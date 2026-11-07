لپیڈ پروپین گیس کی نیلامی کا نیا طریقہ کار متعارف
حکومت نے لپیڈ پروپین گیس کی نیلامی کا نیا طریقہ کار متعارف کرایا جس کے تحت 90 فیصد گیس نیلامی سے اور 10 فیصد سرکاری کمپنیوں کے لیے مخصوص ہے۔
حکومتِ پاکستان نے مقامی طور پر پیدا ہونے والی لپیڈ پروپین گیس (ایل پی جی) کی سپلائی چین میں شفافیت اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ایک نیا جامع طریقہ کار متعارف کرایا ہے۔ اس نئے نظام کے تحت پیداواری صنعت کاروں کو لازمی طور پر اپنی کل پیداوار کا 90 فیصد حصہ شفاف نیلامی کے ذریعے بیچنے کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ باقی ماندہ 10 فیصد حصہ سرکاری مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے۔
نیلامی کا نیا طریقہ کار اور میڈیا کی نگرانی
پیٹرولیم سیکرٹری کی سربراہی میں قائم کیے گئے کمیشن کی پہلی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لپیڈ پروپین گیس کی فروخت اور تقسیم کی تمام کارروائیاں میڈیا نمائندوں کی موجودگی میں عمل میں لائی جائیں گی۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد عوامی اعتماد کو بحال کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ گیس کی تقسیم میں کوئی بھی غیر قانونی یا غیر شفاف عمل پیش نہ آئے۔ میڈیا کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ نیلامی کا عمل مکمل طور پر کھلا اور عوام کے سامنے ہوگا۔Also readTrump declares 90 day reciprocal tariff pause except for China
فیڈرل منسٹر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے واضح کیا کہ لپیڈ پروپین گیس کی دستیابی اور منصفانہ قیمتیں مقرر کرنا حکومت کی سب سے اہم ترجیحات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ نیا نیلامی کا نظام نہ صرف تقسیم میں انصاف کو یقینی بنائے گا بلکہ سپلائی چین کو مستحکم کر کے ملک کی توانائی کی سیکیورٹی کو بھی مضبوط بنائے گا۔
روزانہ حد اور صنعت کاروں کے حقوق
اجلاس میں طے پانے والے نئے معاہدے کے تحت ہر متعلقہ کمپنی کو روزانہ کی بنیاد پر لپیڈ پروپین گیس کی زیادہ سے زیادہ 20 میٹرک ٹن تک خریداری کی اجازت ہوگی۔ یہ پابندی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے لگائی گئی ہے کہ بازار میں چند بڑے اداروں کے ہاتھوں مواصلت نہ ہو اور تمام قابلِ عمل کمپنیوں کو برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں۔
اس نئے نظام کے تحت روزانہ کی پیداوار کی نگرانی کی جائے گی اور متعلقہ اعداد و شمار براہِ راست وزیراعظم کو پیش کیے جائیں گے۔ یہ اقدام حکومت کی جانب سے مارکیٹ کی نگرانی کو مزید سخت بنانے کا حصہ ہے تاکہ کسی بھی قسم کے رسد میں کمی یا قیمتوں میں غیر معیاری اضافے کی صورت میں فوری کارروائی کی جا سکے۔
عوام اور بازار پر حتمی اثرات
علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ حکومت کا حتمی مقصد صارفین کو معقول قیمتوں پر لپیڈ پروپین گیس کی بہتر فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ نیا طریقہ کار براہِ راست عوام کی جیبوں پر مثبت اثرات ڈالے گا کیونکہ شفاف نیلامی کے ذریعے بازار میں غیر ضروری مداخلت کو ختم کیا جائے گا اور قیمتوں میں استحکام لانے میں مدد ملے گی۔
اس پالیسی کا اطلاق قومی توانائی کے شعبے میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔ سرکاری مارکیٹنگ کمپنیوں کو مخصوص 10 فیصد حصہ ملنے سے غریب اور متوسط طبقے تک سبسڈائیڈ یا مستحکم قیمتوں پر گیس کی رسائی یقینی بنانے میں مدد ملے گی، جبکہ باقی 90 فیصد حصے کی نیلامی سے صنعتی شعبے کو بھی مناسب مقدار میں گیس میسر آئے گی۔
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