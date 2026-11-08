مارکو روبیو نے ٹرمپ کی پالیسیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ درست فیصلے اہم ہیں
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے صدر ٹرمپ کے سخت اقدامات کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مقبولیت سے بالاتر ہو کر درست فیصلے کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اٹھائے گئے متنازع اور مشکل فیصلوں کا باضابطہ دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کبھی کبھار ایسے اقدامات کرنے ضروری ہوتے ہیں جن کی عوامی مقبولیت ثابت نہ ہو مگر ان کی تاریخی اور عملی اہمیت ناقابلِ قدر ہو۔
روبیو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر شائع کی گئی اپنے بیان میں واضح کیا کہ صدر ٹرمپ نے ان پیچیدہ مسائل کو ہاتھ میں لیا ہے جن سے گزشتہ چند امریکی انتظامیہیں کامیابی سے نمٹنے میں ناکام رہیں۔ ان کا موقف ہے کہ کبھی کبھی درست قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ عوام میں مقبول ہو یا نہ ہو۔Also readپاکستانی اداکارہ میرا کی بہن شیخا عباس کا لندن میں انتقال
روبیو کا بیان اور ٹرمپ کی حکمتِ عملی
امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایسے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے جنہیں ماضی کی حکومتیں حل نہیں کر سکیں۔ روبیو نے کہا کہ بعض اوقات جب کوئی درست کام کیا جاتا ہے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ عوام میں مقبول ہوگا یا نہیں، لیکن اس کے باوجود درست فیصلہ کرنا ہی اہم ہوتا ہے۔
انہوں نے ٹرمپ کے اقدامات کو مشکل مگر ضروری فیصلے قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد ایسے مسائل سے نمٹنا ہے جنہیں ماضی کی انتظامیہ حل نہیں کرسکی۔ روبیو نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ وہ سوچتے ہیں کہ صدر نے ایسے معاملے کو ہاتھ میں لیا ہے جو دیگر صدور نے ناکامی کا شکار ہو کر چھوڑا تھا۔
ایران اور خارجہ پالیسیوں پر بحث
مارکو روبیو کی جانب سے دیے گئے اس بیان کی افادیت کا تعین اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ اور داخلی پالیسیوں، خاص طور پر ایران سے متعلق اقدامات پر شدید بحث جاری ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں ان مخصوص معاملات کی تفصیل نہیں بتائی جن کی جانب وہ اشارہ کر رہے تھے۔
تاہم سیاق و سباق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ فوجی یا سفارتی آپشنز اس بحث کا مرکزی نکتہ ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران کے لیے پیش کی گئی شرائط اور ممکنہ ہنگامہ خیز صورتحال پر عالمی ردعمل کے درمیان وزیر خارجہ کا یہ بیان انتظامیہ کی سخت گیر پوزیشن کو اجاگر کرتا ہے۔
حکومتی ذمہ داری اور عوامی رائے
مارکو روبیو کا مؤقف یہ ہے کہ صدور کو عوامی رائے کو برقرار رکھنے کے بجائے مشکل فیصلوں کو ہاتھ میں لینے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب درست کام کیا جاتا ہے تو عوامی پسندیدگی کا تعین مشکل ہوتا ہے لیکن تاریخی ذمہ داری اسی میں پوشیدہ ہے۔
اس بیان کا مقصد ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو غیر یقینی صورتحال میں مستحکم کرنا اور بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی عزم کی نشاندہی کرنا ہے۔ وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ عوامی عدم مقبولیت درست اقدامات کو سبوتاج کرنے کا سبب نہیں بننی چاہیے۔
مستقبل کے اقدامات اور بین الاقوامی ردعمل
اس بیان کے بعد اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات یا کشیدگی کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کی پالیسیاں کس سمت میں کام کرتی ہیں۔ مارکو روبیو کا دفاع اس امید کی عکاسی کرتا ہے کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں یکسانیت اور مستقل مزاجی برقرار رہے گی۔
بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف سخت موقف اپنانے سے خطے میں امن کے نفاذ کے امکانات متاثر ہو سکتے ہیں یا پھر سفارتی حل ممکن ہو سکتا ہے۔ فی الحال امریکہ کی پالیسی کا رخ واضح ہے اور وزیر خارجہ کا یہ بیان اس رجحان کی حمایت ہے۔
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