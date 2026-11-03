مارکو روبیو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے خدشات قبول، مدد کا معاہدہ
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے خدشات سننے کا اعتراف کیا اور افغانستان میں دہشت گردی کے مسئلے میں مدد کرنے کی تیار ظاہر کی ہے۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اٹلانٹا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران باقاعدہ طور پر بتایا کہ واشنگٹن نے پاکستان کے ان خدشات کو سنا ہے جو افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر امریکہ کسی بھی طرح کے تعمیری کردار کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کر سکتا ہے تو وہ اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان اس تنازعے کے دوران سامنے آیا ہے جہاں اسلام آباد کا الزام ہے کہ افغان طالبان دہشت گردوں کی پناہ گاہیں فراہم کر رہے ہیں۔
پاکستان کے خدشات پر امریکی ردعمل
روبیو نے وضاحت کی کہ پاکستان کو باحدہ فکرمندی ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے سپانسر کی جانے والی دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا خیال ہے کہ طالبان نے ان حملوں کو روکنے کے لیے ناکافی اقدامات کیے ہیں۔ اسلام آباد نے ان اقدامات کے خلاف اپنی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ واضح طور پر اس پہلو کو سن رہے ہیں کہ پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جائے۔ لہذا، اگر ہماری طرف سے کوئی پیداواری یا مددگار کردار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اسے ضرور نبھائیں گے۔ اس بیان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ واشنگٹن اپنے پڑوسی پاکستان کی سیکیورٹی چیلنجز کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور اس کے حل کے لیے غیر جانبدارانہ لیکن مثبت کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
امریکہ اور طالبان کے تعلق کا جائزہ
اسی پریس کانفرنس کے دوران مارکو روبیو نے واشنگٹن اور افغان طالبان انتظامیہ کے درمیان تعلقات پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے طالبان حکمرانوں کے ساتھ کوئی خاص قریبی تعلقات نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن نے اسلام آباد کے خدشات کو نوٹس میں لے لیا ہے اور ان حملوں کو بھی دیکھا گیا ہے جن کا حوالہ پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ یہ موقف واضح کرتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں موجود موجودہ حکومت کو کسی بھی خاص قربت یا حمایت کے ساتھ نہیں دیکھ رہا۔
روبیو کے اس بیانات کے تناظر میں یہ بات بھی اہم ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کسی بھی قسم کے قریبی تعاون یا دوستی کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی ثالثی یا دباؤ کی ضرورت پڑی تو امریکہ طالبان انتظامیہ پر اثر انداز ہونے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تاہم، انہوں نے ابھی تک کوئی مخصوص سفارتی اقدام یا نئی پالیسی کا اعلان نہیں کیا ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی
یہ تمام تبصرے اسی وقت سامنے آئے ہیں جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کا دہرا الزام ہے کہ دہشت گرد گروپس افغانستان کی سرزمین سے چل کر پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد نے بار بار افغان طالبان انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود دہشت گرد پناہ گاہوں کو ختم کریں۔ ان پناہ گاہوں کا خاص طور پر ممنوعہ تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) سے تعلق بتایا جاتا ہے۔
پاکستان کا موقف ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد سرحد کے پار مقدس ٹھکانوں کا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں اور حملے کرتے ہیں۔ دوسری جانب، افغان طالبان ان الزامات کو مسلسل مسترد کرتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ہدف بننے والے کسی بھی militant گروہ کو پناہ فراہم کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ امن اور مستحکم علاقے کے قیام کے خواہاں ہیں اور ایسے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔
بدلتے رویے اور سفارتی مذاکرات
ہفتہ کو پاکستان کی وزارت اطلاعات نے افغان طالبان انتظامیہ کی سختی سے تنقید کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کابل حکومت مسلسل افغانستان سے نکلتی دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ اس تنقید کا ردعمل افغان طالبان کے اسپوکرذ حبیب اللہ مجاہد کے بیانات کے بعد سامنے آیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ مجاہد کا کہنا تھا کہ کابل حکومت کو کنٹر ٹیررازم چیلنجز کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں ہے۔
سب سے تازہ تبادلہ خیال اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان سرحدی دہشت گردی پر جاری اختلافات برقرار ہیں۔ پاکستان سختی سے آئیندہ کے لیے ان گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہا ہے جو پاکستان مخالف سرگرمیاں چلا رہے ہیں۔ دوسری جانب، افغان طالبان ان الزامات کی تکذیب کرتے ہوئے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ روبیو کے بیانات سے لگتا ہے کہ واشنگٹن پاکستان کی سیکیورٹی پریشانियों کو دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے کھلا ہے۔
تاہم، امریکی وزیر خارجہ نے فی الحال کوئی مخصوص سفارتی آغاز یا نیا مذاکراتی دور کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ امریکہ صورتحال کو ناپ تول رہا ہے اور ممکنہ طور پر دونوں فریقین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ صورتحال علاقائی سلامتی کے حوالے سے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے اگر امریکہ اپنی پیشکش کو عملی شکل دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے خدشات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کے حوالے سے لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے باوجود، افغانستان کے اندر موجود دہشت گرد پناہ گاہوں کے مسئلے کا فوری حل نکلنا ابھی باقی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے دوران امریکہ کا کردار کلیدی حیثیت رکھ سکتا ہے۔ مستقبل قریب میں دیکھا جائے گا کہ کیا واشنگٹن اس تعمیری کردار کو کسی واضح سفارتی اقدام میں تبدیل کرتا ہے یا پھر صرف ناظرین کا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔
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