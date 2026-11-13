لیاقت آباد میں شادی کا جھانسہ دے کر زیادتی کا مقدمہ، ملزم گرفتار
لیاقت آباد پولیس نے ملزم احمد کو گرفتار کر لیا ہے جس پر خاتون سے شادی کا جھانسہ دے کر زیادتی کا الزام ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ملزم نے نکاح سے انکار کر دیا اور دھمکیاں دیں۔
لیاقت آباد پولیس نے ایک سنگین نوعیت کے جنسی استحصال کے مقدمے میں ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جس میں ایک خاتون نے الزام لگایا ہے کہ اس سے شادی کا جھانسہ دے کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق متاثرہ خاتون کی بازار میں ملزم احمد سے دوستی ہوئی تھی لیکن یہ دوستی ایک مہلک دھوکے میں بدل گئی۔ ایف آئی آر میں درج معلومات کے مطابق ملزم نے متاثرہ خاتون کو شادی کے بھاری بھرم دکھائے اور اس کے اعتماد کو ضائع کر کے اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے۔ یہ معاملہ تب مزید گہرائی میں گیا جب متاثرہ خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد ملزم نے نکاح کے اپنے تمام وعدے پورے کرنے سے انکار کر دیا اور خاتون کو چھوڑ دیا۔ متاثرہ خاتون کے بقول ملزم شادی کے اصرار پر اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا جس سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ آخر کار اس نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا تو ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ تفتیش کا کام جینڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے اس بات کی تصدیق کی کہ خواتین کا استحصال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور کہا کہ خواتین کا تحفظ اور انہیں انصاف کی فراہمی کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ پولیس نے ملزم کو پنڈی راجپوتاں سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے تاکہ اس کے خلاف مزید کارروائی کی جا سکے۔.
لیاقت آباد پولیس نے ایک سنگین نوعیت کے جنسی استحصال کے مقدمے میں ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جس میں ایک خاتون نے الزام لگایا ہے کہ اس سے شادی کا جھانسہ دے کر مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق متاثرہ خاتون کی بازار میں ملزم احمد سے دوستی ہوئی تھی لیکن یہ دوستی ایک مہلک دھوکے میں بدل گئی۔ ایف آئی آر میں درج معلومات کے مطابق ملزم نے متاثرہ خاتون کو شادی کے بھاری بھرم دکھائے اور اس کے اعتماد کو ضائع کر کے اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے۔ یہ معاملہ تب مزید گہرائی میں گیا جب متاثرہ خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد ملزم نے نکاح کے اپنے تمام وعدے پورے کرنے سے انکار کر دیا اور خاتون کو چھوڑ دیا۔ متاثرہ خاتون کے بقول ملزم شادی کے اصرار پر اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا جس سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ آخر کار اس نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا تو ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ تفتیش کا کام جینڈر سیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے اس بات کی تصدیق کی کہ خواتین کا استحصال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور کہا کہ خواتین کا تحفظ اور انہیں انصاف کی فراہمی کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ پولیس نے ملزم کو پنڈی راجپوتاں سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے تاکہ اس کے خلاف مزید کارروائی کی جا سکے۔
Get an alert when there is news on NewsFollow News