لیو ون وی سے عالمی سنوکر ٹور سے معطلی
چینی سنوکر کھلاڑی لیو ون وی سے فوری طور پر عالمی سنوکر ٹور سے معطلی کا حکم جاری کردیا گیا۔ میچ فکسنگ کی تحقیقات کا سامنا۔
عالمی پیشہ ورانہ بلئیرڈز اور سنوکر ایسوسی ایشن ( وای پی بی ایس اے) نے اتوار کی شام کو اعلان کیا کہ چینی سنوکر کھلاڑی لیو ون وی کو عالمی سنوکر ٹور سے فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ اس حکم کا اعلان میچ فکسنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔
معطلی کی وجوہات اور تحقیقات
وای پی بی ایس اے کے چیئرمین جیسن فرگوسن نے لیو ون وی کو ٹور پر شرکت یا شرکت کرنے سے فوری طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ لیو ون وی کو میچ فکسنگ کی کوششوں کا شکار ہونے کے الزامات کا سامنا ہے۔ لیو پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹور پر ان لوگوں کو رپورٹ نہیں کیا جنہوں نے انہیں میچ فکس کرنے کی پیشکش کی تھی۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
رپورٹس کے مطابق 22 سالہ لیو ون وی فی الحال عالمی رینکنگ میں 86ویں نمبر پر ہیں۔ ان کے خلاف ابھی کوئی سرکاری چارجز نہیں لگائے گئے ہیں، لیکن تحقیقاتی ایجنسی انہیں میچ فکسنگ کی کوششوں کا حصہ ہونے کے شبے میں رکھے ہوئے ہے۔
تحقیقاتی کمیٹی کی کارروائی کا جائزہ
وای پی بی ایس اے کے سرکاری بیان میں واضح کیا گیا کہ فی الحال اس تحقیقات میں یہ بات سامنے نہیں آئی ہے کہ کسی میچ کو فکس کیا گیا ہے یا نہیں۔ تاہم، اس معطلی کا مقصد تحقیقات کو آزادانہ اور بغیر کسی دباؤ کے مکمل کرنا ہے۔
تحقیقاتی عمل کے دوران یا اس کے بعد کوئی بھی چارجز لگائے جا سکتے ہیں۔ لیو ون وی کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کا بھی حق حاصل ہے۔ معطلی کا مرحلہ تحقیقات کے مکمل ہونے تک یا کسی بھی ممکنہ چارجز تک جاری رہے گا۔
سنوکر کیریئر اور ماضی کی تاریخ
لیو ون وی نے اپنا کیریئر 2025 سے 2026 کے سیزن کے لیے دو سالہ کارڈ حاصل کرنے کے ساتھ شروع کیا۔ ان کی بہترین کارکردگی 2025 انٹرنیشنل چیمپئن شپ کی کوالیفائنگ میں رومن چیمپئن لوکا بریکیل کو شکست دینے میں دیکھی گئی تھی۔
یہ واقعہ چینی سنوکر کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔ سال 2023 میں وای پی بی ایس اے نے چینی سنوکر کھلاڑیوں کی ایک بڑی تعداد کے خلاف سخت کارروائی کی تھی۔ اس وقت 10 کھلاڑیوں کو سزا دی گئی، جس میں لیانگ ون بو اور لی ہانگ کو آدھی عمر کے لیے پابندی عائد کی گئی۔
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