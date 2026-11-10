لیاقت آباد میں کم عمر بچی سے جنسی ہراسانی کے مقدمے میں ملزم کو 14 برس قید کی سزا
وسطی عدالت نے لیاقت آباد میں کم عمر بچی کے ساتھ جنسی ہراسانی کے جرم میں ملزم یاسر کو 14 برس قید اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔
اضافہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مرزا توصیف احمد نے لیاقت آباد میں واقع عدالت میں کم عمر بچی سے جنسی ہراسانی کے ایک سنگین مقدمے میں ملزم یاسر کو 14 برس قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنادی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب عدالت نے ثابت کیا کہ بچے کی رضامندی قانون میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اس جرم میں معافی بریت کی وجہ نہیں بن سکتی۔
عدالتی فیصلے کی تفصیلات اور قانونی منطق
عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ متاثرہ نابالغ بچی کی رضامندی قانونی طور پر کچھ بھی نہیں، کیونکہ کم عمر لڑکی کی مرضی سے ملزم کے ساتھ جانا اجازت کے طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کیس میں متاثرہ لڑکی نے دوران ٹرائل ملزم کو معاف کر دیا تھا تاہم عدالت نے اس بات کو یاد دلاتے ہوئے کہ جنسی استحصال سے متعلق ناقابل راضی جرم میں معافی ملزم کی بریت کی بنیاد نہیں بن سکتی، ملزم کو سزا سنانے کا حکم دیا۔Also readپاکستان نے سری لنکا کو 114-3 پر محدود رکھا، 320 رنز کی برتری حاصل
جج مرزا توصیف احمد نے اپنے حکم نامے میں اس بات پر زور دیا کہ تفتیشی افسر کی جانب سے متاثرہ لڑکی کا طبی معائنہ یا جائے وقوعہ کا معائنہ نہ کرنا تفتیشی خامی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ تفتیش کی ان خامیوں کی بنیاد پر ملزم کو بری نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عدالت کو دیگر ثبوتوں پر اعتماد حاصل ہے۔
گواہی کی قابلیت اور تحقیقاتی خامیاں
عدالت نے متاثرہ لڑکی کی گواہی کو قابل اعتماد قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی گواہی جنسی استحصال کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، چاہے تفتیش میں کچھ تکنیکی خامیاں ہی کیوں نہ ہوں۔
پراسیکیوٹر حنا ناز نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ 2023 میں لیاقت آباد تھانے میں درج کیا گیا تھا، اور انہوں نے عدالت کے سامنے تمام ضروری دستاویزات اور گواہوں کی گواہیاں پیش کر کے الزامات کی توثیق کی۔
متاثرہ خاندان کا موقف اور اگلے اقدامات
اس کیس میں متاثرہ خاندان نے عدالتی کارروائی کے دوران ملزم کے خلاف سخت مؤقف اپنایا اور انصاف کی فراہمی کی اپیل کی، حالانکہ لڑکی نے بعد میں ملزم کو معاف کر دیا تھا۔
سزا سنائے جانے کے بعد قید کی مدت شروع ہو جائے گی اور 10 لاکھ روپے کا جرمانہ جمع کرانا ہوگا، اگر جرمانہ نہ ادا ہوا تو اضافی قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جو کہ پاکستانی قوانین کے تحت ایک عام پراسیڈر ہے۔
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