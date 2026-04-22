لیاری گینگ وار کے سرغنہ وصی اللہ لاکھو کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری

کراچی: لیاری گینگ وار اور بھتہ خوری کے سرغنہ وصی اللہ لاکھو کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کردیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 21 اپریل 2026 کو جاری کردہ نوٹیفکیشن کے ذریعے عمل میں لایا گیا ہے۔ وصی اللہ لاکھو پر کراچی پولیس میں 60 سے زائد سنگین مقدمات درج ہیں، جن میں ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، پولیس مقابلے اور بھتہ خوری جیسے سنگین جرائم شامل ہیں۔ ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر نے اس ریڈ وارنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم طویل عرصے سے پولیس کی نظر میں ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جارہے ہیں۔ وصی اللہ لاکھو کو کراچی کا سب سے بڑا بھتہ خور سمجھا جاتا ہے۔ وہ 2013 میں کراچی آپریشن کے آغاز کے بعد ملک چھوڑ کر بیرونِ ملک فرار ہوگیا تھا۔ تاہم، بیرونِ ملک مقیم ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے گروہ کو منظم رکھا اور حالیہ دنوں میں بھتہ خوری کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ پولیس کے مطابق، وصی اللہ لاکھو کے کارندے ماضی میں گرفتار ہوئے ہیں اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ملزم کو رقوم بیرونِ ملک منتقل کرتے تھے۔ اس وقت، وصی اللہ لاکھو اور اس کا ساتھی صمد کاٹھیاواڑی کراچی کے تاجروں اور صنعتکاروں کے لیے ایک بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں، جنہیں مسلسل دھمکیاں اور بھتہ خوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سندھ پولیس گزشتہ کئی سالوں سے وصی اللہ لاکھو کے ریڈ وارنٹ کے اجرا کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کر رہی تھی۔ پولیس کی مسلسل کوششوں کے بعد یہ اہم کامیابی ملی ہے کہ ملزم کا ریڈ وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ داخلہ اور وفاقی حکومت نے انٹرپول سے رجوع کیا تھا، جس پر وزارت داخلہ نے انٹرپول کو ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے خط لکھا تھا۔ ریڈ وارنٹ میں وصی اللہ لاکھو کو انتہائی خطرناک اور مفرور قرار دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سیکیورٹی اداروں کو بھی اس ریڈ وارنٹ سے آگاہ کردیا گیا ہے اور ملزم کی شناخت اور گرفتاری کو ممکن بنانے کے لیے اس کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ اس اقدام سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور تاجروں اور صنعتکاروں کو تحفظ فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر زرداری کی خیریت کے بارے میں بھی خبریں گردش میں تھیں، لیکن سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے ان خبروں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ غلط خبروں پر کان نہ دھریں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ کی تازہ ترین معلومات پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
زندہ جانوروں پر سائنسی تجربات کی تعداد میں کمی - ایکسپریس اردو2022 میں جانوروں پر کیے جانے والے تجربات کی تعداد 30 لاکھ 60 سے کم ہو کر 27 لاکھ 60 ہزار تک گِر گئی
Read more »
Hangzhou Asian Games: Philippines claim Asiad men’s basketball crownThe Philippines won their first Asian Games men's basketball gold medal in over 60 years on Friday, defeating Jordan 70-60 in the final.
Read more »
Hangzhou Asian Games: Philippines claim Asian men’s basketball crownThe Philippines won their first Asian Games men's basketball gold medal in over 60 years on Friday, defeating Jordan 70-60 in the final.
Read more »
جولائی تا مارچ سالانہ بنیاد پر پیٹرولیم لیوی کی وصولی میں تقریباً 100فیصد اضافہاس وقت فی لیٹر پیٹرول پر 60 روپے لیوی وصول کی جارہی ہے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کے فی لیٹر پر 60 روپے کے حساب سے لیوی عائد ہے۔
Read more »
Over 60 people arrested for violating Section 144 imposed in KarachiLaw enforcement authorities on Sunday arrested over 60 individuals for violating Section 144 to more than 60
Read more »
سندھ حکومت کا کراچی میں مزید 500 الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہمنصوبے کے تحت 60 بسیں ہر ڈویژن کو دی جائیں گی اور یہ 60 بسیں 6 ڈویژنز میں چلائی جائیں گی
Read more »