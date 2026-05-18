لو جیان وانگ کے دفتر کیخلاف ایف بی آئی کا الزام، مبینہ طور پر ’پولیس سٹیشن‘ قائم کرنے میں ملوث

📆18/05/2026 12:39 pm
📰BBCUrdu
لو جیان وانگ کے دفتر کیخلاف ایف بی آئی نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر ’پولیس سٹیشن‘ قائم کرنے میں ملوث تھے۔ لو نے بیرونِ ملک مقیم چینی شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید میں مدد دینا چاہتے تھے اور کانفرنس روم میں ان کے ٹیبل ٹینس جیسی سرگرمیوں کے انعقاد کا بھی ارادہ رکھتے تھے۔

ایک راہگیر اس عمارت کے پاس سے گزر رہا ہے جہاں مبینہ طور پر ایک خفیہ پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا تھا، تنیورک کے مصروف ترین علاقوں میں سے ایک مین ہٹن میں واقع چائنا ٹاؤن کے مرکز میں ایک مصروف سڑک پر رامن کی ایک دکان کے اوپر قائم شیشوں والی عمارت دیکھنے میں تو بظاہر کسی بھی دوسری دفتری عمارت جیسی نظر آتی تھی۔ اس سڑک پر چینی ریستورانوں، کریانے کی دکانوں اور رہائشی عمارتوں کی بھرمار تھی۔ سنہ 2022 میں چینی نژاد کمیونٹی کے ایک ادارے کے 64 سالہ سربراہ لو جیان وانگ نے اس عمارت کی ایک منزل پر اپنا دفتر قائم کیا

