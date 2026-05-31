لیفٹیننٹ جنرل این ایس سبرامنی بھارت کے نئے چیف آف ڈیفنس سٹاف بنے

سبرامنی نے وزیرِ اعظم کے وژن JAI پر عملدرآمد اور مسلح افواج میں ہم آہنگی اور جدیدیت کے عزم کا اعلان کیا۔
گزشتہ سال جولائی میں وائس چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے ریٹائر ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجہ سبرامنی نے بھارت کے نئے چیف آف ڈیفنس سٹاف (سی ڈی ایس) کا عہدہ سنبھالا ہے۔ سبرامنی نے جنرل انیل چوہان کی جگہ سی ڈی ایس کے چارجر کے طور پر تقرر پایا اور اپنی نئی ذمہ داریوں کے آغاز پر وزیرِ دفاع کی جانب سے جاری بیان میں بھارت کی اعلیٰ عسکری تنخواہ پر عملدرآمد کے لیے وزیراعظم کے وژن "جے اے آئی" یعنی "جوائنٹنس، خود مختاری اور جدت" پر زور دیا۔ اس بیان میں واضح کیا گیا کہ سبرامنی نئی حکمت عملی کے تحت مسلح افواج کے درمیان گہری ہم آہنگی پیدا کرنے، تینوں فوجی شاخوں کے مابین تعاون کو مضبوط بنانے اور اہم تنظیمی اصلاحات کے ذریعے تبدیلی کا عمل آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملکی دفاعی صلاحیتوں کو مقامی سطح پر مضبوط بنانے اور نئی ٹیکنالوجی و ہتھیاروں کی تیاری اور انضمام کے عمل کو تیز کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ نئی تقرری کے بعد سبرامنی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ "ہم اپنی مسلح افواج میں مقامی ہتھیاروں کی تیاری، ان کی شمولیت اور انضمام کے عمل کو جلد از جلد مکمل کریں گے۔ ہماری افواج نے قومی مفادات کے تحفظ میں پیشہ ورانہ مہارت اور فیصلہ کن آپریشنل صلاحیت کا مسلسل مظاہرہ کیا ہے۔ ہم اپنے ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔" اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سی ڈی ایس کے طور پر ان کا بنیادی مقصد وزیرِ اعظم کے وژن پر عملدرآمد کرنا اور عوام کو یقین دلانا ہے کہ مسلح افواج جرات، فخر اور پیشہ ورانہ قابلیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی جاری رکھیں گی۔ لیفٹیننٹ جنرل سبرامنی کی پیشہ ورانہ زندگی چار دہائی سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ انہوں نے نیشنل ڈیفینس اکیڈمی اور انڈین{}{} ملٹری اکیڈ : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
لیفٹیننٹ جنرل سبرامنی چیف آف ڈیفنس سٹاف بھارتی فوج جوائنٹنس آتم بربھرتا جدت دفاعی حکمت عملی
