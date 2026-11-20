لکی مروت میں خودکش حملہ ناکام، افغانی دہشتگرد ہلاک
خیبرپختونخوا پولیس نے لکی مروت میں آئی ای ڈی حملہ ناکام بنا دیا، ایک افغانی خودکش بمبار ہلاک، آئی جی پی ذوالفقار حمید نے کارروائی پر سراہا۔
خیبرپختونخوا پولیس کے لکی مروت پولیس اور سی ٹی ڈی کے مشترکہ آپریشن میں دہشتگردی کے ایک خطرناک منصوبے کو ناکام بنایا گیا ہے۔ تھانہ براگی کی حدود میں ایک کار سے منسلک بڑی مقدار میں دہشتگردی کا سامان برآمد ہوا۔ کارروائی کے دوران ایک خودکش بمبار ہلاک کر دیا گیا جس کے افغانی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
آئی ای ڈی حملے کی ناکامی کی تفصیلات
ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز خیبرپختونخوا پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، لکی مروت میں انتہائی ہوشیاری سے کام کرتے ہوئے دہشتگردی کی ہولناک کوشش کو ناکام بنایا گیا۔ پولیس کو کچھ عرصہ سے اطلاعات موصول تھیں کہ مزدہ گاڑی کے ذریعے ایک بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والی خودکش ڈرون بم آئی ای ڈی تیار کی جا رہی ہے۔Also readترک بحری جہاز 'اورچ ریس' کراچی پہنچا، پاکستان میں تیل و گیس کی دریافت کے لیے سیسمک سروے شروع
دی گئی اطلاعات کی بنیاد پر لکی مروت پولیس نے آپریشنز کا سلسلہ مزید تیز کردیا۔ گشت کی تعداد اور چیک پوائنٹس کو بڑھا دیا گیا تاکہ کسی بھی مشکوک فعالیت کو بروقت روکا جا سکے۔ ان سخت حفاظتی انتظامات کے نتیجے میں آج تھانہ براگی کی حدود میں متذکرہ گاڑی کی نشاندہی ہوئی۔
سی ٹی ڈی اور کیو آر ایف کی مشترکہ کارروائی
متذکرہ گاڑی کی نشاندہی کے بعد مقامی پولیس نے فوری اور جارحانہ کارروائی کا آغاز کیا۔ مقابلے کی اطلاع ملنے پر سی ٹی ڈی، مقامی پولیس اور کیو آر ایف کی نفری جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا جس میں افواج نے دہشتگرد کے حصار میں لے لیا۔
بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیمیں بھی فوراً جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ گاڑی کا معائنہ شروع کیا گیا تو پتہ چلا کہ گاڑی میں پڑے ڈرمز میں بڑی مقدار میں بارود موجود ہے۔ جارحانہ کارروائی کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے خودکش حملہ آور کو افغانی بتایا جا رہا ہے۔
آئی جی پی نے پولیس کا شاندار تعارف کیا
انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبرپختونخوا ذوالفقار حمید نے بروقت کارروائی سے بڑے سانحے کو ناکام بنانے پر لکی مروت پولیس کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ آئی جی پی نے کہا کہ فتنہ الخوارج کے مذموم مقاصد خاک میں ملا دیے گئے۔
ذوالفقار حمید نے مزید کہا کہ شیر دل جوانوں نے درجنوں قیمتی جانیں بچائیں ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ خیبرپختونخوا پولیس کے سپوت عوام کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہیں اور فتنہ الخوارج کو نشان عبرت بنا کر دم لیں گے۔ شناخت کا عمل جاری ہے۔
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