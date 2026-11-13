لیٹن میں کیفے ارشد خان چائوالا کی چوتھی شاخ کا افتتاح
برطانوی پاکستانی بزنس مین آصف خلیل نے لیٹن میں کیفے ارشد خان چائوالا کی چوتھی شاخ کھولی، جہاں روایتی پاکستانی چائے اور کھانوں کی متوقع مقبولیت اور مستقبل کی توسیع کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔
برطانوی پاکستانی کاروباری شخصیت آصف خلیل نے لیٹن، مشرقی لندن میں کیفے ارشد خان چائوالا کی چوتھی برانچ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ یہ نیا کیفہ برطانیہ بھر میں پاکستانی چائے کے معروف برانڈ کی توسیع کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا ہے۔ آصف خلیل کے اس اقدام سے برطانیہ کے مختلف معاشرتی طبقوں میں روایتی پاکستانی چائے اور کھانوں کی دستیابی میں اضافہ ہوگا۔
لیٹن شاخ کا افتتاح اور توسیعی منصوبے
نئی کھولی گئی لیٹن شاخ اس بات کا ثبوت ہے کہ برطانوی مارکیٹ میں اصل پاکستانی ذائقوں اور روایتی چائے کے تجربے کے لیے مسلسل بڑھتی ہوئی مانگ موجود ہے۔ آصف خلیل نے افتتاحی تقریب میں بتایا کہ ان کا بنیادی مقصد کیفے ارشد خان چائوالا کو پورے برطانیہ میں ایک مشہور گھریلو برانڈ بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ چوتھی شاخ مشرقی لندن کے لوگوں کے لیے اصل پاکستانی چائے اور روایتی کھانے پیش کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرتی ہے۔Also readبالوں کی ہائی ڈائی میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کینسر کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں
آصف خلیل نے بتایا کہ گاہکوں کا ردعمل انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے، جس کی بنیاد پر کاروبار برطانیہ کے دیگر حصوں میں مزید شاخیں کھولنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس کیفے میں روایتی کڑکی چائے، تازہ پکے ہوئے پرانٹے، پاکستانی انداز کے ناشتے، سنیکس اور جنوبی ایشیائی کھانوں کی وسیع رینج پیش کی جاتی ہے۔ آصف خلیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا ارادہ پاکستانی چائے کے ثقافتی ماحول کو جدید کیفے کے تجربے کے ساتھ ملانا ہے۔
ارشد خان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کا موقف
2016 میں اسلام آباد میں ایک روڈ سائیڈ اسٹال پر چائے بیچتے ہوئے اپنی تصویر وائرل ہونے کے بعد بین الاقوامی شہرت حاصل کرنے والے ارشد خان نے آصف خلیل کی قیادت میں برانڈ کی توسیع پر اظہارِ تشکر کیا ہے۔ ارشد خان نے آصف خلیل کی سرگرمی، محنت اور برطانیہ بھر میں کیفے ارشد خان چائوالا کو پھیلانے کے عزم کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ توسیع برطانوی پاکستانی خاندانوں اور عمومی برطانوی عوام کے لیے اصل پاکستانی چائے اور کھانے سے متعارف کرانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔
ارشد خان نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں برطانیہ بھر میں مزید شاخیں کھولی جائیں گی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ 2016 میں ان کی تصویر وائرل ہونے کے بعد انہیں ماڈلنگ کے مواقع اور ٹیلی ویژن پروگراموں میں شرکت کے دعوت نامے ملے، جس کے بعد انہوں نے 2020 میں پاکستان میں اپنے کیفے کاروبار کا آغاز کیا تھا۔ ان کا تعلق اصل طور پر اسلام آباد سے ہے جہاں ان کی شہرت کا آغاز ہوا تھا۔
فرانچائز تنازعات اور نئے کاروباری ماڈل
یہ توسعی سفر رواں سالوں میں پیش آنے والے قانونی اور تجارتی اختلافات کے بعد ہوا ہے۔ 2023 میں نادر درانی اور یاور اکبر درانی نے الفورڈ میں برانڈ کی ایک شاخ کھولی تھی، لیکن بعد ازاں رائلٹیز، معاہداتی تقاضوں اور انٹیلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پر اختلافات کی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے۔ ارشد خان اور ان کے کاروباری پارٹنر نے فرانچائز معاہدے کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا تھا اور ارشد خان کے نام اور تصویر کے استعمال کو چیلنج کیا تھا۔
درانی خاندان نے ان الزامات کی تردید کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے برطانیہ کے کاروبار کے اہم حصوں کو آزادانہ طور پر تیار کیا ہے۔ اصل معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد آصف خلیل برانڈ کے برطانیہ کے ماسٹر فرانچائز ہولڈر بنے۔ آصف خلیل کی نگرانی میں ٹوٹنگ، سٹن، نیو مالڈن اور اب لیٹن میں نئی شاخیں کھولی گئی ہیں، جو برانڈ کی موجودہ کامیابی اور استحکام کو یقینی بنا رہی ہیں۔
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