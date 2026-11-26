لیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
کیا گرم لیمو پانی سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے؟ مہارت یافتہ ماہرین صحت نے بتایا ہے کہ اس کے سائنسی ثبوت نہیں ہیں اور وزن کم کرنے کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔
بہت سے لوگ وزن کم کرنے کے لیے صبح کی شروعات گرم لیمو پانی سے کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مشروب جسم سے چربی جلانے اور پیٹ کی چربی ختم کرنے میں مدد دے گا۔ تاہم، صحت کے ماہرین نے واضح کیا ہے کہ اس مقبول عادت سے براہ راست وزن کم کرنے یا چربی جلانے کا کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔
لیمو پانی کے غذائیت اور کیلیوری کا تجزیہ
لیمو پانی میں تقریبا 12 کیلیوریز اور 18.6 ملی گرام وٹامن سی ہوتا ہے، جو جسم کے لیے ضروری غذائیت فراہم کرتا ہے۔ یہ مشروب جسم کو ہائیڈریٹڈ رکھنے اور ضروری اجزاء مہیا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ چربی جلانے کا عمل شروع نہیں کرتا۔Also readOcarina of Time remake receives first update to fix the 'Malon's Friend' bug
شقی مشروبات کی جگہ لیمو پانی پینے سے روزانہ کیلیوری کی کمی لاگو کی جا سکتی ہے، جو وزن کے انتظام میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ مشروب کم کیلیوری والا متبادل ہے، لیکن اس میں چینی یا شہد شامل کرنے سے اس کے فوائد کم ہو سکتے ہیں۔
پانی پینے اور وزن کم کرنے کا سائنسی تعلق
2024 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، کھانے سے تقریبا 500 ملی لیٹر صاف پانی پینے سے وزن میں کمی میں مدد مل سکتی ہے۔ اس مطالعے میں شرکاء نے کم کیلیوری والی غذا کے ساتھ کھانے سے پہلے پانی پیا، جس سے 12 ہفتوں میں انہوں نے بغیر پانی پینے والوں کے مقابلے میں اضافی 2 کلوگرام وزن کم کیا۔
تحقیق میں صاف پانی کا استعمال کیا گیا تھا، لیمو پانی کا نہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پانی کی مقدار وزن کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ لیمو کا رس صرف ذائقہ اور وٹامنز کا اضافہ ہے، وزن کم کرنے کا جادوئی ذریعہ نہیں۔
صحت کے خطرات اور احتیاطی تدابیر
لیمو پانی کی تیزابیت دانتوں کے انامل کو تدريجي نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے پینے کے بعد صاف پانی سے منہ دھونا ضروری ہے۔ ایسے افراد جنہیں تیزابیت یا منہ کے زخم ہیں، انہیں احتیاط برتنی چاہیے۔ لیمو پانی وزن کم کرنے کا واحد حل نہیں، بلکہ متوازن غذا اور ورزش کے ساتھ ہی مؤثر نتائج دیتا ہے۔
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