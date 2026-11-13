مائیک ہیسن کا پاکستان کے خلاف سری لنکا کی ٹیسٹ ٹیم کی کارکردگی پر خوشگواری اظہار
پاکستان کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں ٹیم کی شاندار کارکردگی سراہی، خاص طور پر ڈیبیوٹنٹ ساقب خان اور غازی غوری کے اہم کردار کی تعریف کی۔
پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے سری لنکا کے خلاف کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنی ٹیم کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر نوجوان کھلاڑی ساقب خان اور غازی غوری کی شاندار پرفارمنس کو سراہا ہے۔ یہ باتیں 24NewsHD TV نے جمعہ کی شام کو نشر کی ہیں۔ مائیک ہیسن نے میچ کے بعد دیے گئے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ مشکل حالات کے باوجود ان کے بیٹرز نے رنز بنانے میں کامیابی حاصل کی۔
مائیک ہیسن کی تعریف ساقب خان کی کامیابی پر
پاکستان کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کا کہنا ہے کہ ساقب خان کی ٹیسٹ ڈیبیو پر لی گئی سات وکٹیں حیران کن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی نوجوان کھلاڑی سے اس سے بہتر کارکردگی کی توقع کرنا ناممکن تھا۔ مائیک ہیسن نے اعتراف کیا کہ پہلے میچ میں اتنی کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ساقب خان نے اسے بھرپور انداز میں نبھایا۔ یہ کارکردگی نہ صرف ان کے کیریئر کا آغاز ہے بلکہ ٹیم کے لیے بھی ایک بڑا اعزاز ہے۔Also readCOAS Asim Munir: Pakistan's Mineral Wealth is National Goal
اسی طرح مائیک ہیسن نے وکٹ کیپر غازی غوری کی زبردست کارکردگی پر بھی اظہارِ خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غازی غوری نے وکٹ کے پیچھے بہت عمدہ کام انجام دیا، خاص طور پر ان کے کیچز میچ کو جیتنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے تھے۔ مائیک ہیسن نے وضاحت کی کہ ٹیم نے اپنی اننگز کا اعلان اس وجہ سے کیا تاکہ باولرز کے پاس تمام بیس وکٹیں لینے کے لیے کافی وقت موجود ہو۔
بابر اعظم کی شاندار سالانہ کارکردگی کا ریکارڈ
پاکستان کی ٹیم کے بیٹنگ آرڈر کے حوالے سے مائیک ہیسن نے بابر اعظم کی کارکردگی کو نمایاں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے سال بابر اعظم نے ٹیسٹ میچز میں پچاس سے زائد کی اوسط سے رنز بنائے ہیں۔ یہ کارکردگی ان کے تمام ٹیم ممبران میں سے سب سے بہترین ہے۔ مائیک ہیسن نے واضح کیا کہ بیٹرز نے خراب روشنی کے باوجود بھی رنز بنانے کا تسلسل برقرار رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیم کی رن ریٹ تین رنز فی اوور سے زائد رہی، جو کہ اچھی علامت ہے۔
میچ کے دوران خراب روشنی کی وجہ سے سو سے زائد اوورز ضائع ہو گئے۔ مائیک ہیسن کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے میچ کو کوئی نتیجہ نہ نکال سکا۔ ان کا ماننا تھا کہ مستقبل کے میچز میں رنگین گیند کا استعمال غور طلب ہو سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیریز کے درمیان میں اس تبدیلی کو لانا مناسب نہیں سمجھا جائے گا۔
پیچ کی حالت اور سری لنکا کے تعاون کا جائزہ
مائیک ہیسن نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ اس پیچ نے باولرز کو بھرپور فائدہ دیا اور بیٹرز کے لیے اس پر رنز بنانا مشکل ثابت ہوا۔ سری لنکا کے کوچ بھی ساقب خان کی کارکردگی سے متاثر نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ساقب خان نے صرف میچ میں ہی نہیں بلکہ پریکٹس میچ میں بھی اچھی پرفارمنس دکھائی تھی۔ سری لنکا کی ٹیم نے بھی ساقب خان کو پاکستان کے لیے کھیلنے کو عظیم فخر قرار دیا۔
سری لنکا کے کوچ کا کہنا تھا کہ ساقب خان کی یہ کارکردگی طویل عرصے تک یاد رکھی جائے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میں چلنے والی اس میچ میں نوجوان کھلاڑیوں کی ابھرتی ہوئی کارکردگی کو کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ مائیک ہیسن نے مستقبل کے لیے مثبت تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ نوجوان کھلاڑی ٹیم کے ساتھ مزید کامیابیاں حاصل کریں گے۔
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