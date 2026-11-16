لینسی کلینسی کے جرم کی دوسری سماعت مارچ میں شروع ہوگی
امریکہ میں تین بچوں کے قتل کے الزام میں ملزمہ لینسی کلینسی کی دوسری عدالتی سماعت 29 مارچ کو شروع ہوگی۔ مقدمہ دہرائنے کے حتمی فیصلے کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔
امریکہ کے صوبہ میساچوسٹس کے شہر ڈکسبری میں گزشتہ سال پیدائش کے بعد ہونے والے ذہنی امراض کے تنازعے پر تین بچوں کے قتل کے معاملے میں ملزمہ لینسی کلینسی کی دوبارہ عدالتی سماعت کا وقت مقرر ہو گیا ہے۔ میساچوسٹس کی ریاستی عدالت کے جج ولیم سلوان نے پیر کے روز ایک مختصر سماعت کے دوران واضح طور پر حکم دیا کہ اس سنگین کیس کی دوسری سماعت 29 مارچ سے شروع کی جائے گی۔ اس تاریخی فیصلے کے بعد اب جیوری کا انتخاب (Jury Selection) اسی تاریخ سے شروع کیا جائے گا۔
عدالتی فیصلے اور عدالتی ترتیبات
جج ولیم سلوان نے عدالتی ریکارڈ کے مطابق کہا کہ 29 مارچ کو ہی جیوری کے ارکان کا انتخاب شروع کیا جائے گا۔ یہ تاریخ اس کیس کے اگلے اہم موڑ کے طور پر سامنے آئی ہے جو ملک بھر میں شدید بحث کا باعث بنا ہوا ہے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق، ملزمہ لینسی کلینسی 30 دسمبر کو دوبارہ عدالت پیش ہوگی تاکہ مقدمے کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی حالتِ حاضر (Status Update) دی جا سکے۔ یہ تاریخ عدالتی پروسیجرز کے تحت اگلے مرحلے کی تیاری کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔Also readBalochistan terrorism incidents claim 257 lives in six months: report
پیدائش کے بعد ذہنی امراض کا دفاعی دلیل
لینسی کلینسی نے اپنے پہلے مقدمے میں تینوں بچوں کیسے مارے گئے، اس کا انکار نہیں کیا لیکن اس نے اپنی ذمہ داری سے انکار کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے پیدائش کے بعد ہونے والا ذہنی امراض (Postpartum Psychosis) لاحق تھا، جس کی وجہ سے اسے مجرم ٹھہرانے میں ناکام رہا گیا۔ میڈیکل ماہرین کے مطابق یہ حالت ہر ایک ہزار پیدائشوں میں صرف ایک سے دو خواتین کو متاثر کرتی ہے۔ لینسی نے الزام لگایا کہ اسے ایسی آوازیں سنائی دیتیں تھیں جو بچوں کو مارنے کا حکم دیتی تھیں، جسے اس کے وکیل کیون ریڈنگٹن نے اس بیماری کی شدت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔
جرمنی کا موقف اور قیاس آرائیاں
پروسیکیوشن نے لینسی کلینسی کے دفاعی دعوؤں کو سختی سے مسترد کر دیا اور استدلال کیا کہ اس نے اس عمل کو بڑی احتیاط اور منصوبہ بندی کے تحت انجام دیا۔ ریاستی عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ لینسی کلینسی اپنے اعمال کے نتائج کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وکیل کیون ریڈنگٹن نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ وہ بغیر ثبوت کے کیس کو ختم کر دے اور ملزمہ کو معاف کر دے، جس میں انہوں نے لینسی کے اپنے اعتراف کو بھی زیرِ بحث لایا۔ تاہم، عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور دوسری سماعت کا حکم جاری کیا۔
واقعے کی تفصیلات اور جسمانی زخم
جنوری 2023 میں خاندانی گھر ڈکسبری، میساچوسٹس میں واقعے کے بعد لینسی کلینسی نے خودکوشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنا گلہ اور کلائی کاٹ لی اور دوسری منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں وہ کمر تک فلج (Paralyzed) ہو گئی اور اسے اب ہر وقت ویل چیئر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس واقعے میں اس کے پانچ سالہ بیٹی کورا، تین سالہ بیٹے ڈیسن اور آٹھ ماہ کے بیٹے کالن کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ اس سنگین واقعے نے امریکہ بھر میں ماں بننے کے بعد ہونے والے ذہنی صحت کے مسائل پر ایک وسیع عوامی بحث کو جنم دیا۔
سابقہ مقدمہ اور جیوری کا اجماعی فیصلہ
پچھلے مقدمے میں آٹھ ہزار سے زائد گواہوں نے اپنی گواہیاں دیں جو کہ انتہائی المناک تھیں۔ ستمبر میں گیارہ خواتین اور تین مرد پر مشتمل جیوری نے فیصلہ سنانے میں ناکام رہی، جس کے نتیجے میں مقدمہ نامکمل (Mistrial) قرار پایا۔ امریکی قانون کے تحت مجرمانہ مقدمات میں فیصلہ کرنے کے لیے جیوری کا متفقہ (Unanimous) ہونا لازمی ہے۔ اس دفعہ عدالت نے ستمبر کے فیصلہ نہ ہونے والے تناظر کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سماعت کا حکم دیا ہے تاکہ انصاف کا عمل مکمل ہو سکے۔
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