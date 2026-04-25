لیبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی فوج کا حملہ، جنگ بندی کی کوششوں کو دھچکا

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کو لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید حملے کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی صدر کے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود یہ حملہ خطے میں کشیدگی بڑھا سکتا ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق، اسرائیل ی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے اپنی فوج کو لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر شدید حملے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب امریکہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی میں تین ہفتوں کی توسیع کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل ی فوج کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ وزیراعظم نیتن یاہو کے واضح احکامات کی تعمیل میں، جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے دفاتر، ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان نے اس کارروائی کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے جنوبی لبنان میں موجود ان مقامات کو نشانہ بناتے ہیں جہاں سے حزب اللہ کے عناصر اسرائیل ی فوجیوں اور شہریوں پر حملے کرتے تھے۔ ان حملوں کے نتیجے میں شدید جانی و مالی نقصان ہوا تھا۔ اسرائیل ی فوج کا موقف ہے کہ ان ٹھکانوں کو تباہ کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے فوجیوں اور شہریوں کی جانوں کو لاحق خطرے کو ختم کیا جا سکے۔ حزب اللہ کے زیر کنٹرول علاقوں پر یہ تازہ حملے، خطے میں پہلے سے ہی موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں، اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سرحدی علاقوں میں وقفے وقفے سے جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ تاہم، وزیراعظم نیتن یاہو کا یہ حکم ایک بڑا پیمانہ پر فوجی کارروائی کا اشارہ ہے۔ اس صورتحال میں، امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی توسیع کا اعلان ایک مثبت پیش رفت سمجھا جا رہا تھا، لیکن اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ اس عمل کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نیتن یاہو کا یہ فیصلہ داخلی سیاسی دباؤ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیل میں وزیراعظم نیتن یاہو کی حکومت کو سخت تنقید کا سامنا ہے اور وہ اپنی عوامی حمایت برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل ی فوج کے ترجمان نے مزید بتایا کہ حملوں میں صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور شہریوں کو نقصان پہنچانے سے ہر ممکنہ طور پر بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم، جنوبی لبنان میں شہریوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے اس صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور تمام فریقوں پر پرامن حل تلاش کرنے کے لیے زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کی بحالی کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ اس ضمن میں، اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے دونوں ممالک کے رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے اور انہیں تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے پر زور دیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حملے کتنے عرصے تک جاری رہیں گے، لیکن یہ خطے میں امن و استحکام کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں۔ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔ وزیراعظم نیتن یاہو کے اس فیصلے کے بعد، علاقائی طاقتوں نے بھی ردعمل کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ مصر اور اردن نے اسرائیل سے صبر کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی بڑھانے سے بچنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جبکہ ایران نے حزب اللہ کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے.
