مئی میں ایپل ڈیوائسز پر فائیو جی سروس فعال، سینیٹ کمیٹی کو یقین دہانی

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں فائیو جی سروس کے اجرا، سوشل میڈیا ریگولیشنز اور ٹیلی کام سیکٹر کی مالی صورتحال پر بحث ہوئی۔ سیکرٹری آئی ٹی نے مئی میں ایپل ڈیوائسز پر فائیو جی سروس فعال کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم پیش رفتیں اور چیلنجز زیر غور ہیں۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک اہم اجلاس سینیٹر پلوشہ خان کی سربراہی میں منعقد ہوا، جس میں متعدد اہم معاملات پر تفصیلی بحث ہوئی۔ اس اجلاس میں سوشل میڈیا ریگولیشنز ، ٹیلی کام سیکٹر کی مالی صورتحال اور فائیو جی سروس کے اجرا جیسے اہم موضوعات زیر بحث رہے۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل (ر) حفیظ الرحمان نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ادارے کو روزانہ سوشل میڈیا سے متعلق تقریباً 400 شکایات موصول ہوتی ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران میٹا پلیٹ فارمز کو ڈیڑھ لاکھ سے زائد شکایات بھیج جا چکی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے ایک نئی اتھارٹی، ایس ایم پی آر اے (Social Media Regulatory Authority) قائم کی جا چکی ہے، جو مستقبل میں اس شعبے کو منظم کرے گی۔ تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ ایس ایم پی آر اے کے مکمل طور پر فعال ہونے تک، پی ٹی اے بلاکنگ اور مواد ہٹانے کی ذمہ داریاں جاری رکھے گا۔ اجلاس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر جانب داری کے الزامات بھی زیر بحث آئے۔ سینیٹر پلوشہ خان نے الزام عائد کیا کہ ایکس پر اسرائیل کے خلاف مواد کو بلاوجہ ہٹا دیا جاتا ہے، حتی کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ بھی حذف کر دیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی اے نے اس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ وزیر دفاع کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی اور مذکورہ اکاؤنٹ ذاتی نوعیت کا تھا۔ ٹیلی کام سیکٹر کی مالی صورتحال پر بھی گہری گفتگو ہوئی۔ کمیٹی نے یو فون کے گزشتہ 5 برسوں کے مسلسل نقصانات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ سیکرٹری آئی ٹی نے کمیٹی کو بتایا کہ یو فون ، پی ٹی سی ایل (Pakistan Telecommunication Company Limited) کی ملکیت ہے۔ اس کے علاوہ، کمیٹی نے اتصالات گروپ کی جانب سے حکومت پاکستان کو واجب الادا 800 ملین ڈالر کی واپسی کے معاملے پر بھی سخت سوالات کیے۔ کمیٹی کی چیئرپرسن نے استفسار کیا کہ اگر دیگر ممالک اپنے واجبات واپس لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں؟
سینیٹر افنان اللہ نے اس رقم پر ممکنہ منافع کو شامل کرتے ہوئے کہا کہ یہ رقم اربوں ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ کمیٹی نے اس معاملے پر سینیٹ کی نجکاری کمیٹی کے ساتھ مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں فائیو جی سروس کے اجرا میں تاخیر کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ سینیٹرز نے طنزیہ انداز میں کہا کہ فائیو جی سروس کے آغاز کا اعلان تو بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک یہ شروع نہیں ہوئی ہے، جبکہ صارفین روزانہ اپنے فون چیک کرتے رہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا کہ ٹیلی کام آپریٹرز سے اس حوالے سے منصوبہ (plan) لیا جا رہا ہے اور آئندہ 6 ماہ میں اس معاملے پر پیش رفت متوقع ہے۔ انہوں نے فائیو جی کے آغاز میں تاخیر کی ایک وجہ ایپل انک کی جانب سے درکار تکنیکی اپڈیٹ (پیچ) نہ ہونا بتایا۔ تاہم، سیکرٹری وزارت آئی ٹی نے کمیٹی کو یقین دہانی کرائی کہ مئی کے مہینے میں ایپل کے تمام ڈیوائسز پر فائیو جی سروس فعال کر دی جائے گی۔ اس یقین دہانی سے صارفین میں امید کی لہر دوڑ گئی ہے۔
