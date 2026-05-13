لیونل میسی میجر لیگ ساکر کے تاریخ کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے

ارجنٹائن کے اسٹار کھلاڑی لیونل میسی نے ایم ایل ایس میں اپنی تنخواہ کے ذریعے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے جس نے فٹ بال کی دنیا کو حیران کر دیا ہے۔
ارجنٹائن کے عالمی شہرت یافتہ فٹ بال اسٹار لیونل میسی نے ایک بار پھر اپنی بے مثال مہارت اور عالمی اثر و رسوخ کا ثبوت دیتے ہوئے میجر لیگ ساکر (MLS) میں تنخواہوں کی فہرست میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے اور ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ایم ایل ایس پلیئرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار اور تفصیلی رپورٹ کے مطابق میسی اس وقت لیگ کے سب سے زیادہ معاوضہ پانے والے کھلاڑی ہیں جن کی سالانہ بنیادی تنخواہ 25 ملین ڈالر مقرر کی گئی ہے۔ یہ رقم نہ صرف حیرت انگیز ہے بلکہ یہ واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ میسی کی موجودگی نے امریکی فٹ بال کی معاشی صورتحال اور اس کے مجموعی ڈھانچے کو کس طرح یکسر بدل دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق میسی کی آمدنی لیگ کے دوسرے نمبر پر موجود کھلاڑی، جنوبی کوریا کے مشہور فٹ بالر سون ہیونگ من سے دو گنا زیادہ ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عالمی سطح پر میسی کی برانڈ ویلیو اور کھیل کی مہارت انہیں دیگر تمام کھلاڑیوں سے بہت آگے لے گئی ہے۔ سون ہیونگ من نے گزشتہ سال اگست میں لاس اینجلس ایف سی کے ساتھ ایک ریکارڈ ٹرانسفر کے ذریعے معاہدہ کیا تھا اور ان کی بنیادی تنخواہ 10.
36 ملین ڈالر ہے جبکہ ان کا کل ضمانتی معاوضہ 11.2 ملین ڈالر تک پہنچتا ہے۔ میسی کی اس بے پناہ آمدنی کے پیچھے ان کا انٹر میامی سی ایف کے ساتھ کیا گیا حالیہ اور جامع معاہدہ ہے جس کی توسیع اکتوبر میں کی گئی تھی۔ اس نئے معاہدے کی شرائط کے تحت میسی 2028 کے سیزن تک کلب کے ساتھ وابستہ رہیں گے جس سے نہ صرف ان کے کیریئر کے مستقبل کی ضمانت ہو گئی ہے بلکہ کلب کو بھی ایک طویل مدت کے لیے ایک عالمی لیجنڈ کی خدمات حاصل ہو گئی ہیں۔ ان کا مجموعی ضمانتی معاوضہ اب بڑھ کر 28.3 ملین ڈالر تک پہنچ چکا ہے جس نے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ان اعداد و شمار میں ان کی اشتہارات، اسپانسر شپ اور برانڈ اینڈورسمینٹس سے ہونے والی آمدنی شامل نہیں ہے جو کہ کروڑوں ڈالر میں ہو سکتی ہے اور ان کی اصل دولت کو مزید بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ میسی کے پاس ایک خاص آپشن بھی موجود ہے جس کے تحت وہ انٹر میامی کلب میں ملکیت کا حصہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کے موجودہ مالکان میں مشہور فٹ بال کھلاڑی ڈیوڈ بیکہم شامل ہیں۔ 38 سال کی عمر میں بھی میسی کی جسمانی فٹنس اور کھیل کی صلاحیت کسی نوجوان کھلاڑی سے کم نہیں ہے، انہوں نے میجر لیگ ساکر کے 64 باقاعدہ میچوں میں 59 گول کر کے اپنی برتری ثابت کی ہے اور گزشتہ سیزن میں 29 گولز کے ساتھ لیگ میں پہلے نمبر پر رہے جس کی بدولت انہیں مسلسل دوسری بار موسمی سب سے قیمتی کھلاڑی یعنی ایم وی پی قرار دیا گیا۔ میسی کے علاوہ لیگ کے دیگر بڑے ستاروں کی تنخواہوں کا جائزہ لیا جائے تو ان کے ساتھی کھلاڑی اور ارجنٹائن کے قومی کھلاڑی روڈریگو ڈی پاول 9.7 ملین ڈالر کے ضمانتی معاوضے کے ساتھ تنخواہوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ میکسیکو کے ہروینگ لوزانو چوتھے نمبر پر ہیں، اگرچہ ان کی میچوں میں شرکت محدود رہی ہے لیکن ان کی تنخواہ اب بھی بہت زیادہ ہے، جبکہ اٹلانٹا یونائیٹڈ کے میگوئل المیرون 7.9 ملین ڈالر کے ساتھ ٹاپ پانچ کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو میجر لیگ ساکر میں کھلاڑیوں کے معاوضوں کا کل مجموعہ 631 ملین ڈالر تک پہنچ گیا ہے اور اوسط ضمانتی تنخواہ میں 8.9 فیصد اضافہ ہوا ہے جو اب 688,816 ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ مالیاتی ترقی اس بات کی واضح علامت ہے کہ امریکہ میں فٹ بال کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دنیا بھر کے بڑے کھلاڑی اب اس لیگ کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ لیونل میسی کی آمد نے نہ صرف لیگ کی آمدنی میں اضافہ کیا ہے بلکہ لاکھوں نئے شائقین کو اس کھیل کی طرف مائل کیا ہے جس سے امریکی کھیلوں کی صنعت میں ایک نیا انقلاب دیکھنے کو مل رہا ہے اور فٹ بال اب امریکہ میں بھی ایک مقبول ترین کھیل بنتا جا رہا ہے
