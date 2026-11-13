مارکو روبیو کا آئی سی سی کو سخت وارننگ، بین الاقوامی قانون کے استعمال پر تنقید
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آئی سی سی کو انتہائی سخت لہجے میں وارننگ جاری کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس عدالت بین الاقوامی قانون کو ہتھیار کی طرح استعمال کر رہی ہے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جمعہ کے روز ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے آئی سی سی کو ہدایت کی کہ وہ قانون کا استعمال کرتے ہوئے طاقت کے حامل افراد سے بات نہ کریں۔
واشنگٹن نے حال ہی میں اس بین الاقوامی عدالت کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد اس کی کارروائیوں کو سست کرنا ہے۔Also readFederal Govt Cuts Petrol Price by Rs2; Diesel Unchanged
بین الاقوامی قانون کے غلط استعمال کی تنقید
مارکو روبیو کا مؤقف ہے کہ بین الاقوامی قانون کو اب صرف ایک ایسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جو عوام کے بجائے صرف اشرافیہ کے مفادات کی خدمت کرتا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ اس عدالت نے اپنی کارروائیوں میں امریکی خارجہ پالیسی کے تقریباً ہر اہم فیصلے کو نشانہ بنایا ہے جو ٹرمپ انتظامیہ نے کیا۔
کیریبین میں قایقوں کے خلاف حملے اور وینزویلا کے لیڈر نیکولس مadoro کی گرفتاری جیسے معاملات میں بھی یہ قانون استعمال کیا گیا۔
مارکو روبیو نے اس بات پر زور دیا کہ یہ قانون غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ یہ عالمی اشرافیہ کے مفادات کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔
آئی سی سی کے خلاف امریکی پابندیوں کی تفصیل
امریکہ نے روڈ اسٹیٹیوٹ پر دستخط تو کیے تھے لیکن اسے منظور یا ریٹیفائی نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ اس کا رکن نہیں ہے۔
اسرائیل، روس اور چین بھی اس بین الاقوامی عدالت کے ممبر نہیں ہیں اور انہوں نے عدالت کے اختیار کو قبول نہیں کیا ہے۔
مارکو روبیو نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن ایسے ٹرانزیکشنز پر پابندی لگائے گا جس میں اس عدالت کے ساتھ مالی لین دین شامل ہو۔
امریکہ کی جانب سے یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس عدالت کے خاتمے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔
یہ فیصلہ اسی عزم کا نتیجہ ہے جب عدالت نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا۔
رومان جنرل پومپی کی مثال اور مزید وارننگ
مارکو روبیو نے واضح کیا کہ یہ عدالت کسی کی ذمہ داری میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس تفتیش اور جیل بھیجنے کے اختیارات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اگر یہ عدالت امریکی شہریوں کے خلاف اپنے کاغذی احکامات نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا جواب سخت ہوگا۔
اس حوالے سے انہوں نے رومن جنرل پومپی کی مثال دی جو اپنی فوجوں کے خلاف شہر کے چارٹرز کے استعمال کو مسترد کر چکا ہے۔
یہ بیان فیسڈرسٹ سوسائٹی کے اجلاس میں دیا گیا جہاں مارکو روبیو کو کھڑے ہو کر تالیاں دی گئیں۔
یہ تقریباً ایک مہینہ بعد کی بات ہے جب ری پبلکن پارٹی نے مریم انتخابات میں بھاری شکست کھائی تھی۔
سیاسی مستقبل اور آئندہ مراحل کا جائزہ
مارکو روبیو کا یہ خطاب ان کا سب سے بڑا امریکی خطاب ہے جو انہوں نے سیاسی تبدیلیوں کے بعد کیا ہے۔
ان کے انتخابی پلیٹ فارم کا یہ موضوع مستقبل کی حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں خارجہ پالیسی اہمیت رکھتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔
تاہم مارکو روبیو نے ابھی تک 2028 کے انتخابات کے لیے چھوٹے ہونے کی افواہوں کو مسترد کیا ہے۔
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