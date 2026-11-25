لیبیا کشتی حادثے میں باجوڑ سے 25 نوجوانوں کی موت کی تصدیق
لیبیا کشتی حادثے میں باجوڑ سے 25 نوجوانوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایف آئی اے اور پولیس نے ایجنٹس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔
لیبیا میں پیش آنے والے کشتی کے حادثے میں ضلع باجوڑ سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی ہلاکت کی اطلاعات پر سرکاری اور مقامی ذرائع نے دستگیر تصدیق کی ہے۔ اس فاجعہ میں اب تک 25 نوجوانوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ان کے اہل خانہ اور متعلقہ ایجنٹوں کی جانب سے موصول ہوئی ہے۔ تاہم، ابتدائی اطلاعات میں 35 نوجوانوں کے مرنے کا ذکر تھا جس کی مکمل تصدیق ابھی تک آزاد ذرائع سے نہیں ہو سکی۔
متاثرہ نوجوانوں کی شناخت اور تفصیلات
متاثرہ نوجوانوں میں قمر بلال کنڈی اور بختیار خان خٹک شامل ہیں جن کی شناخت ابتدائی مراحل میں ہوئی۔ ان کے علاوہ متعدد دیگر نوجوانوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں جن میں ڈاگ قلعہ کے وحید اللہ ولد اقبال، چوترہ کے راحت اللہ ولد ملنگ جان، اور پھرچترہ کے فزیر اللہ ولد جانجا شامل ہیں۔ چوترہ کے ہی دیگر رہائشی نعمت اللہ ولد امیر زمان اور شیراد ولد سید خان بھی ان فہرستوں میں شامل ہیں۔Also readSaudi strikes on vehicles in Yemen left 25 dead or missing
پشت کے عبد المنان ولد سرور خان، بارو کے اظہار الحق ولد شہاب الدین، اور نختر تھانہ لوئے ماموند کے منصور ولد رویدار اور ارشاد ولد محمد وزیر بھی اس فاجعہ کا شکار ہوئے۔ لرخوزو کے عارف ولد اکرام، خلوزو کے ذاکر ولد ظاہر، اور لغڑے کے سلیمان ولد لعل جان اور نعمت اللہ ولد طور خان کا تعلق بھی ضلع باجوڑ سے ہے۔
مزید متاثرہ نوجوانوں میں لغڑے کے آصف ولد گل سید، غاخی کے جنید ولد جان ولی، لطیف ولد یوسف، اور سلمان ولد زمان شامل ہیں۔ نختر کے محمد، خلوزو کے صلاح الدین، ثناء اللہ، بلال، اور عنایت، بدان تھانہ واڑہ ماموند کے عنایت اللہ، خلوزو کے جنید خان، اور جلا ابیب بھی ان کی فہرست میں شامل ہیں۔
باجوڑ پولیس اور ایف آئی اے کی کارروائی
باجوڑ پولیس نے انسانی سمگلنگ میں ملوث ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر باجوڑ خان زیب مہمند نے وضاحت کی کہ ضلع میں ایسے تمام ایجنٹس کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے جو نوجوانوں کو غیر قانونی طریقوں سے یورپی ممالک بھیجنے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے اس عمل کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے جس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔
ڈی پی او باجوڑ نے واضح کیا کہ ایسے غیر قانونی دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اپنے نوجوانوں کو غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک بھیجنے سے گریز کریں اور ایسے ایجنٹس کے بارے میں معلومات فوری طور پر باجوڑ پولیس کو فراہم کریں تاکہ انسانی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔
افڈی ایسٹھریٹی (ایف آئی اے) کی ٹیم بھی باجوڑ پہنچ گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ کس ائیرپورٹ سے افراد بیرون ملک گئے۔ اس ٹیم کا مقصد کشتی حادثے کا نشانہ بننے والے افراد کے لواحقین سے ملاقات کرنا اور سفری دستاویزات پر حکام سے رابطہ کرنا ہے تاکہ ایجنٹس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جا سکیں۔
حکومتی موقف اور رکن قومی اسمبلی کا خاندانی رشتہ
علاقائی ترقیاتی کونسل نے لیبیا میں پیش آنے والے واقعے پر دفتر خارجہ اور پاکستانی سفارخانے سے رابطہ کر لیا ہے۔ اے آر ڈی سی کے ترجمان محمود جان بابر کے مطابق حکومت حادثے سے متعلق مصدقہ معلومات کے حصول کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک موصول ہونے والی اطلاعات غیر مصدقہ ہیں اور مصدقہ معلومات کا انتظار ہے۔
حکومت اے آر ڈی سی عمائدین اور ضلعی انتظامیہ کے ذریعے مقامی آبادی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ محمود جان بابر نے واضح کیا کہ لیبیا کشتی حادثے کے معاملے پر حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری احتیاط اور سنجیدگی سے ادا کر رہی ہے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف ایف آئی اے سمیت متعلقہ ادارے سرگرم ہیں اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے۔
باجوڑ سے رکن قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے مشیر مبارک زیب خان کے چاچا زاد بھائی پذیر اللہ بھی اس کشتی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ اس واقعے نے مقامی سطح پر غم کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ حکومت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غیر مصدقہ اطلاعات پر یقین نہ کریں اور سرکاری تصدیق کا انتظار کریں۔ ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی میں کوئی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔
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