاس ڈِگ‑ان کرنے کی صلاحیت کم نہیں ہوئی۔" نیو زیلینڈ کے کپتان ٹوم لِتھم نے بھی یہی بات کہی: "گراؤنڈ کے کرئیٹرز شاید نہیں سوچتے تھے کہ وکٹ اس طرح کھیل جائے گی، اور ہم بھی نہیں سوچتے تھے کہ وکٹ اس طرح کھیل جائے گی۔ دونوں ٹیموں کو ایک ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا… دو معیاری باؤلنگ اٹیکس اس سطح پر کھیل رہے تھے، اور انگلینڈ نے ان حالات کا بہترین فائدہ اٹھایا۔" مستقبل کی توقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے، سابق انگلینڈ کپتان ناصر حسین نے اسکائی سپورٹس کو دیتے ہوئے کہا: "ایک بلے باز کے طور پر، اوپر‑نیچے باؤنس سے بدتر کچھ نہیں۔" انہوں نے مزید بتایا کہ "یہ گراونڈ بہت کچھ پیش کرتا ہے… مگر بیچ کا حصہ (پچ) سب سے اہم ہے اور فی الحال اس کی سطح مناسب نہیں۔" اسی طرح، لارڈز کے مالک میری لیبون کرکٹ کلب (MCC) کے سیکرٹری اور چیف ایگزیکٹو رابرٹ لاسن نے ایک بیان میں کہا: "ہم خود کو اعلیٰ معیار پر برقرار رکھتے ہیں اور جب سطح ہماری توقعات پر پوری نہیں اُترتی تو ہمیں ناگواری ہوتی ہے۔" انہوں نے می ابھی کھلونے کے لئے: "امریکہ کے اس ٹیسٹ کے پچ میں متغیر باؤنس زیادہ تھا، جس کی وجہ مارچ کے غیر معمولی گرم موسم اور اس سے پہلے شدید بارش تھی۔" لاسن نے مزید کہا کہ آئندہ مہینے خواتین کا پہلا ٹیسٹ انگلینڈ اور بھارت کے مابین لورڈز پر ہونے والا ہے، اور اس سیزن میں پاکستان کے خلاف مردوں کا ٹیسٹ بھی مقرر ہے، اس لیے اصلاحات جلدی کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا گیا ہے.
انگلینڈ کے کپتان بین سٹوکز نے لورڈز کے پچ کو "ٹیسٹ کرکٹ کے لیے غیر موزوں" قرار دیا ہے، جب ان کی ٹیم نے اتوار کو نیو زیلینڈ کو 115 رنز سے ہرایا۔ نیو زیلینڈ کو 254 رنز کی ضرورت تھی، لیکن چوتھے دن کے دوپہر تک اُنہوں نے صرف 138 رنز بنائے۔ اسپریڈ کا ذمہ دار گس ایٹکنسن تھا جس نے 5-30 کے شاندار اشارے لیے۔ نیو زیلینڈ کا کل اسکور اپنی پہلی اننگز کے 113 رنز سے بہتر تھا، کیونکہ واپسی پر سمار اولی رابنسن نے اپنی ٹیسٹ کی بہترین اشارے 5-39 کے ساتھ واپس آئیں۔ 150 ویں ٹیسٹ جو لورڈز پر پیش ہوا - جو کسی بھی میدان پر سب سے زیادہ میزبانی کا ریکارڈ رکھتا ہے - اس کی متغیر باؤنس کی وجہ سے بلے بازوں کے لیے کھیل مشکل ہو گیا۔ اس میچ میں صرف دو نصف سدی (ففٹی) انفرادی اسکور سامنے آئے، دونوں ہی انگلستان کے کھلاڑیوں کے تھے: ہیری بروک نے 56 اور ایمیلیو گے نے اپنی ٹیسٹ ڈیبیوٹ پر 57 رنز بنائے، بالترتیب میزبانی ٹیم کی پہلی اور دوسری اننگز میں۔ گِس ایٹکنسن کے مَٹ ہینری کو باہر نکال کر میچ ختم کرنے پر، چار اننگز میں صرف 996 گیندیں گئیں - جو 1888 کے بعد لورڈز میں مکمل ٹیسٹ کے لئے سب سے کم گیندیں ہیں۔ پہلے دن ہی 16 وِکٹیں گرتیں، جس پر سٹوکز نے میڈیا سے کہا: "اگر آپ پہلے دن موجود تھے تو آپ نے شاندار دن گزارا۔ وِکٹیں گرتی رہیں، گیندیں ہر سمت اُڑتی رہیں… 16 وِکٹیں اور 200 رنز بنے، یہ ایک بہترین دن تھا۔ لیکن پچ غیر مستقل تھی۔ ایک ایسے شخص کے طور پر جو مانتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ سب سے بہترین فارمیٹ ہے اور کبھی غائب نہیں ہونی چاہیے، یہ صورتحال موزوں نہیں ہے… کھلاڑیوں کے پاس ڈِگ‑ان کرنے کی صلاحیت کم نہیں ہوئی۔" نیو زیلینڈ کے کپتان ٹوم لِتھم نے بھی یہی بات کہی: "گراؤنڈ کے کرئیٹرز شاید نہیں سوچتے تھے کہ وکٹ اس طرح کھیل جائے گی، اور ہم بھی نہیں سوچتے تھے کہ وکٹ اس طرح کھیل جائے گی۔ دونوں ٹیموں کو ایک ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا… دو معیاری باؤلنگ اٹیکس اس سطح پر کھیل رہے تھے، اور انگلینڈ نے ان حالات کا بہترین فائدہ اٹھایا۔" مستقبل کی توقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے، سابق انگلینڈ کپتان ناصر حسین نے اسکائی سپورٹس کو دیتے ہوئے کہا: "ایک بلے باز کے طور پر، اوپر‑نیچے باؤنس سے بدتر کچھ نہیں۔" انہوں نے مزید بتایا کہ "یہ گراونڈ بہت کچھ پیش کرتا ہے… مگر بیچ کا حصہ (پچ) سب سے اہم ہے اور فی الحال اس کی سطح مناسب نہیں۔" اسی طرح، لارڈز کے مالک میری لیبون کرکٹ کلب (MCC) کے سیکرٹری اور چیف ایگزیکٹو رابرٹ لاسن نے ایک بیان میں کہا: "ہم خود کو اعلیٰ معیار پر برقرار رکھتے ہیں اور جب سطح ہماری توقعات پر پوری نہیں اُترتی تو ہمیں ناگواری ہوتی ہے۔" انہوں نے می ابھی کھلونے کے لئے: "امریکہ کے اس ٹیسٹ کے پچ میں متغیر باؤنس زیادہ تھا، جس کی وجہ مارچ کے غیر معمولی گرم موسم اور اس سے پہلے شدید بارش تھی۔" لاسن نے مزید کہا کہ آئندہ مہینے خواتین کا پہلا ٹیسٹ انگلینڈ اور بھارت کے مابین لورڈز پر ہونے والا ہے، اور اس سیزن میں پاکستان کے خلاف مردوں کا ٹیسٹ بھی مقرر ہے، اس لیے اصلاحات جلدی کرنے کی ضرورت کو تسلیم کیا گیا ہے
لورڈز ٹیسٹ کرکٹ بین سٹوکز نیو زیلینڈ پچ کا معیار