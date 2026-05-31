مادھوری ڈکشت نے ایشوریا رائے پر کانز تنقید کے خلاف آواز اٹھائی

بولی وڈ کی معروف اداکارہ مادھوری ڈکشت نے کانز فلم فیسٹیول میں ایشوریا رائے پر آن لائن تنقید اور باڈی شیمنگ کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ مادھوری نے ایشوریا رائے کی عالمی سطح پر بھارت کی نمائندگی اور ان کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے محدود کرنا غلط ہے۔
بولی وڈ کی معروف اداکارہ مادھوری ڈکشت کانز فلم فیسٹیول میں ایشوریا رائے پر ہونے والی تنقید کے خلاف میدان میں آگئیں۔ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق مادھوری ڈکشت نے اپنی فلم ' دیوداس ' کی شریک اداکارہ ایشوریا رائے کی حمایت میں آواز اٹھائی جنہیں کانز فلم فیسٹیول کے ریڈ کارپیٹ پر ان کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایشوریا رائے گزشتہ دو دہائیوں سے زائد عرصے سے کانز میں شرکت کر رہی ہیں، لیکن 2026 کے ریڈ کارپیٹ سے ان کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد آن لائن ٹرولنگ اور باڈی شیمنگ کا نشانہ بنیں۔ مادھوری ڈکشت نے انڈین میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ایشوریا رائے نے عالمی سطح پر بھارت کی نمائندگی کر کے ایک شاندار مقام بنایا اور ان کی شكل و صورت پر اس طرح تنقید کرنا نوجوانوں کو غلط پیغام دیتا ہے۔ 'وہ پچھلے 20 سالوں سے کانز جا رہی ہیں۔ انہوں نے پورے ملک کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ وہ ایک عالمی اسٹار ہیں۔ بطور مس ورلڈ انہوں نے ملک کیلیے بہت کچھ کیا ہے۔' انہوں نے مزید کہا کہ آپ انہیں وزن ناپنے والے اسکیل کے کسی ہندسے، لباس کے سائز یا کیلنڈر کے سالوں کی گنتی تک محدود نہیں کر سکتے، آپ ان کی حیثیت کو اس طرح کم نہیں کر سکتے، وہ خوبصورت ہیں، وہ ظاہری طور پر بھی خوبصورت لگتی ہیں، لیکن وہ اندر سے بھی خوبصورت ہیں۔ یاد رہے کہ دونوں اداکاراؤں نے فلمساز سنجے لیلا بھنسالی کی مشہور فلم ' دیوداس ' میں شاہ رخ خان کے ساتھ کام کیا تھ.
