لیبیا کشتی حادثہ: پنڈی بھٹیاں کے 6 نوجوان جاں بحق، انسانی اسمگلنگ نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ

لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی حادثے میں پنڈی بھٹیاں کے 6 پاکستانی نوجوان جاں بحق، متاثرین بہتر مستقبل کی تلاش میں غیر قانونی راستے سے یورپ جا رہے تھے، سوگوار گھرانے، انسانی اسمگلنگ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ
پنڈی بھٹیاں کے متعدد دیہاتوں میں غم کی لہر، بہتر مستقبل کی تلاش میں غیر قانونی راستے سے یورپ جانے والے جاں بحق۔ انسانی اسمگلنگ نیٹ ورکس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، پنڈی بھٹیاں کے کم از کم چھ پاکستانی نوجوان لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی کے الٹنے سے ہلاک ہو گئے، اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں
کل 73 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق، جاں بحق ہونے والے نوجوان پنڈی بھٹیاں کے قریبی دیہاتوں سے تعلق رکھتے تھے، جن میں کوٹ نظام، باغ کہنہ، باغ نو، چوہدری خونیاں اور تھلی گڑیا شامل ہیں۔ اس المناک خبر نے پورے علاقے کو غم میں ڈوبو دیا، متاثرین کے گھروں پر سوگ کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق، متاثرین چند ماہ قبل بہتر مستقبل کی تلاش میں پاکستان سے نکلے تھے، جو غیر قانونی ذرائع سے یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، جسے عام طور پر “ڈنکی” کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ان کی کشتی لیبیا کے ساحل کے قریب الٹ گئی، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا۔ خبر پھیلتے ہی تباہ حال خاندان صدمے اور غم میں ڈوب گئے، جبکہ پورے علاقے کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ مکینوں نے حکومت سے انسانی اسمگلنگ نیٹ ورکس کے خلاف سخت اور موثر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو بے بس تارکین وطن کا استحصال کرتے ہیں۔ اس سے قبل، بین الاقوامی تنظیم برائے ہجرت نے بھی اس سال فروری میں ایک ایسی ہی المناک خبر دی تھی، جب لیبیا کے ساحل سے دور ایک کشتی کے الٹنے کے بعد درجنوں تارکین وطن ہلاک یا لاپتہ ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ہجرت نے کہا کہ لیبیا کے ساحل سے بحیرہ روم میں ایک کشتی الٹنے کے بعد 53 افراد ہلاک یا لاپتہ ہو گئے ہیں۔ صرف دو زندہ بچ جانے والوں کو بچایا گیا۔ بین الاقوامی تنظیم برائے ہجرت نے کہا کہ کشتی جمعہ کو زوارہ کے شمال میں الٹ گئی۔ 'لیبیا کے حکام کی جانب سے ریسکیو آپریشن کے دوران صرف دو نائجیرین خواتین کو بچایا گیا،' آئی او ایم نے ایک بیان میں کہا، مزید کہا کہ ایک زندہ بچ جانے والی خاتون نے بتایا کہ اس نے اپنے شوہر کو کھو دیا اور دوسری نے کہا کہ اس نے اس سانحے میں اپنے دو بچوں کو کھو دیا۔ آئی او ایم نے کہا کہ اس کی ٹیموں نے دو زندہ بچ جانے والوں کو جہاز سے اترنے کے بعد ہنگامی طبی امداد فراہم کی۔ 'بچ جانے والوں کے بیانات کے مطابق، کشتی - جس میں افریقی قومیت کے تارکین وطن اور پناہ گزین سوار تھے – 5 فروری کو تقریباً رات 11:00 بجے لیبیا کے شہر الزاویہ سے روانہ ہوئی۔ تقریباً چھ گھنٹے بعد، پانی بھرنے کے بعد وہ الٹ گئی،' ادارے نے کہا۔ 'آئی او ایم وسطی بحیرہ روم کے راستے پر ایک اور مہلک واقعے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔' جنیوا میں قائم ادارے نے کہا کہ اسمگلنگ اور انسانی سمگلنگ نیٹ ورکس شمالی افریقہ سے جنوبی یورپ تک کے راستے پر تارکین وطن کا استحصال کر رہے ہیں، جو غیر محفوظ کشتیوں میں خطرناک سفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ لوگوں کو 'سخت زیادتی' کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس نے نیٹ ورکس سے نمٹنے کے لیے مضبوط بین الاقوامی تعاون، محفوظ اور باقاعدہ ہجرت کے راستوں کے ساتھ ساتھ خطرات کو کم کرنے اور جانیں بچانے کا مطالبہ کیا
