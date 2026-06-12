لکی مروت میں مسجد پر خودکش حملہ ناکام، قربانیاں اور زخمی

لکی مروت کے خیروخیل پکہ علاقے میں مقامی افراد کی بروقت کارروائی سے ایک خارجی کے خودکش حملہ ناکام ہو گیا، تاہم قریب ہونے والے دھماکے سے بچیوں سمیت کئی افراد伤痛 ہوئے۔ پنجاب میں بارش سے related حادثات اور گرانوالہ میں ہیلی کاپٹر حادثے کے معاملات بھی سامنے آئے۔
لکی مروت کے علاقہ خیروخیل پکہ میں مقامی افراد نے مسجد میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا جب کہ مسجد کے قریب مبینہ دھماکے میں دو بچیاں جاں بحق اور اٹھ افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق بروز 12 جون کو ایک خارجی نے خودکش حملے کی نیت سے جمعہ کی نماز کے دوران مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، خوارجی مسجد تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مقامی افراد کی بروقت کارروائی کر کے خوارجی کو مسجد پہنچنے سے پہلے ہلاک کردیا گیا۔ تاہم موٹر سائیکل پر لگا ہوا بارودی مواد پھٹنے سے خودکش دھماکہ ہوا جس سے پانچ سالہ بچی شہید جبکہ بچوں سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، اس واقعے کے بعد لکی مروت کے عوام میں خوارج کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پنجاب کی مختلف علاقوں میں بارش کے باعث hone والے حادثات میں کم از کم پانچ افراد جاں بحق اور تیسرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گرانوالہ کے علاقے میں ایک որланڈا ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا جس میں شہید کرنل امجد لطیف کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور رقت آمیز مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ یہ خبریں پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہیں، جہاں تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں.
لکی مروت کے علاقہ خیروخیل پکہ میں مقامی افراد نے مسجد میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا جب کہ مسجد کے قریب مبینہ دھماکے میں دو بچیاں جاں بحق اور اٹھ افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق بروز 12 جون کو ایک خارجی نے خودکش حملے کی نیت سے جمعہ کی نماز کے دوران مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، خوارجی مسجد تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مقامی افراد کی بروقت کارروائی کر کے خوارجی کو مسجد پہنچنے سے پہلے ہلاک کردیا گیا۔ تاہم موٹر سائیکل پر لگا ہوا بارودی مواد پھٹنے سے خودکش دھماکہ ہوا جس سے پانچ سالہ بچی شہید جبکہ بچوں سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، اس واقعے کے بعد لکی مروت کے عوام میں خوارج کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پنجاب کی مختلف علاقوں میں بارش کے باعث hone والے حادثات میں کم از کم پانچ افراد جاں بحق اور تیسرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گرانوالہ کے علاقے میں ایک որланڈا ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا جس میں شہید کرنل امجد لطیف کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور رقت آمیز مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ یہ خبریں پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہیں، جہاں تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں
خودکش حملہ مسجد حادثہ لکی مروت خیروخیل پکہ پنجاب بارش گرانوالہ ہیلی کاپٹر
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