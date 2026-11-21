لیوس پیو نے خلیج اوقیانوس کے خاتمے کے لیے ہرمز تنگہ میں سوئمنگ کی مہم چلائی
برطانوی سوانح نگار لیوس پیو نے ہرمز تنگہ میں 15 کلومیٹر کی مہم چلا کر جنگ کے ماحولیاتی اثرات کو اجاگر کیا۔
برطانوی سوانح نگار لیوس پیو نے ہرمز تنگہ کے پانیوں میں سوئمنگ کی مہم چلا کر جنگ کے ماحولیاتی اثرات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے 21 نومبر 2026 کو خلیج اوقیانوس کے خاتمے کے لیے اپنی آواز بلند کی۔ اس اہم منصوبے کے تحت انہوں نے عمان کے ساحل کے قریب پانیوں میں طویل مدتی جدوجہد کی۔
لیوس پیو کی ہرمز تنگہ میں مہم
لیوس پیو، جو 56 سال کے ہیں اور یو این اینوائرمنٹ پروگرام کے اوقیانوسز کے محافظ ہیں، نے حال ہی میں ہرمز تنگہ میں ایک تاریخی مہم مکمل کی۔ انہوں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تین دنوں تک اس تنگہ کے حصوں میں سوئمنگ کی۔ ان کی یہ مہم خاص طور پر سلطنت عمان کے ساحل کے قریب کے علاقوں میں منظم کی گئی۔ انہوں نے موسندم جزیرہ نما سے شروع کیا اور ہرمز کے کھارے کے حصے کو گھوم کر واپس آئے۔Also readPrincess Kate's Cancer: 'Heal' Film Reveals Family Support
سوئمنگ کی تفصیلات اور خطرات
لیوس پیو نے کل پندرہ کلومیٹر طویل فاصلہ طے کیا۔ ان کی یہ سوئمنگ مہم سخت خطرات کے باوجود جاری رہی۔ پیر کو، جب وہ صرف آدھے گھنٹے پانی میں تھے، تو کچل کلومیٹر دور ایک تیل کے ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ دیگر حملوں کے دوران جہازوں میں آگ لگ گئی۔ لیوس پیو نے اپنے ویب سائٹ پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ تیل کے ٹینکر اور گیس کے کیریئرز پر روزانہ حملے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس جنگ کے ماحولیاتی اثرات نسلوں تک قائم رہیں گے۔
خلیج اوقیانوس کا تحفظ اور تحفظات
لیوس پیو نے خلیج اوقیانوس کی بازیافت اور اس میں آلودگی کے صفائی کے لیے مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہرمز تنگہ صرف ایک اہم شپنگ روٹ نہیں ہے بلکہ یہ ان خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے جہاں وہ کبھی گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس پانی میں ڈولفن، سمندری کچہوا اور ڈنگونگ موجود ہیں۔ انہوں نے اسے دنیا کی عظیم قدرتی حیرتوں میں سے ایک قرار دیا۔ ان کا مقصد اس قدرتی خزانے کو بچانا تھا جو موجودہ تنازعے میں خطرے میں ہے۔
تاریخی پس منظر اور بین الاقوامی ردعمل
اس تنازعے کا پس منظر فروری میں امریکی اور اسرائیلی حملوں سے شروع ہوا۔ ایران نے اس کے بعد سے ہرمز تنگہ کو بلاک کرنا شروع کر دیا اور خطے میں جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ لیوس پیو نے پیشگی کامیاب مہمات بھی مکمل کی ہیں جن میں انٹارکٹک، شمالی قطب اور سرخ سمندر شامل ہیں۔ ان کا مقصد ہمیشہ ایسے پانیوں کا تحفظ رہا ہے جہاں تیراکی اور مچھلی پکڑنا محفوظ ہو۔ یہ نئی مہم ان کی پچھلی کوششوں کا ہی تسلسل ہے۔
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