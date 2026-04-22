لیاری گینگ وار سرغنہ وصی اللہ لاکھو کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری

کراچی : لیاری گینگ وار اور بھتہ خوری کے سرغنہ وصی اللہ لاکھو کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کردیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ 21 اپریل 2026 کو جاری کردہ نوٹیفکیشن کے ذریعے عمل میں لایا گیا ہے۔ وصی اللہ لاکھو پر کراچی پولیس میں 60 سے زائد سنگین مقدمات درج ہیں، جن میں ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، پولیس مقابلے اور بھتہ خوری جیسے سنگین جرائم شامل ہیں۔ ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر نے اس ریڈ وارنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم طویل عرصے سے پولیس کی نظر میں ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جارہے ہیں۔ وصی اللہ لاکھو کو کراچی کا سب سے بڑا بھتہ خور سمجھا جاتا ہے۔ وہ 2013 میں کراچی آپریشن کے آغاز کے بعد ملک چھوڑ کر بیرونِ ملک فرار ہوگیا تھا۔ تاہم، بیرونِ ملک مقیم ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے گروہ کو منظم رکھا اور بھتہ خوری کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ پولیس کے مطابق، وصی اللہ لاکھو کے کارندے ماضی میں گرفتار ہوئے ہیں اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ملزم کو رقوم بیرونِ ملک منتقل کرتے تھے۔ اس وقت، وصی اللہ لاکھو اور اس کا ساتھی صمد کاٹھیاواڑی کراچی کے تاجروں اور صنعتکاروں کے لیے ایک بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں، جنہیں مسلسل دھمکیاں اور بھتہ خوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سندھ پولیس گزشتہ کئی سالوں سے وصی اللہ لاکھو کے ریڈ وارنٹ کے اجرا کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کر رہی تھی۔ ان کی مسلسل کوششوں کے بعد، یہ اہم کامیابی ملی ہے کہ ملزم کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کردیا گیا ہے۔ ریڈ وارنٹ کے اجرا کے لیے سندھ پولیس نے محکمہ داخلہ اور وفاقی حکومت کے ذریعے انٹرپول سے رجوع کیا تھا۔ وزارت داخلہ نے انٹرپول کو ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے باضابطہ خط لکھا تھا۔ وصی اللہ لاکھو کو ریڈ وارنٹ میں انتہائی خطرناک اور مفرور قرار دیا گیا ہے۔ اس کی گرفتاری کے لیے بین الاقوامی سیکیورٹی اداروں کو بھی آگاہ کردیا گیا ہے اور ملزم کی شناخت اور گرفتاری کو ممکن بنانے کے لیے اس کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ اس اقدام سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور تاجروں اور صنعتکاروں کو تحفظ فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے تمام تر ممکنہ وسائل استعمال کیے جائیں گے اور اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
