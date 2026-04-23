مارکہ الحق کی پہلی سالگرہ: آپریشن بونیانِ مرصوص کی یاد میں پرومو جاری

پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے مارکہ الحق کی کامیابی کی پہلی سالگرہ منائی جارہی ہے، اس موقع پر آپریشن بونیانِ مرصوص کا ایک پُراثر پرومو جاری کیا گیا ہے۔ یہ پرومو دشمن کی شکست اور پاکستان کے دفاع کی مضبوطی کا پیغام دیتا ہے۔
پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہرے باب کی پہلی سالگرہ منائی جارہی ہے، آپریشن بونیانِ مرصوص کی یاد میں ایک پُراثر پرومو جاری کیا گیا ہے، جو مارکہ الحق کی کامیابی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ پرومو 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل پر جمعرات کو نشر کیا گیا۔ مارکہ الحق کی کامیابی کو پاکستان کے دفاع میں ایک اہم اور فیصلہ کن موڑ کے طور پر منایا جارہا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کی سرکشی کو خاک میں ملایا اور فتح کا ایک نیا باب رقم کیا۔ ایک سال قبل، پاکستان کی مسلح افواج کے غازیوں نے مخالف کو ایک واضح اور ناقابل فراموش شکست دی تھی۔ وقت گزرنے کے باوجود، اس شکست کا اثر آج بھی دشمن پر نمایاں ہے۔ یہ سالگرہ دنیا کو یاد دہانی کراتی ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے۔ مارکہ الحق میں بہادری کا نمونہ بننے والے کیپٹن حذیفہ غازی نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ فتح کس کی ہوئی اور شکست کس کو ملی۔ انہوں نے واضح طور پر بیان کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے سے چار گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ کیپٹن حذیفہ غازی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مارکہ الحق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فتح صرف اعداد و شمار پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ ایمان اور خدائی مدد پر ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ وطن اور عوام کی خاطر قربانیاں ماضی میں بھی پیش کی گئیں ہیں اور مستقبل میں بھی پیش کی جائیں گی۔ انہوں نے عہد کیا کہ ایک پاکستانی سپاہی مادر وطن کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ الحق کی کامیابی نے نہ صرف دشمن کو للکارا بلکہ دنیا کو بھی پیغام دیا کہ پاکستان اپنی حدود کی حفاظت کے لیے ہر صورت تیار ہے۔ مارکہ الحق کی سالگرہ منانے کا مقصد نہ صرف ماضی کی کامیابیوں کو یاد کرنا ہے بلکہ مستقبل کے لیے ایک مضبوط پیغام دینا بھی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور ملک کی سلامتی و سربلندی کے لیے ہر ممکنہ قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اس آپریشن میں حصہ لینے والے تمام افسروں اور جوانوں کو خراجِ تحسین پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے تک وطن کا دفاع کیا۔ مارکہ الحق کی کامیابی نے پاکستان کے دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنایا ہے اور دشمنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ سالگرہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اتحاد، ایمان اور قربانی کے جذبے سے ہم ہر مشکل کو عبور کر سکتے ہیں۔ مارکہ الحق کی یادگاریں ہمارے لیے ایک مثال ہیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یہ عہد کرنے کی یاد دلاتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیار رہیں گے۔ مارکہ الحق کی کامیابی نے پاکستان کے عوام میں بھی ایک نیا جوش و جذبہ پیدا کیا ہے اور وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں.
