لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ چکالالہ گیریژن میں ادا کی گئی

بلوچستان میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران جام شہادت پہننے والے لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ وزیراعظم اور آرمی چیف کی شرکت کے ساتھ ادا کی گئی۔
راولپنڈی کے چکالالہ گیریژن میں ایک انتہائی پروقار اور غمگین ماحول میں لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس تقریب میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکت کی، جن کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، سینئر حاضر اور ریٹائرڈ سول و ملٹری افسران، شہداء کے لواحقین اور عوام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین، جن کا تعلق ضلع سرگودھا سے تھا، ایک انتہائی بہادر اور فرض شناس افسر تھے جنہوں نے وطنِ عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی شہادت نے نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پوری پاکستانی قوم کو غمزدہ کر دیا ہے، تاہم ان کی شجاعت نے قوم کے سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ چکالالہ گیریژن میں ہونے والی اس تقریب میں موجود تمام شرکاء نے شہید کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کا عہد کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین شہید نے بلوچستان میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی قیادت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ انہوں نے انتہائی ہمت اور جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جوانوں کی رہنمائی کی اور دشمن کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ اس آپریشن کا مقصد بلوچستان میں امن و امان کو برقرار رکھنا اور بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے پر کام کرنے والے دہشت گرد عناصر کا خاتمہ کرنا تھا۔ جب وہ دشمن کے خلاف بھرپور لڑائی لڑ رہے تھے، تب ایک دھماکے یا گولہ باری کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں انہوں نے خالقِ حقیقی سے ملاقات کی۔ ان کی یہ قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج کے جوان کسی بھی قیمت پر وطن کی سرحدوں اور اندرونی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ بلوچستان میں جاری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین جیسے افسران کی قیادت نے ہمیشہ فوج کے مورال کو بلند رکھا ہے اور دشمن کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر کسی بھی قسم کی شرارت برداشت نہیں کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے شہداء کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کی بے مثال بہادری، فرض شناسی اور وطن کے دفاع کے لیے ان کی غیر متزلزل عزم و استقلال قابلِ ستائش ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ ملک سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہمارے شہداء کی یہ عظیم قربانیاں قوم کے ارادوں کو مزید مضبوط کرتی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان کسی بھی قیمت پر اپنے امن، استحکام اور خودمختاری کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ان عناصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کو ان کے آبائی شہر سرگودھا میں مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ سپردِ خاک کیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج اور پوری پاکستانی قوم اس عظیم سپوت کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کے لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ شہادت کا درجہ بہت بلند ہے اور یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی قوم اور مذہب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ان کی شہادت سے ملک میں امن و امان کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو نئی تحریک ملے گی۔ پوری قوم اس وقت ایک ہونے کے ساتھ اپنے شہداء کی قربانیوں کی پاسداری کر رہی ہے اور یہ عزم کر چکی ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کو تیار رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبرِ جمیل عطا فرمائے.
