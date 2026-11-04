لیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
لیبیا کی اعلیٰ مذہبی اتھارٹی دار الافتا نے امریکی کمپنی نائیکی کے لوگو کو شرک سے منسوب کرتے ہوئے اس کی فروخت اور استعمال پر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔
لیبیا کی اعلیٰ ترین مذہبی ادارہ دار الافتا نے امریکی سپورٹس ویئر کمپنی نائیکی کے پروڈکٹس کے استعمال اور تجارت کے خلاف ایک سخت موقف اپنایا ہے۔ اس ادارے کی جانب سے جاری کردہ فتوے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نائیکی کے مشہور سووش لوگو والے کپڑوں کو پہننا یا ان کی خرید و فروخت کرنا اسلام کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ یہ فیصلہ لیبیا میں مذہبی قدامت پسندی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے تناظر میں سامنے آیا ہے جو معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گہرا اثر انداز ہو رہا ہے۔
یونانی دیوی اور شرکیہ علامت کا تعلق
دار الافتا کے فتوے کی بنیادی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ نائیکی کا نام قدیم یونانی مифالوجی کی فتح کی دیوی نائیکی پر رکھا گیا تھا۔ فتوے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کمپنی کا معروف لوگو دراصل اسی دیوی کے پروں سے متاثر ہو کر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ لیبیا میں واقع قدیم یونانی شہر سائرین کے آثارِ قدیمہ میں بھی اسی دیوی کا مجسمہ موجود ہے جو تاریخی حوالے سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ مذہبی علماء کا مؤقف ہے کہ کسی غیر اسلامی دیوتا یا دیوی کے علامت کو پہننا یا اس کی تشہیر کرنا شرک یعنی ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا، ایسے لباسوں کو پہننا اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف سمجھا جاتا ہے۔Also readایشیا کپ رائزنگ سٹارز: پاکستان اور انڈیا نے سکواڈز کا اعلان کر دیا
اسرائیلی حمایت اور بائیکاٹ کی اپیل
مذکورہ فتوے میں دار الافتا نے نائیکی پر اسرائیلی پالیسیوں کی حمایت کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ اس ضمن میں ادارے نے پانچ نومبر دو ہزار تیس کو کونسل برائے تحقیق و شریعہ سٹڈیز کے ایک بیان کا حوالہ دیا ہے جس میں غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے والی مغربی کمپنیوں کے بائیکاٹ کی اپیل کی گئی تھی۔ دار الافتا نے تمام مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایسی تمام کمپنیوں کے مصنوعات کا استعمال ختم کریں جو اسرائیلی حکومت کی حمایت میں شامل ہیں۔ گرینڈ مفتی صادق الغریانی نے اس فتوے کی منظوری دی ہے جو ملک میں مذہبی رہنمائی کے اہم ذرائع میں شمار ہوتا ہے۔
مارکیٹ تک رسائی اور مقامی اثرات
اگرچہ نائیکی لیبیا میں اپنا کوئی سرکاری اسٹور نہیں چلاتی تاہم اس کی مصنوعات مقامی سپورٹس ملبوسات فروخت کرنے والے دکانداروں کے ذریعے آسانی سے دستیاب ہیں۔ خطے کے دیگر ممالک کی طرح لیبیا کے مقامی بازاروں میں معروف سپورٹس ویئر برانڈز کی نقل شدہ مصنوعات بھی وسیع پیمانے پر فروخت کی جاتی ہیں۔ دار الافتا کے نئے فتوے میں نائیکی مصنوعات پر کسی سرکاری پابندی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی ان افراد کے لیے کسی قانونی سزا کا ذکر کیا گیا ہے جو نائیکی کی مصنوعات خریدنا یا استعمال کرنا جاری رکھتے ہیں۔ یہ اقدام مکمل طور پر مذہبی رہنمائی پر مبنی ہے اور اس کا لازمی طور پر قانونی نافذ العمل ہونا ضروری نہیں ہے۔
عوامی ردعمل اور سماجی تنازعہ
سوشل میڈیا پر اس فیصلے پر ملے جلے ردعمل سامنے آئے ہیں جبکہ بعض صارفین نے اس فتوے کا خیرمقدم کیا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے اس کی اہمیت پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے متضاد یا زیادہ اہم مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ یہ بحث ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب لیبیا میں عوامی زندگی میں مذہبی قدامت پسندی کے رجحانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دو ہزار پانچ میں مشرقی لیبیا کے حکام نے ریپ موسیقی، تھیٹر اور رقص کی پرفارمنسز پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد عوامی اخلاقیات اور اسلامی اقدار کی حفاظت بتایا گیا تھا۔
پچھلے فتاویٰ اور تاریخی سیاق و سباق
دار الافتا اس سے قبل فرانسیسی لگژری جیولری کمپنی وان کلیف اینڈ آرپلز کے لوگو والی گھڑیوں اور زیورات کے استعمال کے خلاف بھی فتویٰ دے چکا ہے۔ ادارے کا مؤقف تھا کہ اس کمپنی کے چار پتوں والے شبدر کے ڈیزائن کا تعلق مسیحی عقائد اور خوش قسمتی کے تصور سے ہے جو اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگرچہ دار الافتا اس سے قبل موسیقی کے خلاف بھی مذہبی فتاویٰ جاری کر چکا ہے تاہم ایسی کوئی واضح شہادت موجود نہیں کہ پرفارمنسز پر عائد کی گئی پابندیوں میں اس کا براہ راست کردار تھا۔ لیبیا دو ہزار گیارہ میں معمر قذافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد سے بدامنی کا شکار رہا ہے جس کے نتیجے میں مشرقی اور مغربی لیبیا میں الگ حکومتیں اور ادارہ جاتی ڈھانچے موجود ہیں۔
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