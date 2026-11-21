لیاقت بھٹی قتل کیس: حافظ آباد پولیس نے تین ملزمان کو ملاکنڈ سے گرفتار کر لیا
حافظ آباد پولیس نے سابق وزیر لیاقت بھٹی کے قتل میں ملوث تین ملزمان کو ملاکنڈ سے گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی گاڑیاں اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔
پنجاب کی حافظ آباد پولیس نے مالاکنڈ میں کارروائی کرتے ہوئے ہائوسنگ اینڈ ورکس کے سابق وزیر مملکت لیاقت بھٹی کے قتل میں ملوث تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ یہ کارروائی ضلع حافظ آباد کے تھانہ سٹی میں درج قتل اور ڈکیتی کے سنگین مقدمے کی تحقیقات کا اہم موڑ ہے۔
پولیس اہلکاروں کے مطابق گرفتار کردہ افراد میں مقتول کے ذاتی محافظ بھی شامل ہیں جن کے قبضے سے چھینی گئی تین گاڑیاں اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ملزمان کو خیبر پختونخوا کے علاقے ملاکنڈ سے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا اور اب انہیں قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد حافظ آباد منتقل کیا جائے گا۔Also readVance says Trump decides on Iran war, he backs
مقدمے کی تفصیلات اور ملزمان کی شناخت
اس مقدمے میں سابق وزیر مملکت چوہدری لیاقت عباس بھٹی کے قتل کے الزام میں ان کے چار ذاتی محافظوں سمیت 11 ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ مرکزی ملزم مقتول کا سکیورٹی گارڈ تھا جو کافی عرصے سے ان کے ساتھ تعینات تھا اور دیگر دو ملازمین بھی ڈیڑھ سال سے بطور سکیورٹی گارڈ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔
ایف آئی آر کے متن کے مطابق مدعی مقدمہ پنجاب اسمبلی کے رکن چوہدری ضمیر الحسن بھٹی ہیں جنہوں نے تعزیرات پاکستان کی دفعات 302 (قتل) اور 395 (ڈکیتی) کے تحت کارروائی کی درخواست دی۔ پولیس نے تفتیشی ٹیم کو حکم دیا تھا کہ وہ گاڑیوں میں نصب سکیورٹی سسٹم کی مدد سے ملزمان اور گاڑیوں کا سراغ لگائیں۔
واردات کا منظر نامہ اور لوٹ مل کی تفصیل
پولیس کے مطابق ملزمان نے مبینہ طور پر گھر میں موجود نقدی اور زیورات لوٹنے کی نیت سے یہ واردات کو اہم کیا۔ ایف آئی آر کے مطابق یہ واقعہ پیٹرول پمپ سے ملحقہ رہائش گاہ پر پیش آیا جہاں چاروں ذاتی محافظوں نے مل کر لیاقت عباس بھٹی کو قتل کیا۔ مدعی مقدمہ کے مطابق لیاقت عباس بھٹی 18 اور 19 نومبر کی درمیانی شب عباس پیٹرول فلنگ اسٹیشن پر موجود تھے۔
ملزمان نے اسلحہ سمیت اندر گھس کر لیاقت عباس بھٹی کو بیڈ پر گرا دیا اور انہیں رسی سے پھانسی دے کر قتل کر دیا۔ انہوں نے گھر سے پچاس تولے سونا، بیس لاکھ روپے نقد، تین قیمتی گاڑیاں اور دیگر سامان بھی لوٹ کر لے گئے۔ برآمد ہونے والی گاڑیوں میں ایک پراڈو، ایک ویگو ڈالا اور ایک لینڈ کروزر شامل تھیں۔
سابق وزیر کی سیاسی حیثیت اور خاندانی تعلق
لیاقت عباس بھٹی ہائوسنگ اینڈ ورکس کے وزیر مملکت رہ چکے ہیں اور ضلع حافظ آباد کے حلقہ این اے 103 سے سال 2002 اور 2008 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ ق کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ وہ سال 2013 میں بھی اسی حلقے سے منتخب ہوئے تھے تاہم انتخابی بے ضابطگیوں کے باعث یہ انتخاب کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔
وہ حافظ آباد کے علاقے پنڈی بھٹیاں کے معروف سیاسی بھٹی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق سابق ایم این اے مہندی حسن بھٹی کے بھائی اور رکن قومی اسمبلی انیقہ مہدی حسن بھٹی کے چچا کے طور پر تھا۔ 2018 میں انھوں نے اپنے بھتیجے شوکت علی بھٹی کے مدمقابل این اے 87 سے الیکشن لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔
پولیس کی کارروائی اور آئندہ اقدامات
ریجنل پولیس آفیسر گوجرانوالہ خرم شہزاد وڑائچ کا کہنا تھا کہ چودھری لیاقت عباس بھٹی کی موت مشکوک حالات میں ہوئی ہے۔ آر پی او نے بتایا کہ واقعے میں ملوث سکیورٹی گارڈز، مقتول کی ذاتی گاڑیوں کے ہمراہ غائب تھے جبکہ مقتول کا ذاتی اسلحہ بھی رہائش گاہ سے غائب پایا گیا۔
ابتدائی تحقیقات میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ لیاقت بھٹی کو رسی سے پھندا دیکر قتل کیا گیا اور ان کے گلے پر رسی کا واضح نشان موجود ہے۔ آر پی او خرم شہزاد کے مطابق لیاقت بھٹی کے منھ سے خون نکلنے کے نشانات بھی پائے گئے۔ لاش رہائش گاہ سے ملحقہ ڈیرے کے کمرے سے ملی اور پولیس واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے۔
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