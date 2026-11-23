مائلے سائرس نے میکس مورینڈو سے شادی کر لی
گریمی ایوارڈ یافتہ گلوکارہ مائلے سائرس نے ڈرمر میکس مورینڈو سے پام سپرنگز میں خاموشی سے شادی کی۔ یہ واقعہ 21 نومبر 2026 کو پیش آیا۔
گریمی ایوارڈ یافتہ عالمی شہرت رکھنے والی پاپ اسٹار مائلے سائرس نے اپنے طویل عرصے کے پارٹنر اور ڈرمر میکس مورینڈو سے شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔ یہ شادی کی تقریب ریاست کیلیفورنیا کے پام سپرنگز میں ایک انتہائی نجی اور خاموش انداز میں منعقد ہوئی۔ دونوں نے اس خاص موقع کے سیاہ و سفید تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر کے اپنی شادی کی سرکاری طور پر تصدیق کی۔
شادی کی تاریخ اور تصاویر کی اشاعت
تیس سالہ گلوکارہ مائلے سائرس نے اتوار کے روز انسٹاگرام کے ذریعے اپنے مداحوں کو اس خوشخبری سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پوسٹ کی گئی تصاویر کے ساتھ بہت مختصر کیپشن "ایم + ایم" اور تاریخ "11.21.26" درج کیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شادی 21 نومبر 2026 کو ہوئی ہے۔ اس دن کے دوران مائلے سائرس نے ایک بیک لیس سفید ریشم کا گاؤن پہنا ہوا تھا جو ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا دکھائی دیا۔Also readCabinet Division releases Toshakhana record for April–June 2026
دوسری جانب اٹھیس سالہ میکس مورینڈو نے روایتی سیاہ سوٹ اور سفید شرت پہن کر اس تقریب میں شرکت کی۔ پیم میگزین اور اینٹرٹینمنٹ ٹونائٹ جیسی معروف میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس خبر کو پہلے ہی رپورٹ کر دیا تھا۔ جفتی کے نمائندوں سے روئٹرز نے تبصرے کی درخواست کی تاہم اس وقت تک ان کی جانب سے کوئی باضابطہ جواب موصول نہیں ہوا تھا۔
ملاپ اور رشتے کی تفصیلات
مائلے سائرس اور میکس مورینڈو کا تعلق تقریباً پانچ سال پرانا ہے۔ دونوں نے سال 2021 میں ایک اندھی ڈیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے ملاقات کی تھی۔ مائلے سائرس نے برطانوی ورگے کو دیے گئے انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے لیے یہ ڈیٹ اندھا تھا لیکن میکس کے لیے شاید نہیں۔
انہوں نے اس انٹرویو میں مزید وضاحت کی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ بدترین صورت حال یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چلی جائیں۔ یہ جوڑا گزشتہ مہینے ہالی وڈ باؤل میں مشترکہ طور پر "لیٹس گیٹ میریڈ" گانا پیش کر چکے ہیں جو مائلے سائرس کی تازہ ترین سٹوڈیو الرم "باس پرسویڈز" کا حصہ ہے۔
پچھلی شادیوں اور پیشہ ورانہ پس منظر
اس شادی سے قبل مائلے سائرس کا تعلق آسٹریلوی اداکار لیام ہیمسور تھ سے بھی رہا تھا جنہوں نے سال 2019 میں لاس اینجلز میں طلاق کی درخواست دی تھی۔ میکس مورینڈو پیشے کے لحاظ سے ایک ڈرمر ہیں اور وہ لیالی نامی ایک لاس اینجلز بیسڈ متبادل راک بینڈ کے رکن ہیں جو اٹلانٹک ریکورڈز کے تحت کام کرتا ہے۔
مائلے سائرس نے گزشتہ دسمبر میں ای بی سی کے شو "گڈ مارننگ امریکا" میں شریک ہوکر اپنے سسرال کے ساتھ اپنے انگیجمنٹ کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے ذاتی زندگی کے اگلے موڑ پر روشنی ڈالی تھی اور مداحوں سے اپنا تجربات شیئر کیا تھا۔
شادی کے بعد کے منظرنامے
اس شادی کے بعد سوشل میڈیا پر میڈیا اور مداحوں کی جانب سے بے پناہ خوشی اور مبارکباد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مائلے سائرس اور میکس مورینڈو کی یہ شادی پاپ انڈسٹری میں ایک اہم واقعہ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔
دونوں کے خاندانوں اور قریبی دوستوں نے اس خوشی کے موقع پر انہیں نئے سفر کے لیے دعاؤں کا دعوت دی ہے۔ یہ شادی ان کے کیرئیر کے اس مرحلے میں ایک مثبت تبدیلی کے طور پر سامنے آ رہی ہے جو ان کی ذاتی زندگی کو مزید مستحکم بنائے گی۔
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