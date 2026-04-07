لکی مروت میں 6 سالہ بچی سے زیادتی: ایک اور دردناک واقعہ

لکی مروت میں پانی لینے گئی 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی، ملزم فرار، پولیس کا مقدمہ درج۔ کراچی میں ٹرک ڈرائیور کی اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو ٹکر، ڈرائیور گرفتار۔ شہر میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ، امن و امان کی صورتحال پر سوالیہ نشان۔ سانحہ گل پلازہ رپورٹ تیار۔
لکی مروت میں ایک اور اندوہناک واقعہ، جہاں ایک چھ سالہ معصوم بچی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچی پانی لینے کے لیے ٹیوب ویل گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق، ٹیوب ویل آپریٹر کے بیٹے نے اس معصوم بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اس کے بعد اسے خون میں لت پت حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بچی کے والدین نے فوری طور پر اسے طبی امداد کے لیے گورنمنٹ سٹی اسپتال لکی شہر منتقل کیا۔ وہاں موجود لیڈی ڈاکٹر نے طبی معائنے کے بعد بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کی۔ پولیس نے فوری طور پر کارروائی
کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے اور لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس علاقے میں بچوں کے خلاف جنسی جرائم کے بڑھتے ہوئے رجحان کی ایک اور مثال ہے۔\اس سے قبل، اسی تھانے کی حدود میں، ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جہاں تین سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعات نہ صرف لکی مروت کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے باعث تشویش ہیں۔ بچوں کے تحفظ اور ان کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ وہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرے اور انہیں قرار واقعی سزا دلوائے۔ اس کے علاوہ، حکومت اور سماج کو مل کر بچوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس پالیسیاں بنانے اور ان پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے واقعات معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ بچوں کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لیے سخت قوانین اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ضروری ہے۔\کراچی سے بھی ایک افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے جہاں ایک ٹرک ڈرائیور نے ایک اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا۔ یہ حادثہ انتہائی افسوسناک تھا جس میں ماں اور اس کا معصوم بیٹا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پولیس نے واقعے کے بعد فرار ہونے والے ٹرک ڈرائیور کو بارہ روز بعد گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی میں حالیہ دنوں میں جرائم کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی دوران شہر میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان واقعات نے شہر میں امن و امان کی صورتحال پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ ان واقعات کے پیش نظر، حکام کو چاہیے کہ وہ شہر میں امن و امان کی بحالی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔ عوامی مقامات پر پولیس کی گشت میں اضافہ کیا جائے، مجرموں کو گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے، اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ علاوہ ازیں، سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ مرتب کر لی ہے اور کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کے لیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر بھی پرچہ کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ تمام خبریں حالات حاضرہ کی عکاسی کرتی ہیں اور ان پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے
