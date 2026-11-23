لکی مروت میں پولیس وین پر آئی ای ڈی دھماکہ 5 افراد زخمی
لکی مروت میں پولیس کی موبائل وین پر آئی ای ڈی دھماکے کے نتیجے میں 2 اہلکار اور 3 شہری زخمی ہو گئے، سیکیورٹی میں اضافہ۔
خیبرپختونخوا کے ضلع لکی مروت میں تھانہ صدر پولیس کی موبائل وین پر آئی ای ڈی دھماکہ کیا گیا جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار اور تین شہری زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ تھانہ صدر پولیس کی موبائل وین کے معمول کے گشت کے دوران پیش آیا جب وہ لکی مروت کے علاقے سے گزر رہی تھی۔ دھماکے کی شدت اتنی تھی کہ گاڑی کو گہرا نقصان پہنچا اور موقع پر موجود تمام افراد زخمی ہوئے۔ فوری طور پر علاقے میں ہڑتال کا ماحول قائم ہو گیا اور تھانہ صدر پولیس کی وین کا یہ حملہ عوام میں شدید بے چینی کا باعث بنا۔
زخمیوں کی شناخت اور طبی امداد
زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی شناخت کامران اور سجاد کے ناموں سے ہوئی ہے جبکہ شہریوں کی شناخت ثناء اللہ، شفقت اللہ اور محمد زیشان کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ریسکیو 1122 لکی مروت کی امدادی ٹیمیں اطلاع ملتے ہی جائے وقوعہ پر پہنچیں اور زخمیوں کو فوری طور پر سٹی ہسپتال لکی سٹی منتقل کیا۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور ان کی حالت کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے واقعے کے بعد ہسپتال کے انتظامات میں اضافہ کیا ہے تاکہ زخمیوں کو بہتر علاج میسر ہو سکے۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
سیکوٹی اداروں کا فوری ردعمل
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو کی ٹیمیں فوراً موقع پر پہنچیں جہاں سے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ تھانہ صدر پولیس کے حکام کے مطابق کارروائی کے دوران حملہ آوروں کی تلاش کی جا رہی ہے اور علاقے کو گھیرے میں لیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی اور یہ علاقے کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ انتظامیہ نے واقعے کی نشاندہی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔
بیگوخیل چوکی پر کواڈ کاپٹر حملہ
تھانہ سٹی کی حدود میں واقع پولیس چوکی بیگوخیل پر بھی کواڈ کاپٹر کے ذریعے حملہ کیا گیا جہاں گولہ گرنے سے زوردار دھماکہ ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں تمام پولیس اہلکار محفوظ رہے اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ چوکی بیگوخیل پر کواڈ کاپٹر سے گرائے گئے گولے نے عمارت کو نقصان پہنچایا لیکن افسران محفوظ مقامات پر تھے۔ اس حملے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی کے اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔
علاقے میں سیکیورٹی میں اضافہ
دونوں واقعات کے بعد علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے تاکہ مستقبل میں ایسے حملوں کو روکا جا سکے۔ لکی مروت میں پولیس وین پر آئی ای ڈی دھماکہ اور بیگوخیل چوکی پر کواڈ کاپٹر حملے کے بعد انتظامیہ ہلکی نہیں ہو رہی۔ مقامی انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر معمولی سرگرمیوں کی صورت میں فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔
ملزمان کی تلاش کا عمل جاری
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث عناصر کی شناخت اور گرفتاری کے لیے پوری طاقت سے کام کر رہے ہیں۔ تھانہ صدر پولیس کی وین پر ہونے والے آئی ای ڈی دھماکے اور بیگوخیل چوکی پر ہونے والے حملے کے حوالے سے اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ تحقیقاتی ادارے ملزمان کے پچھلے ریکارڈ اور ممکنہ نیٹ ورک کا جائزہ لے رہے ہیں۔
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