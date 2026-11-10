مارگلہ ڈائیلاگ 2026 کا آغاز، اسحاق ڈار کا بدلتے عالمی نظام پر خطاب
اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ 2026 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، جہاں اسحاق ڈار نے جنوبی ایشیا میں امن، پرامن سفارت کاری اور بدلتے عالمی نظام پر پاکستان کا مؤقف پیش کیا۔
اسلام آباد میں مارگلہ ڈائیلاگ 2026 کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے جس میں مختلف ممالک کے سفرا اور نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ یہ ڈائیلاگ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے اور اس سال اس کا موضوع بدلتا ہوا عالمی نظام اور اسٹریٹجک غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے طریقے ہیں۔
افتتاحی تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے خطاب کیا، جبکہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے صدر لیفٹیننٹ جنرل (ر) ماجد احسان نے بھی ابتدائی کلمات ادا کیے۔ دونوں رہنماؤں نے عالمی تنازعات، جنوبی ایشیا میں امن اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مختلف پہلوؤں پر اپنے خیالات پیش کیے۔Also readپاکستان انڈر 19 نے بھارت کو شکست دے کر ایسا کپ جیت لیا
مارگلہ ڈائیلاگ پالیسی سازوں کے لیے کیسا پلیٹ فارم ہے
ماجد احسان نے کہا کہ مارگلہ ڈائیلاگ اب پالیسی سازوں اور متنوع خیالات کے لیے ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ ان کے مطابق یہ ڈائیلاگ بین الاقوامی، علاقائی اور ملکی سطح پر پالیسی سازوں کو معاونت فراہم کر رہا ہے۔
ماجد احسان نے غزہ، افغانستان، یوکرین اور افریقہ میں جاری تنازعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تنازعات بین الاقوامی نظام کی ناکامی کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب یہ مسائل حل ہوں گے تو دنیا میں کیا نظام موجود ہوگا، اور یہی سوال اس ڈائیلاگ کی بحث کا مرکز ہے۔
اسحاق ڈار کے نزدیک امن اور تعاون کی بنیاد
اسحاق ڈار نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن صرف باہمی عزت و احترام سے ممکن ہے۔ انہوں نے ابھرتی ہوئی دنیا کی تبدیلی کے عمل میں زیادہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔
وزیر خارجہ کے مطابق بڑی طاقتوں میں رقابت عروج پر ہے اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کو سیاسی تقسیم کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج اور بحیرہ احمر میں کشیدگی ظاہر کرتی ہے کہ علاقائی تنازعات عالمی نظام کو کس طرح درہم برہم کر سکتے ہیں۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ بایو ٹیکنالوجی سمیت جدید ٹیکنالوجیز ریاستوں کے بحرانوں سے نمٹنے کے طریقہ کار کو بدل رہی ہیں۔ ان کے مطابق پالیسی ساز کو یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک شعبے کا بحران دیگر شعبوں تک پھیل سکتا ہے۔
انہوں نے جموں کشمیر تنازع کے بارے میں کہا کہ اس کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اسحاق ڈار نے افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک، خصوصاً پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دینے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کرتا رہے گا۔
مکہ معاہدہ، اقتصادی سفارت کاری اور سلامتی کونسل میں پاکستان کی قرارداد
اسحاق ڈار نے کہا کہ مکہ معاہدہ ایک دفاعی معاہدہ ہے جو سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری کی علامت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ اقتصادی سفارت کاری ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آر 4 فریم ورک کے تحت یورپی شراکت داروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور پاکستان تمام علاقائی شراکت داروں کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔
اسحاق ڈار نے بتایا کہ سلامتی کونسل نے 5 نومبر کو تنازعات کے دوران سفارت کاری اور بات چیت سے متعلق پاکستان کی قرارداد منظور کی۔ ان کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات پاکستان کی پرامن سفارت کاری پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مواصلاتی راستے ہر حال میں کھلے رہنے چاہئیں اور سمندری راستے اور حدود بلا روک ٹوک محفوظ تجارت کے لیے کھلے رہنے چاہئیں۔ اسحاق ڈار نے دہرایا کہ پاکستان ہر حال میں اپنی خودمختاری اور علاقائی سلامتی کا تحفظ کرے گا۔
چین، پانی اور آنے والے عالمی نظام کی ترجیحات
اسحاق ڈار نے کہا کہ چین کے ساتھ تذویراتی شراکت داری پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان پانی کو ہتھیار بنانے کی مخالفت کرتا ہے۔
وزیر خارجہ کے مطابق ابھرتے ہوئے نئے عالمی نظام میں گلوبل سائوتھ کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کا عالمی نظام آج ملکوں کے فیصلوں پر منحصر ہے۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان سیاسی تنازعات کے حل کے لیے کوشاں رہے گا۔ انہوں نے اسلام آباد ایم او یو کو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جانب سے تنازعات کے پرامن حل کی کوششوں کا مظہر قرار دیا۔
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