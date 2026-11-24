ماربل سٹی کراچی: اٹالی ٹیکنالوجی کے ساتھ جدید فیسیلیٹی سنٹر کی تعمیر
سندھ حکومت کی جانب سے ماربل سٹی کراچی میں مشترکہ فیسلیٹی اور ٹریننگ سنٹر کی تعمیر کا اعلان، جس میں جدید اٹالی ٹیکنالوجی شامل ہوگی۔
کراچی: ماربل سٹی کراچی میں جاری 300 ایکڑ رقبے پر پھیلے طاق پروجیکٹ کی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے اٹلی کے نامور ماربل انڈسٹری کے ماہرین پر مشتمل ایک وفد نے تازہ دورہ کیا، جس کا مقصد ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ہنر مند افرادی قوت کی ترقی کو یقینی بنانا تھا، جیسا کہ سندھ انویسٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے عہدیداران نے تصدیق کی۔
مشترکہ فیسلیٹی اور ٹریننگ سنٹر کا تفصیلی جائزہ
وفد نے مشترکہ فیسلیٹی اور ٹریننگ سنٹر (CFTC) کا مندرجہ بالا مقام کا تفصیلی معائنہ کیا، جو کہ اشتراکہ پروسیسنگ اور ٹیکنالوجی کے مظاہرے کے لیے ایک مرکزی مرکز کے طور پر خدمات سرانجام دے گا۔ یہ سنٹر سنگ کٹائی، Sawing، پالشنگ، فِینشنگ اور پروفائلنگ کی سہولیات فراہم کرے گا، جس کے ساتھ ساتھ CNC میخیننگ، آٹومیٹڈ پروسیسنگ سسٹمز اور ڈیجیٹل ڈیزائن اور پروڈکٹ ڈویلپمنٹ کی جدید صلاحیتیں بھی شامل ہیں۔Also readپٹرولیم کی نئی قیمتیں: پیٹرول سستا، ڈیزل بڑا
انویسٹمنٹ آفسر کا کردار اور صنعتی اصلاحات
سندھ کے انویسٹمنٹ کے لیے خصوصی اسسٹنٹ سردار قاسم نواز قمر نے بریفنگ دیتے ہوئے وضاحت کی کہ یہ پروجیکت روایتی طریقہ کار سے جدید اور اعلیٰ معیار کی تیار کردہ مصنوعات کی طرف صنعت کی منتقلی کو تیز کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے پیداواری گنجائش میں اضافہ ہوگا، مواد کے ضیاع میں کمی آئے گی اور برآمدات میں مضبوطی آئے گی، جس سے ہنر مند روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
اٹالی وفد اور بین الاقوامی تعاون کے پہلو
اس تاریخی دورے میں اٹلی کے آئی ایس آئی ایم کے صدر پاولو مارون اور وائس چیئر پرسن کلاڈیا، ساتھ ہی اٹلی ٹریڈ ایجنسی پاکستان کے ڈاکٹر سلواستر پیرانو اور انجینئر اے آر ڈاؤڈپوٹا اہم شرکاء تھے۔ ان تمام ماہرین نے عملی بنیادوں پر اٹالی مہارت کی منتقلی، ہاتھوں سے مشق پر مبنی ٹریننگ، مشینری کے مظاہرے اور تربیت دینے والوں کے پروگرامز پر غور و خوض کیا۔
چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کے لیے فوائد
پروپوزڈ سنٹر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں (SMEs) کی مدد کرے گا، جنہیں جدید مشینری کے بھاری سرمایہ کاری کے بغیر استعمال کی اجازت ملے گی۔ اس سنٹر میں پروٹوٹائپنگ، لیبارٹری ٹیسٹنگ اور کوالٹی assurance کی خدمات بھی فراہم کی جائیں گی، جس سے ٹیکنیکل سرٹیفیکیشن اور جدید آلات کے آپریشن اور مرمت میں تربیت دی جائے گی۔
صنعتی انقلاب اور مستقبل کے اقدامات
ماربل سٹی کراچی کا یہ پروجیکٹ سندھ ایکونومک زونز مینجمنٹ کمپنی (SEZMC) کے ذریعے ایک پبلک پرائیویٹ پٹنرشپ کے تحت لایا جا رہا ہے، جس کی قیادت سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ کر رہے ہیں۔ SEZMC نے Confindustria Marmomacchine کے ساتھ رابطہ قائم کر رکھا ہے، جو اٹلی کی 350 سے زائد کمپنیوں کی نمائندگی کرتی ہے، تاکہ ٹیکنالوجی کی منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy