لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریژن میں ادا کی گئی

بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کی نماز جنازہ میں وزیراعظم اور آرمی چیف سمیت اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔
پاکستان کی تاریخ میں ایسی بے مثال قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی جو وطن کی حرمت اور سلامتی کے لیے دی جاتی ہیں۔ اسی سلسلے میں، پاک فوج کے ایک جری افسر لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ چکلالہ گیریژن، راولپنڈی میں ادا کی گئی۔ اس پروقار مگر غمزدہ تقریب میں پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف اور پاک فوج کے سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات، اور متعدد اعلیٰ سول و عسکری حکام نے بھی شرکت کر کے شہید کے خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس تقریب میں ریٹائرڈ فوجی افسران اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو اپنے وطن کے اس سپوت کو آخری سلام پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے تصدیق کی ہے کہ یہ جنازہ مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ ادا کیا گیا، جس میں نظم و ضبط اور غم کی ایک لہر نمایاں تھی۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی شہادت کی تفصیلات انتہائی پراثر اور بہادری کی عکاسی کرتی ہیں۔ وہ گزشتہ روز صوبہ بلوچستان کے دشوار گزار علاقوں میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ایک اہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ اس آپریشن کا مقصد خطے میں امن و امان کو بحال کرنا اور بیرونی ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان کی اندرونی سلامتی کو نقصان پہنچانے والی قوتوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ آپریشن کے دوران، لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے جوانوں کی ہمت بندھائی اور دشمن کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ شدید جھڑپ کے دوران وہ زخمی ہوئے اور بعد ازاں بہادری کی داستانیں رقم کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے۔ ان کی یہ قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج کا ہر افسر اور جوان اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے اور دشمن کی کوئی بھی سازش انہیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ نماز جنازہ کے موقع پر وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے شہید کی بے مثال شجاعت اور فرض شناسی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کی خدمات پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم کے بھروسے اور مکمل حمایت کے ساتھ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ ریاست پاکستان کسی بھی قیمت پر اپنی خودمختاری اور سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کرے گی اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کے عزم کو مزید تقویت بخشتی ہیں اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ امن اور استحکام کی قیمت خون سے چکانی پڑتی ہے۔ پاک فوج کے مطابق، لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کو ان کے آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ سپردِ خاک کیا جائے گا، جہاں ان کے اہل خانہ اور مقامی لوگ انہیں الوداع کہیں گے۔ پوری قوم اس وقت سوگوار ہے اور شہید کے خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس شہادت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بلوچستان میں جاری آپریشنز کا مقصد صرف اور صرف دہشت گردی کا خاتمہ اور عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کا جذبہ اور عزم دشمن کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کی سرحدوں اور اندرونی سلامتی پر آنچ آنے والی ہر قوت کو آہنی ہاتھوں سے کچل دیا جائے گا۔ شہید کی یادیں اور ان کی بہادری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنیں گی، جو وطن پرستی اور ایثار کا درس دیتی ہیں.
پاکستان کی تاریخ میں ایسی بے مثال قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی جو وطن کی حرمت اور سلامتی کے لیے دی جاتی ہیں۔ اسی سلسلے میں، پاک فوج کے ایک جری افسر لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ چکلالہ گیریژن، راولپنڈی میں ادا کی گئی۔ اس پروقار مگر غمزدہ تقریب میں پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف اور پاک فوج کے سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات، اور متعدد اعلیٰ سول و عسکری حکام نے بھی شرکت کر کے شہید کے خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس تقریب میں ریٹائرڈ فوجی افسران اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو اپنے وطن کے اس سپوت کو آخری سلام پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) نے تصدیق کی ہے کہ یہ جنازہ مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ ادا کیا گیا، جس میں نظم و ضبط اور غم کی ایک لہر نمایاں تھی۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی شہادت کی تفصیلات انتہائی پراثر اور بہادری کی عکاسی کرتی ہیں۔ وہ گزشتہ روز صوبہ بلوچستان کے دشوار گزار علاقوں میں بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ایک اہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ اس آپریشن کا مقصد خطے میں امن و امان کو بحال کرنا اور بیرونی ایجنٹوں کے ذریعے پاکستان کی اندرونی سلامتی کو نقصان پہنچانے والی قوتوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ آپریشن کے دوران، لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے جوانوں کی ہمت بندھائی اور دشمن کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ شدید جھڑپ کے دوران وہ زخمی ہوئے اور بعد ازاں بہادری کی داستانیں رقم کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے۔ ان کی یہ قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج کا ہر افسر اور جوان اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے اور دشمن کی کوئی بھی سازش انہیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ نماز جنازہ کے موقع پر وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف نے شہید کی بے مثال شجاعت اور فرض شناسی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کی خدمات پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم کے بھروسے اور مکمل حمایت کے ساتھ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ ریاست پاکستان کسی بھی قیمت پر اپنی خودمختاری اور سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کرے گی اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کے عزم کو مزید تقویت بخشتی ہیں اور ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ امن اور استحکام کی قیمت خون سے چکانی پڑتی ہے۔ پاک فوج کے مطابق، لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کو ان کے آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ سپردِ خاک کیا جائے گا، جہاں ان کے اہل خانہ اور مقامی لوگ انہیں الوداع کہیں گے۔ پوری قوم اس وقت سوگوار ہے اور شہید کے خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس شہادت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بلوچستان میں جاری آپریشنز کا مقصد صرف اور صرف دہشت گردی کا خاتمہ اور عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کا جذبہ اور عزم دشمن کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کی سرحدوں اور اندرونی سلامتی پر آنچ آنے والی ہر قوت کو آہنی ہاتھوں سے کچل دیا جائے گا۔ شہید کی یادیں اور ان کی بہادری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنیں گی، جو وطن پرستی اور ایثار کا درس دیتی ہیں
پاک فوج شہادت بلوچستان دہشت گردی قومی دفاع