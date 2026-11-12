لیڈز میں محبت کی رقابت میں 16 سالہ لڑکی کا قتل، کائلا اسمتھ گرفتار
برطانیہ کے شہر لیڈز میں محبت اور رقابت کے تنازعے میں 16 سالہ چلو واٹسن ڈرینسفیلڈ کو اس کے سابق بوائے فرینڈ کی نئی محبوبہ نے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔
برطانیہ کے شہر لیڈز میں محبت اور رقابت کی ایک دردناک کہانی نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جہاں 16 سالہ نوجوان لڑکی چلو واٹسن ڈرینسفیلڈ نے اپنی جان سے ہاتھ دھول لیے ہیں۔ رواں سال 28 مارچ کو لیڈز کے علاقے آسٹورپ میں ایک ٹیکسی میں اس کے سابق بوائے فرینڈ کی موجودگی میں اس پر تشدد کیا گیا اور پانچ چاقو کے وار کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ محبت کی رقابت کی انتہا کا ثبوت ہے جہاں ایک لڑکا دو لڑکیوں کے درمیان پھنس گیا اور اس کے بعد واقعے نے المناک انجام اختیار کیا۔
واقعے کی تفصیلات اور ملزمین کی شناخت
استغاثہ کے مطابق 18 سالہ کائلا اسمتھ نے چلو واٹسن ڈرینسفیلڈ پر حملہ کر کے اسے جان لیوا زخمی کر دیا تھا، جبکہ 16 سالہ بلیک ڈولنگ کو بھی اس واقعے میں ملزم قرار دیا گیا ہے۔ بلیک ڈولنگ پر الزام ہے کہ وہ مقتولہ چلو سے اب تعلقات رکھنا نہیں چاہتا تھا اور اس نے ٹیکسی کے ذریعے چلو کو جائے وقوعہ آسٹورپ تک پہنچایا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ کائلا اسمتھ نے حملے سے قبل مقتولہ کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ "آؤ پرانی محبت"، جس کے بعد اس نے چاقو نکال کر حملہ کر دیا۔Also readبزنس مینز پروگریسو پینل نے ای یو جی کی صدارتی امیدوار کے نامے کی بے الشرط حمایت کا اعلان
واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو عدالت میں پیش کی گئی جس میں واضح طور پر دکھایا گیا کہ کائلا اسمتھ نے چلو واٹسن ڈرینسفیلڈ کی گردن اور کمر پر پانچ وار کیے۔ استغاثہ نے بتایا کہ کائلا نے حملے سے کچھ دیر قبل اپنے ایک دوست کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ چلو کو چاقو مارے گی، جو کہ قتل کی نیت کا واضح ثبوت ہے۔ اس واقعے میں آرچی رائکرافٹ بھی شامل ہے جس نے مبینہ طور پر واقعے کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک منظم حرکت تھی۔
عدالتی کارروائی اور ملزمین کے موقف
لیڈز کراؤن کورٹ میں سماعت کے دوران استغاثہ نے ثابت کیا کہ کائلا اسمتھ نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور اس نے اپنے اعمال کا اعتراف کیا ہے۔ کائلا نے چلو کو چاقو مارنے اور اس کی موت کا سبب بننے کا اعتراف کیا ہے، تاہم وہ قتل کی نیت سے انکار کرتے ہوئے غیر ارادی قتل کا جرم قبول کیا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا لیکن اس کے فعل کے نتیجے میں چلو واٹسن ڈرینسفیلڈ کی موت واقع ہوئی۔
بلیک ڈولنگ پر بھی مجرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس نے ٹیکسی کے ذریعے قتل کی جگہ تک قتل کا نشانہ پہنچایا۔ اس نے اپنے فعل کی عذر خواهی کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا ارادہ کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ عدالت نے دونوں ملزمین کے الزامات پر غور کیا ہے اور استغاثہ کی پیش کردہ شواہد، بشمول سی سی ٹی وی فوٹیج اور پیغامات، کو مدنظر رکھتے ہوئے کیس کا جائزہ لیا ہے۔
ماحولیاتی اثرات اور آئندہ کارروائی
یہ واقعہ برطانوی معاشرے میں محبت اور رقابت کی نئی لہر کے خلاف ایک سخت پیغام ہے۔ نوجوان نسل میں محبت کے نام پر کی جانے والی رقابت اور انتقامی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے معاشرتی امن کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ چلو واٹسن ڈرینسفیلڈ کی موت سے اس کے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں اداسی کا مارچ ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ محبت میں رقابت نہیں بلکہ احترام اور صبر کی ضرورت ہے۔
آئندہ عدالتی کارروائی میں دونوں ملزمین کو سزا کا تقاضا کیا جائے گا۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت ایسے جرائم کی سخت سزا دی جانی چاہیے تاکہ یہ پیغام جائے کہ محبت میں رقابت اور انتقام کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کیس برطانیہ میں نوجوانوں کے درمیان محبت اور تعلقات کے بارے میں سوچ کو بدلنے کا ایک اہم معاملہ بن چکا ہے۔
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