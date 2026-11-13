مائیکروسافٹ کی عالمی آؤٹج؛ 7 ارب ڈالر کے نقصان کا اندازہ
مائیکروسافٹ کی عالمی آؤٹج نے آؤٹ لک اور ٹیمز سروسز متاثر کیں۔ مائیکروسافٹ نے معافی مانگی اور سروسز بحال کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ معاشی نقصان کا تخمینہ 7 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔
امریکہ کی ٹیکنالوجی دیو کمپنی مائیکروسافٹ کے سروسز میں ہونے والی سنگین خرابی کی وجہ سے پوری دنیا بھر میں آؤٹ لک ای میل، مائیکروسافٹ ٹیمز اور دیگر اہم ورک پلیٹ فارمز متاثر ہو گئے۔ اس عظیم الشان ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے بلینز ڈالر کے ممکنہ پروڈکٹویٹی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، حالانکہ کمپنی نے اب سروسز کو بحال کرنے کی تصدیق کی ہے۔
آؤٹج کی وجوہات اور تکنیکی تفصیلات
کمپنی مائیکروسافٹ نے واضح کیا ہے کہ یہ آؤٹج سائبر سیکیورٹی برچ یا ہیکنگ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آئی۔ اس مسئلے کی بنیادی وجہ ایک قبل از وقت نیٹ ورک کیپیسیٹی اپ گریڈ میں تھی جس کے بعد کیے گئے کسی نیٹ ورک تبدیلی سے یہ مسئلہ سامنے آیا۔ مائیکروسافٹ کے مطابق غیر ڈیلیور شدہ ای میلز کی قطاریں کافی حد تک کم ہو چکی ہیں اور یہ اب نارمل لیولز کی طرف بڑھ رہی ہیں۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
یہ خرابی امریکہ کی مشرقی ساحل (US East Coast) پر جمعہ کے دن دوپہر کے قریب شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ مائیکروسافٹ کے مطابق اس دورانیے میں تقریباً چار سو تیس ملین (430 million) صارفین متاثر ہوئے، جس میں تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر اور نجی کاروباری ادارے شامل تھے۔
تعلیمی اور کاروباری شعبوں پر اثرات
اس آؤٹج کا سب سے بڑا اثر کاروباری اور تعلیمی اداروں پر پڑا۔ امریکہ میں کئی کمپنیوں کے عملے نے جمعہ کے دن کامیابی سے رابطہ قائم نہ ہو سکنے کی وجہ سے کام چھوڑ کر گھر جانے کو ترجیح دی۔ آسٹریلیا میں کاروباری اداروں کے لیے انوائسز پرنٹ کرنا ناممکن ہو گیا، جبکہ کئی اسکولز نے جمعہ کو آن لائن کلاسز منعقد کرنے سے معذرت کی۔
آسٹریلیا میں عدالتی لائیو فیڈز بھی متاثر ہوئیں اور اسکولز نے والدین کو ای میل کے بجائے ٹیکسٹ میسج یا فون کے ذریعے طالب علموں کی عدم موجودگی کی اطلاع دینے کو کہا۔ مقامی نشریاتی ادارے ای بی سی (ABC) کے مطابق کئی افراد کو ملازمت کے انٹرویوز میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ ورچوئل میٹنگز تک رسائی حاصل نہ کر پائے۔
حکومتی ردعمل اور عوامی مشکلات
اس دوران مقامی حکومتوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ای میل کے بجائے اپنے دفاتر سے فون کے ذریعے رابطہ کریں۔ چھوٹے کاروباری اداروں کو متبادل رابطے کے نظام نہ مل پانے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مائیکروسافٹ کی سروسز میں بندش کے باوجود بڑی کمپنیوں کے عملے نے سلیک اور فون کالز جیسے متبادل ذرائع استعمال کیے، لیکن چھوٹے کاروبار اس سے قاصر رہے۔
ڈاؤن ڈی ٹیکٹر (Downdetector) کے ریکارڈز کے مطابق آؤٹ لک کی آؤٹج کے حوالے سے تقریباً ڈھائی لاکھ (130,000) سے زائد رپورٹس موصول ہوئیں، اگرچہ متاثرہ صارفین کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی کیونکہ زیادہ تر لوگ سروسز کی خرابی کی رپورٹنگ نہیں کرتے۔
معاشی نقصان کا تخمینہ اور بحالی کا عمل
میشی گن بیسڈ اینڈرسن اکنامکس گروپ (Anderson Economic Group) کے مطابق اس آؤٹج کی وجہ سے تقریباً سات ارب (7 billion) ڈالر کا پروڈکٹویٹی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس فर्म کے صدر پٹرک اینڈرسن کا کہنا ہے کہ جمعہ کو تقریباً چوبیس ملین اور ہفتہ کو پچاس ایک ملین (51 million) صارفین کو آپریشنل رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مالیاتی اثرات ابتدائی تخمینے سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔
مائیکروسافٹ نے جمعہ کے دن دوپہر کے قریب ایک بیان میں اپنے گاہکوں اور پارٹنرز سے معذرت کی۔ کمپنی نے وضاحت کی کہ بنیادی مسئلے کو حل کر لیا گیا ہے اور وہ مرحلہ وار طریقے سے سروسز کو بحال کر رہی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے تحت استحکام برقرار رہے۔
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