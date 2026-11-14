مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں
امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ظاہر کیا ہے کہ ایران کو دیے جانے والے سخت اقتصادی دباؤ کی وجہ سے مزید فوجی کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔
امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ماریکو روبیو نے واضح کیا ہے کہ اب ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے اس کمزور اسلامی جمہوریہ پر ایسا اقتصادی دباؤ ڈالا ہے جو کافی ہے۔ انہوں نے پیر کی شام فیڈرل سوسائٹی کے سامنے اپنے بیان میں اس بات کی تائید کی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ہفتے کے آغاز میں کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جنگ "فوجی لحاظ سے مؤثر طریقے سے ختم ہو چکی ہے۔" ماریکو روبیو نے اس بات کا اعتراف کیا کہ امریکہ اب اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ایران کبھی بھی ایٹم ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مسئلے کو ٹالنے کے بجائے اس کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ اس عمل میں امریکی عوام کو بھی مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ روبیو نے کہا کہ آئل کی قیمتوں میں اضافے نے نہ صرف امریکی عوام بلکہ پوری عالمی معیشت کے تقریباً ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا اور یہ مشکل اور مشکل مرحلے سے گزرتا ہے، لیکن اب تک کے اقدامات نے ایران کو کافی حد تک کمزور کر دیا ہے۔Also readامریکا میں طیاروں کی پروازیں معطل، وفاقی ایوی ایشن انتظامیہ کا فیصلہ
امریکی فوج نے جمعہ کی شام ایران کے دو حملہ آور ڈرونز کو اس وقت گرار ہا جب وہ بحرین کی طرف جا رہے تھے۔ اس واقعے نے ایران کے دعویٰ کو مسترد کر دیا تھا کہ اس نے بحرین میں موجود امریکی ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا تھا۔ سینٹ کام، امریکہ کا علاقائی کمانڈ سینٹر، نے کہا کہ اس واقعے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم، ایران کی سرکاری خبر ایجنسی آئی آر این اے نے انواریڈ گارڈز کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ امریکہ کے جنوبی بندرگاہ سیریک میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن پول پر حملے کا جواب تھا۔
اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ وہ تھا جب متنازعہ پانیوں میں تجارتی جہازوں کے خلاف سب سے زیادہ واقعات پیش آئے، جو فروری سے شروع ہونے والے ایران کی جنگ کے بعد سے ریکارڈ ہے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق، ہرمز تنگہ اور خلیج فارس کے وسیع تر سمندری علاقے میں گیارہ نومبر تک تقریباً 134 واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 25 سمندری ملازمین ہلاک ہو گئے اور بہت سے دیگر زخمی یا گمشدہ ہیں۔
ایران نے اقوام متحدہ کے نیوکلیئری نگرانی کے ادارے آئی اے ای اے کو بتایا ہے کہ جب تک اس ملک پر فوجی دھمکیاں ہیں، نیوکلیئری نگرانی کی بات چیت جاری نہیں رہ سکتی۔ آئی اے ای اے کی ایک خفیہ رپورٹ کے مطابق، ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اپنے ایٹمی مراکز کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں کی وجہ سے معائنوں کو دوبارہ شروع نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نے جون دو ہزار پانچ میں ہونے والی جنگ کے دوران اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے متاثرہ مقامات پر معائنہ کاروں کو رسائی نہیں دی۔
ایران کے اقوام متحدہ کے ڈپٹی سفیر غلامحسین درزی نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے سامنے جمعہ کو کہا کہ ایران کا ردعمل کسی بھی نئے جھگڑے کا "شدت کے منبع کے خلاف ہوگا، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔" انہوں نے نئی بات چیت کے امکانات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران امریکہ کی دھمکیاں اور حملے نے "اچھی نیت" والی بات چیت کے دوران گہری بے اعتمادی اور شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ درزی نے بحرین اور امریکہ کے ساتھ تلخ کلامی کی، جو اس میٹنگ کا اہتمام کرتے تھے۔
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