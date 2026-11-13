لورین بیبرٹ کو کلوراڈو میں الیکشن میں شکست
ریپبلکن کانگریس خاتون لورین بیبرٹ کلوراڈو سے ہونے والے الیکشن میں ڈیموکریٹ ایلین لوبچر کے ہاتھوں ہار گئیں۔ اس طرح ان کی کانگریسی نشست ختم ہو گئی۔
ریپبلکن کانگریس خاتون لورین بیبرٹ نے کلوراڈو سے ہونے والے ری استھان کے الیکشن میں ہار کا سامنا کیا ہے۔ وہ ڈیموکریٹ امیدوار اور ریٹائرڈ امریکی بحریہ کی ریر ایڈمرل ایلین لوبچر کے ہاتھوں ہار گئیں۔ امریکی میڈیا اداروں نے جمعہ کی شام کو ان کی ہار کی پیش گوئی کی ہے۔
انتخابی نتائج اور تفصیلات
لورین بیبرٹ نے 18 کے پوائنٹس کے لیڈ سے جیتنے والے اس ڈسٹرکٹ میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا کیا۔ یہ ڈسٹرکٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ریپبلکن کے لیے مضبوط ترین علاقوں میں شامل تھا۔ لیکن اب اس علاقے میں ڈیموکریٹس کو کامیابی ملی ہے۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
دونوں امیدواروں کے درمیان مقابلہ بہت تنگ تھا۔ لورین بیبرٹ کی یہ ہار نووبر تیس کی تاریخ کو ہونے والے انتخابات سے ایک ہفتے بعد سامنے آئی۔ ڈیموکریٹس نے دونوں چیمبرز میں اپنی اکثریت حاصل کی ہے۔
سیاسی پس منظر اور تاریخ
لورین بیبرٹ اپنے رنگین انداز اور سخت گیر بیانات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ کلپ ہل سے باہر بھی ایک جانچی پہچانی شخصیت ہیں۔ انہوں نے 2020 میں پہلی بار کانگریس کی نشست جیتی تھی۔ وہ گیان تھیم والے ریستوراں شوٹرز گریل کی مالک بھی رہی ہیں۔
انہوں نے جنوری چھ 2021 کو کانگریس پر حملے کے بعد ٹرمپ کی شکست کو چیلنج کرنے کی کوشش میں حصہ لیا تھا۔ اس وقت 146 دیگر ریپبلکنس نے ان کے ساتھ مل کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ لیکن یہ کوشش ناکام رہی تھی۔
اخلاقی شکایات اور تنازعات
لورین بیبرٹ کے خلاف اخلاقی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ ان پر تین ملازمین کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کا الزام لگایا گیا۔ ان میں دو خواتین بھی شامل تھیں۔ لورین بیبرٹ نے ان تمام الزامات کو مسترد کیا ہے۔
انہیں 2023 میں ڈینور میں بیٹی جوڈی کے موسیقی کے ڈرامے سے ہٹایا گیا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ ویپنگ کر رہی تھیں اور ہنگامہ کھڑا کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے انتخابی مہم کا آغاز یو اے اوز کے بارے میں سچائی تلاش کرنے کے وعدے سے کیا تھا۔
مقابلہ اور مستقبل کے اقدامات
ایلین لوبچر نے لورین بیبرٹ کو قریبی مقابلے میں شکست دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سال لورین بیبرٹ کو کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے انہیں ٹوماس ماسی کے ساتھ مہم چلانے پر خراب کہا تھا۔ ٹوماس ماسی جمی ایپسٹن کے فائلز جاری کرنے کے لیے کوشاں تھے۔
لورین بیبرٹ نے 2024 کے انتخاب کے لیے کم مقابلے والے ڈسٹرکٹ میں شفٹ کیا تھا۔ انہوں نے ریپبلکن پرائمری میں کسی مخالف کے بغیر مقابلہ کیا تھا۔ لیکن اب وہ کلوراڈو کی سیاست سے باہر نکل رہی ہیں۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics