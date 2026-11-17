لیلیٰ کا انکشاف: احسن خان میری پہلی محبت، شادی کی وجہ یہ تھی
اداکارہ لیلیٰ نے متھیرا پروگرام میں احسن خان کو اپنی پہلی محبت قرار دیا اور بتایا کہ کیوں شادی کا فیصلہ نہ کر سکیں۔ مزید تفصیلات ملاحظہ کریں۔
پاکستانی فلم انڈسٹری کی سابقہ اداکارہ لیلیٰ نے حال ہی میں اپنے پرائیویٹ لیف اور سابقہ رومانوی تعلقات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور جذباتی انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی محبت کے طور پر معروف اداکار احسن خان کا نام لیا اور وضاحت کی کہ وہ دونوں کی راہیں کس طرح الگ ہوئیں اور شادی نہ کرنے کی اصل وجہ کیا تھی۔
لیلیٰ اور احسن خان کا تعلق اور جدائی
اداکارہ لیلیٰ نے 'متھیرا' نامی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے بتایا کہ جب ان کی اور احسن خان کی عمریں صرف سترہ برس تھیں تو ان کی راہیں الگ ہو گئی تھیں۔ لیلیٰ کا کہنا تھا کہ اگرچہ دونوں نے ساتھ نہیں رہا، لیکن وہ آج بھی احسن خان کی شخصیت اور ان کے مثبت رویے کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔Also readSaudi Delta Energy $30B Gas Deal for Pakistan Infrastructure
اداکارہ نے مزید بتایا کہ ان کی زندگی میں ایسا بھی دور آیا جب انہیں شدید ذاتی صدمات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے sensitive وقت پر ان کے کچھ قریبی دوستوں نے ان سے رابطہ کاٹ لیا تھا، لیکن احسن خان نے انہیں فون کرکے خیریت دریافت کی اور حوصلہ افزائی کی۔
لیلیٰ کے مطابق، جب وہ زندگی کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہی تھیں اور اپنے ہی لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کر رہی تھیں، تو احسن خان کا اس وقت کا فون ان کے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ اسی مثبت سوچ اور وفاداری کی وجہ سے وہ آج بھی اُن کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتی ہیں اور انہیں اپنی پہلی محبت قرار دیتی ہیں۔
شادی نہ کرنے کی وجوہات اور ذمہ داریاں
پروگرام کے دوران میزبان متھیرا نے لیلیٰ سے ان کی شادی کی منصوبہ بندی کے بارے میں سوال کیا، جس پر اداکارہ نے واضح کیا کہ مسلسل پیش آنے والے صدمات اور گھریلو ذمہ داریوں نے انہیں شادی کے بارے میں غور و فکر کا موقع ہی نہیں دیا۔ لیلیٰ نے بتایا کہ ان کے خاندان کی تمام ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر ہیں اور گھر والے ان پر شدید انحصار کرتے ہیں۔
اداکارہ نے وضاحت کی کہ وہ چاہتی ہیں کہ اگر مستقبل میں ان کی زندگی میں کوئی شریکِ حیات آئے، تو وہ ان کے موجودہ حالات، ذمہ داریوں اور خاندانی معاملات کو مکمل طور پر سمجھنے والا ہو۔ لیلیٰ کا ماننا ہے کہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کی مشکلات اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کا نام بھی ہے۔
مصنوعی تعلقات اور مایوسی کا اظہار
اداکارہ لیلیٰ نے اپنے انکشافات میں ایک جذباتی نکتہ بھی شیئر کیا کہ احسن خان کے بعد انہیں دوبارہ کبھی ایسی محسوس نہیں ہوئی جیسی پہلی بار ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس قسم کی گہری محبت انہوں نے ماضی میں محسوس کی تھی، ویسا احساس اب تک ان کے دل تک نہیں پہنچ سکا ہے۔
لیلیٰ نے موجودہ دور کے تعلقات کے حوالے سے بھی اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں آج کل دنیا میں بہت سی چیزیں مصنوعی اور غیر حقیقی لگتی ہیں۔ اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب پائیدار اور سچی محبت کے منتظر ہیں لیکن موجودہ سماجی ماحول میں اس کی کمی محسوس کرتی ہیں۔
بازار میں واپسی اور مستقبل کے پلانز
یاد رہے کہ لیلیٰ نے اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں پاکستانی فلم انڈسٹری میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی تھی۔ حال ہی میں ان کی گفتگو نے ان کی نجی زندگی کو ایک بار پھر میڈیا میں چرچے کا موضوع بنا دیا ہے۔ اب لیلیٰ ایک مرتبہ پھر شوبز انڈسٹری میں اپنی جگہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
ان کے حالیہ انٹرویو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا تعلق صرف پیشہ ورانہ کام تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ذاتی بقا اور ذمہ داریوں کو بھی اسی شدت سے نبھا رہی ہیں۔ مستقبل میں ان کی ذاتی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال وہ اپنی پیشہ ورانہ کامیابیوں پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔
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