مائیکروسافٹ کی عالمی سروسز میں تعطل: ٹیمز اور آؤٹ لک متاثر
مائیکروسرافٹ کی سروسز میں شدید خرابی کے باعث صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ سرورز پر غیر معمولی دباؤ اور ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے یہ تعطل پیدا ہوا۔ تفصیلات جانیں۔
دنیا بھر میں کمپنی مائیکروسرافٹ کی مختلف اہم سروسز میں شدید خرابی کے باعث صارفین کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس خرابی کا اثر مائیکروسرافٹ ٹیمز، آؤٹ لک اور مصنوعی ذہانت پر مبنی سافٹ ویئر کوپائلٹ جیسی خدمات پر پڑا۔ کمپنی نے جمعرات کو سرکاری طور پر ان سروسز میں ہونے والے تعطل کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ کنکشن کے مسائل کو فوری دور کرنے کے لیے ٹیکنیکل ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔
تعطل کی وجہ سرورز پر غیر معمولی دباؤ
کمپنی مائیکروسرافٹ کے مطابق اس واقعے کی بنیادی وجہ صارفین کی جانب سے ٹریفک میں اضافہ ہونا نہیں تھا۔ کمپنی نے وضاحت کی کہ اس کے انفرااسٹرکچر کے ایک خاص حصے پر غیر معمولی اور اچانک دباؤ بڑھ گیا جس کے نتیجے میں صارفین کو سروسز تک رسائی میں تاخیر اور رکاوٹیں پیش آئیں۔Also readپٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی اور اتک ریفرنری کا MSCI انڈیکس میں شمولیت
مزید برآں، مائیکروسرافٹ نے واضح کیا کہ یہ مسئلہ متعدد سرورز کے اچانک دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جب یہ سرورز آف لائن ہوئے تو باقی چل رہے سرورز پر بوجھ انتہائی حد تک بڑھ گیا، جس سے پوری نیٹ ورک میں تعطل پیدا ہوا۔ یہ ایک ٹیکنیکل ناکامی تھی نہ کہ ڈیمانڈ کا مسئلہ۔
امریکہ اور برطانیہ میں شکایات کا بڑا رجحان
آؤٹیج کی نگرانی کرنے والی عالمی ویب سائٹ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ اور امریکا میں مائیکروسرافٹ کی سروسز متاثر ہونے کی شکایات کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ امریکی صارفین نے اپنی شکایات میں سب سے زیادہ آؤٹ لک ای میل سروس کو نشانہ بنایا۔
ریکارڈ کے مطابق، صرف امریکہ میں آؤٹ لک کی سروس کے حوالے سے ایک لاکھ 31 ہزار سے زائد شکایات سامنے آئیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ مائیکروسرافٹ کا تعطل کتنی وسیع پیمانے پر کاروباری اور ذاتی رابطوں کو متاثر کر رہا تھا۔
سرورز کی ترتیبات میں تبدیلی کا تجربہ
مائیکروسرافٹ نے مزید بتایا کہ مسئلے کو مستقل حل کے لیے انجینئرنگ ٹیمیں سرورز کی ترتیبات میں تبدیلی کا تجربہ کر رہی ہیں۔ کمپنی کا بنیادی مقصد سرورز کی خودکار جانچ کے دوران پیدا ہونے والی خرابی کو دور کرنا ہے تاکہ مستقبل میں ایسی ناکامیاں دوبارہ پیش نہ آئیں۔
تبدیلیاں اس طرح کی جا رہی ہیں کہ سرورز جب خود بخود آن لائن چیک اپ کریں تو وہ بقیہ نیٹ ورک پر بوجھ نہ ڈالیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ تمام ممکنہ ٹیکنیکل راستوں کو آزما رہی ہیں تاکہ سروسز کو معمول کے مطابق بحال کیا جا سکے۔
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