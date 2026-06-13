لیڈر کا عیش و آرام: مجید غوری کی بی ایم ڈبلیو پر سوشل میڈیا پر تنقید

عوامی رکشہ یونین لاہور کے چیئرمین مجید غوری کو ایک مہنگی بی ایم ڈبلیو کار سے اترتے دیکھے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بہت سے صارفین نے انہیں 'وی آئی پی' قرار دیا اور ان کی زندگی کے اس پہلو پر سوالات اٹھائے۔
سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جس میں لیبر رہنما اور عوامی رکشہ یونین لاہور کے چیئرمین مجید غوری کو ایک عیش و آرام کی بی ایم ڈبلیو کار سے اترتے دیکھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صارفین حیران رہ گئے کیونکہ مجید غوری عموماً رکشہ ڈرائیوروں کے حقوق کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان کی شبیہ عوامی رکشہ سے وابستہ ہے۔ ویڈیو میں وہ ایک مہنگی کار میں سوار تھے جس نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی۔ بہت سے صارفین نے اپنے ردعمل میں کہا کہ وہ اسے 'وی آئی پی' کے طور پر دیکھ رہے ہیں جبکہ دوسروں نے ان کی زندگی کے اس پہلو پر حیرت کا اظہار کیا۔ ویڈیو میں مجید غوری کو لاہور کی ایک مصروف سڑک پر ایک بی ایم ڈبلیو سے اترتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ مزدور طبقے کے نمائندے ہیں اور رکشہ ڈرائیوروں کے مسائل کو سرکاری اداروں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی اس نئی شبیہ نے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا کر دیے ہیں کہ کیا عوامی رہنما اپنی ذاتی زندگی میں بھی عوام کی طرح سادہ ہوتے ہیں؟
کچھ صارفین نے ان کے اعزاز میں بھی تبصرے کیے۔ یہ ویڈیو لاہور میں رکشہ چلانے والوں کی مشکلات سے متعلق بحث کو بھی جنم دے رہی ہے۔ مجید غوری اکثر ٹریفک چالان اور پابندیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں لیکن اب ان کی ذاتی زندگی میں عیش و آرام کی تصویر نے سماجی سطح پر تنقید کو دعوت دی ہے۔ سوشل میڈیا پر اسے ایک 'دہرا معیار' قرار دیا جا رہا ہے جبکہ ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوامی نمائندوں پر عوام کی نظر رہتی ہے اور ان کی نجی زندگی بھی عوامی بحث کا حصہ بن جاتی ہے
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