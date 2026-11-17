لیلا نے بھائی اور والد کے انتقال پر صبر و استقامت کا ذکر کیا
اداکارہ لیلا نے اپنی تجربات کے بارے میں بات کی کہ کس طرح ان کے بھائی اور والد کے انتقال کے بعد دعاؤں نے انہیں سکون دیا۔
مشہور پاکستانی اداکارہ اور ماڈل لیلا نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں اپنی ذاتی زندگی کے انتہائی مشکل لمحات کو شیئر کیا ہے، جن میں ان کے بھائی اور والد کا اچانک انتقال شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طویل عرصے کے دوران انہیں نہ صرف جذباتی بلکہ روحانی طور پر بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ان کی اموال اور گھر بھی نقصان کا شکار ہوئے۔ لیلا نے اس بات کی وضاحت کی کہ کس طرح انہوں نے صبر اور استقامت کے ذریعے اپنی زندگی کی بحالی کا راستہ تلاش کیا اور آخر کار اللہ کی رضا میں یقین کر کے سکون پایا۔
روحانی بحالی اور دعائوں کی اہمیت
لیلا نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد انہیں تقریباً ڈھائی سال یعنی ساٹھ ماہ کا عرصہ لگا تاکہ وہ ذہنی طور پر بحال ہو سکیں اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دے سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دورے کے دوران انہوں نے نماز کی اہمیت کو سمجھا اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، جس نے انہیں اندرونی سکون دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اداکارہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی نماز کی ادائیگی ان کی ذاتی کوشش سے شروع ہوئی، جو بعد میں ان کی زندگی کا حصہ بن گئی اور انہیں المیے کی قبولیت میں مدد دی۔Also readپاکستان نے سری لنکا کو ٹیسٹ میچ میں 98 رنز پر آؤٹ کر دیا
سید خاندان سے ملنے کے اثرات
اداکارہ نے مزید بتایا کہ اپنے روحانی سفر کے دوران انہوں نے ایک ممتاز سید خاندان کی خاتون سے دوستی کی، جنہیں وہ سید بی بی کے نام سے پکارتی تھیں۔ اس خاتون کی دیکھ بھال، ان کی دعائیں اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت نے لیلا کے دل کو بہت سکون دیا۔ لیلا نے وضاحت کی کہ اس گھر میں قیام کرنے اور اس خاتون کے ساتھ گزارے گئے وقت نے ان کی جذباتی تکلیف کو کم کرنے میں بڑا ہاتھ بٹایا، جس سے انہیں زندگی کے المیوں کو صبر سے برداشت کرنے کا ہمت مل سکی۔
ذاتی نقصانات اور ان کی قبولیت
اس انٹرویو میں لیلا نے اپنے ذاتی المیوں کے بارے میں کھل کر بات کی، جن میں ان کے بھائی اور والد کی وفات کے ساتھ ساتھ ان کے گھر اور گاڑیوں کے نقصان کا بھی ذکر شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان تمام جذباتی دباؤ کے باوجود، انہیں تقریباً اٹھارہ ماہ یعنی ڈھائی سال کا عرصہ لگا تاکہ وہ اس بات کو سمجھ اور قبول کر سکیں کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ اداکارہ نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی زندگی کے اس دور نے انہیں یہ درس دیا کہ انسان کو اپنی تقدیر کو اللہ پر چھوڑنا چاہیے اور صبر کے ساتھ اس صورتحال کو برداشت کرنا چاہیے۔
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