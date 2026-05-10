مارکہ حق کی پہلی برسی: فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قومی خودمختاری اور دفاعی استحکام پر جامع خطاب

فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں مارکہ حق کی پہلی برسی کے موقع پر پاکستان کے دفاعی عزم کو دہرایا اور مستقبل کی جنگوں میں مصنوعی ذہانت اور سائبر دفاع کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
راولپنڈی کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں مارکہ حق کی پہلی برسی کے موقع پر ایک نہایت عظیم الشان اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس اہم اور تاریخی موقع پر انہوں نے اپنے جامع خطاب میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دیا کہ پاکستان اپنی قومی خودمختاری ، علاقائی سالمیت اور قومی وقار پر کسی بھی قسم کا، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، سمجھوتہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دشمن کو سخت خبردار کیا کہ مستقبل میں پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی یا جارحانہ اقدام کے نتائج انتہائی خطرناک، دیرپا اور تکلیف دہ ہوں گے، اور ایسی کسی بھی جسارت کا جواب نہ صرف بھرپور بلکہ اس قدر سخت دیا جائے گا کہ دشمن اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا اور کہا کہ آج کا دن پوری پاکستانی قوم کے لیے انتہائی فخر اور مسرت کا مقام ہے کیونکہ پاکستان نے بارہا عالمی سطح پر دشمن کی غلط فہمیوں، بدنیتیوں اور اس کے غلط حسابات کو بے نقاب کیا اور اسے عبرت ناک شکست سے دوچار کیا۔ انہوں نے اس بات پر خاص زور دیا کہ مارکہ حق محض دو ممالک یا دو مسلح افواج کے درمیان ایک روایتی فوجی تنازع نہیں تھا، بلکہ یہ دراصل دو متضاد نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آپریشن بنیان المرصوص کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل و کرم اور ہماری افواج کی بے مثال ہمت سے پاکستان، اس کے جری عوام اور مسلح افواج نے ایک ایسی کامیابی حاصل کی جو تاریخ میں بے مثال ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس آپریشن کے دوران فتح میزائلوں کی درست نشانے بازی اور پاک فضائیہ کے بہادر پائلٹوں کی مہارت نے دشمن کے 26 سے زائد حساس فوجی ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں بھارت کو نہ صرف بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ اسے شدید مالی نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو فوجی جارحیت اور سفارتی تنہائی کا شکار بنا کر خطے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن ایسی خوابناک خواہشات بھارت کی محدود صلاحیتوں سے بہت باہر تھیں اور وہ کبھی بھی پاکستان جیسی جرات مند قوم کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اس تنازع میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے تمام شہدا اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور خاص طور پر ان معصوم بچوں، بزرگوں اور بہادر خواتین کا ذکر کیا جنہوں نے اس جنگ میں اپنی جانیں قربان کیں۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ ہم اپنے شہدا کی عظیم قربانیوں کو ایک مقدس امانت سمجھتے ہیں اور ہماری موجودہ طاقت دراصل ہماری ذمہ داری ہے جبکہ ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت ہے جسے ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ مستقبل کی جنگوں کے بدلتے ہوئے رجحانات اور جدید ٹیکنالوجی کے اثرات پر بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ آنے والے وقت میں جنگیں صرف روایتی میدانوں تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ ان میں ملٹی ڈومین آپریشنز کا کردار کلیدی ہوگا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مستقبل کے تنازعات میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے جدید ہتھیار، خودکار ڈرونز، سائبر وارفیئر کی صلاحیتیں اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کا استعمال سب سے زیادہ اہم ہوگا۔ اسی ضرورت کے پیشِ نظر انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج کو جدید ترین فوجی ضروریات اور بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کے مطابق ڈھالنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے تاکہ دشمن کی کسی بھی نئی یا غیر روایتی چال کا مقابلہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور حکمت عملی سے کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا جو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ہے۔ تقریب میں چیف آف ایئر سٹاف ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف نوید اشرف نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر فیلڈ مارشل عاصم منیر ، ایئر چیف اور نیول چیف نے یادگار شہدا پر پھولوں کے ہار چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر تینوں مسلح افواج کے گارڈز نے انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ سلامی پیش کی اور مہمانِ خصوصی نے پریڈ کے دستوں کا تفصیلی معائنہ کیا جس سے افواج کے بلند حوصلے ظاہر ہوئے.
