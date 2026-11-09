مارنس لبوشین کی سیریز سے برطرفی، نیوزی لینڈ کے خلاف سلیکشن میں بڑا تبدیلی
آسٹریلیا کے سینئر کھلاڑی مرنس لبوشین کو نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے باہر کر دیا گیا ہے، جارج بیلی نے اس فیصلے کی تفصیلات اور مستقبل کے منصوبے بیان کیے ہیں۔
آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان مرنس لبوشین کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہونے والی چار ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز سے باہر کر دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین جارج بیلی نے پیر کو سرکاری طور پر تصدیق کی ہے کہ مرنس لبوشین پہلے ٹیسٹ میچ سمیت پوری سیریز کے لیے ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب مرنس لبوشین کے متبادل انتخاب یا ان کی واپسی کو لے کر میڈیا میں کافی قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ کمیٹی نے اس واضح بیان کے ذریعے صورتحال کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ تمام توجہ کھیل کے معیار پر مرکوز رہے۔
مرنس لبوشین کی سیریز سے برطرفی کی وجوہات
آسٹریلیا کی سلیکشن کمیٹی نے مرنس لبوشین کو ٹیسٹ ٹیم سے باہر کرنے کا اہم مقصد انہیں ذہنی سکون اور فوکس فراہم کرنا بتایا ہے۔ جارج بیلی نے وضاحت کی کہ لیڈرشپ کی اس ذمہ داری سے عارضی طور پر ہٹانا مرنس لبوشین کے لیے بہتر ہوگا۔ اب مرنس لبوشین بغیر کسی قیاس آرائی کے اپنی ذاتی کارکردگی اور ٹیم کی قیادت پر توجہ دے سکیں گے۔ انہیں اب شیفیلڈ شیلڈ میں کوئنز لینڈ کی کپتانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہ قدم مرنس لبوشین کی ذاتی ترقی اور ٹیم کے مجموعی مفاد کو مدنظر رکھ کر لیا گیا ہے۔Also readکارلوس الکاراز نے پیرس مسٹرز کا پہلا ٹائٹل جیتا
آسٹریلیا کی سلیکشن کمیٹی شیفیلڈ شیلڈ کے چوتھے راؤنڈ کے اختتام کے بعد نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے حتمی اسکواڈ کا اعلان کرے گی۔ چوتھے راؤنڈ کے میچز بدھ سے شروع ہونے والے ہیں۔ تاہم، مرنس لبوشین اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا انتخاب سیریز کے لیے زیر غور نہیں ہے۔ جارج بیلی نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ مرنس لبوشین اب ٹیم میں جگہ کے حوالے سے ہونے والی غیر ضروری بحثوں سے آزاد ہیں۔
مرنس لبوشین کی حالیہ کارکردگی اور آسٹریلیا کا نقطہ نظر
مرنس لبوشین کی گزشتہ کارکردگی کی تجزیاتی گہرائی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ایشز سیریز میں واپسی کے بعد کافی چیلنجوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سیزن میں آسٹریلوی ٹیم کے لیے دس ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں۔ اس دوران انہوں نے اوسطاً 23.66 رنز بنائے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین فارم میں موجود نہیں ہیں۔
مرنس لبوشین نے کل چودہ اننگز میں صرف ایک نصف سنچری اسکور کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کی آخری ٹیسٹ سنچری سال 2023 میں انگلینڈ کے خلاف سیریز کے چوتھے میچ میں بنی تھی۔ اس طویل عرصے سے وہ سنگین رنز نہ بنانے کی وجہ سے مرنس لبوشین کے کپتنی کے مستقبل کو لے کر سوالیہ نشان پیدا ہوئے تھے۔ آسٹریلیا کی سلیکشن کمیٹی کے لیے یہ فیصلہ لینا ضروری تھا کہ وہ ٹیم کو متحرک رکھیں اور نئے چیلنجز کا سامنا کریں۔
شیفیلڈ شیلڈ میں کوئنز لینڈ کی قیادت اور اگلے اقدامات
مرنس لبوشین کو اب شیفیلڈ شیلڈ میں کوئنز لینڈ کی کپتانی سونپی گئی ہے، جو ان کے کیریئر کا ایک اہم حصہ ہے۔ جارج بیلی نے واضح کیا کہ مرنس لبوشین کو ٹیم سے ہٹانے کا ارادہ نہیں بلکہ انہیں گھریلو کرکٹ میں اپنی جڑوں پر واپس لانے کا مقصد ہے۔ اس فیصلے کے بعد کوئنز لینڈ کی ٹیم مرنس لبوشین کی قیادت میں اپنے میچز کھیلے گی۔ یہ قدم مرنس لبوشین کو ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کے لیے ایک نیا رخ فراہم کرے گا۔
آسٹریلیا کی سلیکشن کمیٹی نے مستقبل کے لیے ایک متوازن حکمت عملی اپنائی ہے۔ مرنس لبوشین کو اب اپنے کھیل پر مکمل توجہ دینے کا موقع ملے گا۔ اس سے نہ صرف ان کی ذاتی کارکردگی بہتر ہوگی بلکہ کوئنز لینڈ کی ٹیم کو بھی مضبوط قیادت حاصل ہوگی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں آسٹریلیا کو نئے کھلاڑیوں اور متبادل کپتان کے ساتھ اپنا اظہار کرنا ہوگا۔ جارج بیلی کا ماننا ہے کہ یہ فیصلہ ٹیم کی مجموعی بہتری کے لیے بہترین ہے۔
نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کا آغاز قریب ہی ہو رہا ہے اور آسٹریلیا کو اپنی حتمی ٹیم کا انتخاب کرنا ہے۔ مرنس لبوشین کی غیر موجودگی میں ٹیم کی کپتانی کی ذمہ داری کسی دوسرے سینئر کھلاڑی پر ہو سکتی ہے۔ اس تبدیلی کا اثر میدان میں کھیلنے کے انداز پر بھی پڑے گا۔ جارج بیلی کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے ہر پہلو کا جائزہ لیا ہے اور یہ فیصلہ ٹیم کے مفاد میں ہے۔ مرنس لبوشین اب شیفیلڈ شیلڈ میں اپنا دکھادیں گے اور ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports