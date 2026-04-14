مائیکروسافٹ آؤٹ لُک لائٹ کو بند کر رہا ہے: صارفین کو ای میل سروسز سے محروم ہونا پڑے گا

مائیکروسافٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اینڈرائیڈ کے لیے آؤٹ لُک لائٹ ایپ بند کر رہا ہے، جس سے صارفین میل باکس سروسز اور بنیادی خصوصیات سے محروم ہو جائیں گے۔ کمپنی آؤٹ لُک موبائل پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔
مائیکروسافٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے چھ ہفتوں کے اندر اینڈرائیڈ صارفین کے لیے اپنی ہلکی پھلکی ای میل ایپ Outlook Lite بند کر دے گا، جو اس کی موبائل ای میل حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ ٹیک رپورٹس کے مطابق، کمپنی نے تصدیق کی ہے کہ یہ ایپ 25 مئی کے بعد کام کرنا بند کر دے گی، جس کے بعد صارفین میل باکس سروسز اور بنیادی خصوصیات تک رسائی سے محروم ہو جائیں گے۔
جیسا کہ Neowin نے رپورٹ کیا ہے، مائیکروسافٹ نے آؤٹ لُک لائٹ کے لیے حتمی بندش کا ٹائم لائن مقرر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ “آفیشلی طور پر تمام میل باکس تک رسائی کھو دے گا” کیونکہ کمپنی اپنی مکمل خصوصیات والی آؤٹ لُک موبائل ایپلی کیشن پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ آؤٹ لُک لائٹ خاص طور پر کم اینڈ یا پرانے اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے صارفین کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جو بتدریج غیر فعال ہو جائے گا۔ حالانکہ ایپ ڈیڈ لائن کے بعد بھی کھل سکتی ہے، لیکن ضروری خدمات جیسے ای میل تک رسائی، نیویگیشن، اور ایپ کے اندر موجود فنکشنز اب کام نہیں کریں گے۔
مائیکروسافٹ نے پہلے ہی اس ایپ کو بتدریج ختم کرنا شروع کر دیا تھا، کئی ماہ قبل نئی تنصیبات کو روک دیا تھا اور صارفین کو مطلع کیا تھا کہ اسے 6 اکتوبر 2025 سے ریٹائر کیا جا رہا ہے، موجودہ صارفین کے لیے مکمل بندش تک صرف محدود رسائی جاری رہے گی۔ اب کمپنی تمام صارفین کو آؤٹ لُک موبائل پر منتقل ہونے کی ترغیب دے رہی ہے، جو اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔
مائیکروسافٹ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اپ ڈیٹ شدہ ایپ میں سائن ان کرنے کے بعد تمام ای میلز، کیلنڈر اندراجات اور منسلکات محفوظ اور قابل رسائی رہیں گے۔ انڈسٹری کے مبصرین نوٹ کرتے ہیں کہ مائیکروسافٹ حالیہ مہینوں میں اپنی متعدد موبائل ایپلیکیشنز کو ضم کر رہا ہے، جو خدمات کو منظم کرنے اور سیکیورٹی اور کارکردگی کو بڑھانے کی ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے۔
ان صارفین کو جو ابھی تک آؤٹ لُک لائٹ پر ہیں، مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ گوگل پلے اسٹور کے ذریعے فوری طور پر اپنی ایپ کو اپ ڈیٹ کریں یا سروس میں خلل سے بچنے کے لیے دستی طور پر آؤٹ لُک موبائل پر سوئچ کریں۔ اس اقدام سے بنیادی طور پر پرانے یا کم طاقت والے اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے صارفین متاثر ہونے کی توقع ہے جو ہموار کارکردگی کے لیے ہلکے ورژن پر انحصار کرتے تھے۔
اس تبدیلی کی وجہ سے، آؤٹ لُک لائٹ کے صارفین کو اب آؤٹ لُک موبائل پر سوئچ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مائیکروسافٹ نے اس منتقلی کو ممکنہ حد تک آسان بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ صارفین کو یقین دلایا گیا ہے کہ ان کا ڈیٹا، بشمول ای میلز، کیلنڈر اندراجات، اور منسلکات، محفوظ رہے گا۔
منتقلی کے عمل کو آسان بنانے کے لیے، مائیکروسافٹ نے آؤٹ لُک موبائل ایپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے تاکہ وہ آؤٹ لُک لائٹ کے صارفین کے لیے ایک بہتر اور ہموار تجربہ پیش کرے۔ آؤٹ لُک موبائل میں اضافی خصوصیات اور بہتری شامل ہے جو صارفین کو زیادہ لچک اور فعالیت فراہم کرتی ہے۔ یہ ایپ جدید ڈیزائن، بہتر کارکردگی، اور بہتر سیکیورٹی خصوصیات سے لیس ہے۔
یہ تبدیلی ایک ایسے وقت میں آ رہی ہے جب مائیکروسافٹ اپنی موبائل مصنوعات کو مستحکم کرنے اور صارفین کے لیے زیادہ مربوط تجربہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس اقدام سے مائیکروسافٹ کو وسائل کو مرکوز کرنے اور ایک ہی موبائل ایپ پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت ملے گی، جس سے کارکردگی اور سیکیورٹی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ کمپنی کو صارفین کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنے اور مستقبل کی جدت کے لیے جگہ بنانے میں بھی مدد کرے گا۔
یہ فیصلہ خاص طور پر ان صارفین کے لیے اہم ہے جو کم اینڈ یا پرانے اینڈرائیڈ ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آؤٹ لُک لائٹ ان کے لیے ایک ہلکا پھلکا اور زیادہ موثر تجربہ فراہم کرتا تھا۔ تاہم، مائیکروسافٹ کا اصرار ہے کہ آؤٹ لُک موبائل ان صارفین کے لیے بھی ایک بہترین متبادل ہے، جو بہتر کارکردگی اور اضافی خصوصیات پیش کرتا ہے۔
صارفین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر آؤٹ لُک موبائل پر سوئچ کریں، کیونکہ آؤٹ لُک لائٹ کی بندش ان کی ای میل تک رسائی میں خلل ڈال سکتی ہے۔ مائیکروسافٹ نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ آؤٹ لُک موبائل پر سوئچ کرنے سے صارفین کو بہتر سیکیورٹی، بہتر کارکردگی، اور جدید خصوصیات کا فائدہ ملے گا۔
اس کے علاوہ، مائیکروسافٹ مسلسل آؤٹ لُک موبائل کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے، جس میں نئے فیچرز، بگ فکسز اور سیکیورٹی میں بہتری شامل ہیں۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ صارفین کو بہترین تجربہ حاصل ہو، مائیکروسافٹ نے آؤٹ لُک موبائل کے لیے سپورٹ اور ٹیوٹوریلز بھی دستیاب کیے ہیں۔ صارفین گوگل پلے اسٹور یا مائیکروسافٹ کی ویب سائٹ پر جا کر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
مجموعی طور پر، آؤٹ لُک لائٹ کی بندش مائیکروسافٹ کی جانب سے ایک اسٹریٹجک اقدام ہے جو اس کی موبائل مصنوعات کو بہتر بنانے اور صارفین کے لیے ایک زیادہ مربوط اور محفوظ تجربہ فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
