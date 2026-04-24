مائیکل جیکسن کی سوانحی فلم ’مائیکل‘ آج ریلیز

مائیکل جیکسن کی زندگی پر مبنی ہالی ووڈ فلم آج دنیا بھر کے سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ فلم میں ان کی ابتدائی زندگی، میوزک کیریئر اور شہرت کے دباؤ کو دکھایا گیا ہے۔
دنیا کے عظیم پاپ اسٹار مائیکل جیکسن کی زندگی پر مبنی ایک منفرد اور شاندار ہالی ووڈ سوانحی فلم 'مائیکل' آج 24 اپریل 2026 کو دنیا بھر کے سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اس فلم کا انتظار دنیا بھر کے مداحوں کو بے چینی سے ہے، اور ریلیز سے پہلے ہی اس نے کافی چرچا کرلیا ہے۔ فلم کے ٹریلر اور اداکاراؤں کے انتخاب نے شائقین میں ایک نیا جوش پیدا کردیا ہے۔ فلم کی ہدایات معروف فلم ساز انٹوان فوکا نے دی ہیں، جبکہ گراہم کنگ نے اس فلم کی پروڈیوسر کے طور پر ذمہ داری سنبھالی ہے۔ فلم میں مائیکل جیکسن کے کردار کو ان کے حقیقی بھتیجے جعفر جیکسن نے بخوبی نبھایا ہے، جو اس فلم کے ذریعے پہلی بار اداکاری کے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں۔ جعفر جیکسن نے اپنے چچا کے انداز، ڈانس اور اسٹیج پر موجودگی کو بہت حد تک حقیقت کے قریب پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی ناقدین کی جانب سے کافی تعریف کی جا رہی ہے۔ فلم میں مائیکل کے بچپن کے مناظر کو پیش کرنے کے لیے جولینوالڈو سمیت کئی اداکار شامل ہیں، جنہوں نے اپنے کرداروں کو مؤثر طریقے سے پیش کیا ہے۔ مرکزی کاسٹ میں نیا لانگ، کولمین ڈومنگو اور مائلس ٹیلر جیسے نامور اداکار بھی شامل ہیں، جنہوں نے فلم کو ایک نئی جہت دی ہے۔ فلم کی کہانی مائیکل جیکسن کی ابتدائی زندگی، جیکسن 5 کے ساتھ ان کے فن کا آغاز اور پھر دنیا بھر میں ایک سپر اسٹار کے طور پر ان کی شناخت پر مرکوز ہے۔ فلم میں ان کے میوزک کیریئر، خاندانی تعلقات اور شہرت کے دباؤ کو بھی دکھایا گیا ہے۔ خاص طور پر فلم کا محور 1980 کی دہائی کے 'بیڈ ٹور' کے گرد گھومتا ہے، جس کے بعد کی زندگی کو فلم میں کم دکھایا گیا ہے۔ فلم کی تیاری کے دوران اسکرپٹ میں کئی بار تبدیلیاں کی گئیں اور کچھ حصوں کو دوبارہ فلم ایا گیا، جس کی وجہ سے کہانی کے کچھ حصے محدود ہو گئے ہیں۔ تاہم، فلم کو بصری طور پر انتہائی خوبصورت اور موسیقی کے لحاظ سے مضبوط قرار دیا جا رہا ہے۔ ابتدائی جائزے ملے جلے ہیں، لیکن زیادہ تر ناقدین نے فلم کو سراہا ہے۔ کچھ ناقدین کا یہ خیال ہے کہ فلم میں مائیکل جیکسن کی زندگی کے کچھ متنازع پہلوؤں کو بہت کم یا نرم انداز میں پیش کیا گیا ہے، لیکن ان کے میوزیکل سفر اور اسٹیج پر پرفارمنسز کو بھرپور طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ فلم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جعفر جیکسن نے اپنے چچا کے کردار کو انتہائی مہارت سے پیش کیا ہے، اور انہوں نے ان کے انداز، ڈانس اور اسٹیج پر موجودگی کو تقریباً حقیقت کے قریب پہنچا دیا ہے۔ یہ فلم 2026 کی سب سے زیادہ منتظر سوانحی فلم وں میں سے ایک تھی، اور اب اس کی ریلیز کے ساتھ ہی دنیا بھر کے سنیما گھروں میں مداحوں کی بڑی تعداد کی آمد کی توقع ہے۔
